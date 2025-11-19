Знищили понад 10 окупантів: українські десантники і штурмовики показали нові кадри боїв за Покровськ

Бійці 7-го корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ разом з побратимами з 425-го окремого штурмового полку "Скеля" Сухопутних військ ЗСУ показали, як нищать російських окупантів у Покровську Донецької області. Про це повідомляє УНН з посиланням на 7 корпус ДШВ.

Деталі

Робота пілотів СКЕЛІ у взаємодії з іншими підрозділами у смузі відповідальності 7 корпусу ШР ДШВ ЗСУ - йдеться в дописі до відео.

Під час даної операції було знищено 12 російських окупантів. Українські захисники активно використали дрони, зокрема FPV.

Додатково

7-й корпус Десантно-штурмових військ був створений в 2024 році. До його складу увійшли щонайменше 9 десантно-штурмових і аеромобільних бригад, один полк, артилерійська бригада та батальйон управління.

425-й окремий штурмовий полк "Скеля" був створений в 2022 році. Свою назву отримав від позивного командира Юрія Гаркавого - "Скеля".

Спочатку це був батальйон розвідки, далі він став окремим штурмовим батальйоном, а згодом перетворився на окремий штурмовий полк. Його бійці брали участь у боях за Покровськ, Торецьк і Ізюм.

Нагадаємо

російські окупанти активно використовують цивільних в якості "живого щита" під час боїв у Покровську Донецької області. СБУ перехопила аудіозапис розмови командира одного з російських підрозділів з підлеглими, де він віддає відповідні злочинні накази.