16:13 • 3954 перегляди
В Україні 20 листопада діятимуть графіки: скільки черг вимикатимуть
16:01 • 8460 перегляди
У Міненерго з'явився тимчасовий очільник: хто отримав посаду Гринчук
15:08 • 6812 перегляди
Для удару по Тернополю росіяни використали ракети Х-101 з іноземними комплектуючими – Повітряні силиPhoto
Ексклюзив
14:24 • 17056 перегляди
Кремація в Україні: скільки коштує послуга та чи користується попитом серед українців
14:04 • 15194 перегляди
Зеленський зустрінеться з представниками армії США у четвер на тлі отримання Києвом "сигналів" про план США щодо припинення війни - Reuters
13:20 • 12973 перегляди
Високовольтну лінію живлення Запорізької АЕС відновили - Укренерго
13:15 • 14223 перегляди
Кількість жертв нічної атаки рф у Тернополі зросла до 25, троє з них - дітиVideo
12:10 • 15629 перегляди
Парламент звільнив Гринчук з посади міністра енергетики
Ексклюзив
11:46 • 21401 перегляди
Ліцензія скандальної клініки Odrex під питанням: МОЗ формує комісію після смертей пацієнтів
11:37 • 18452 перегляди
Рада звільнила Галущенка з посади міністра юстиції
Знищили понад 10 окупантів: українські десантники і штурмовики показали нові кадри боїв за Покровськ

Київ • УНН

 • 1446 перегляди

Бійці 7-го корпусу ДШВ ЗСУ та 425-го окремого штурмового полку "Скеля" показали ефективну роботу по знищенню російських окупантів у Покровську Донецької області. Відео демонструє взаємодію підрозділів у смузі відповідальності 7 корпусу.

Знищили понад 10 окупантів: українські десантники і штурмовики показали нові кадри боїв за Покровськ

Бійці 7-го корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ разом з побратимами з 425-го окремого штурмового полку "Скеля" Сухопутних військ ЗСУ показали, як нищать російських окупантів у Покровську Донецької області. Про це повідомляє УНН з посиланням на 7 корпус ДШВ.

Деталі

Робота пілотів СКЕЛІ у взаємодії з іншими підрозділами у смузі відповідальності 7 корпусу ШР ДШВ ЗСУ

- йдеться в дописі до відео.

Під час даної операції було знищено 12 російських окупантів. Українські захисники активно використали дрони, зокрема FPV.

Додатково

7-й корпус Десантно-штурмових військ був створений в 2024 році. До його складу увійшли щонайменше 9 десантно-штурмових і аеромобільних бригад, один полк, артилерійська бригада та батальйон управління.

425-й окремий штурмовий полк "Скеля" був створений в 2022 році. Свою назву отримав від позивного командира Юрія Гаркавого - "Скеля".

Спочатку це був батальйон розвідки, далі він став окремим штурмовим батальйоном, а згодом перетворився на окремий штурмовий полк. Його бійці брали участь у боях за Покровськ, Торецьк і Ізюм.

Нагадаємо

російські окупанти активно використовують цивільних в якості "живого щита" під час боїв у Покровську Донецької області. СБУ перехопила аудіозапис розмови командира одного з російських підрозділів з підлеглими, де він віддає відповідні злочинні накази.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в Україні
Війна в Україні
Покровськ
Донецька область
Ізюм
Служба безпеки України
Збройні сили України
Торецьк