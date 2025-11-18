Армія рф використовує мирних жителів Покровська в якості "живого щита": деталі злочину
російські окупанти використовували цивільних осіб як "живий щит" під час боїв у Покровську Донецької області. Розпочато кримінальне провадження за фактом воєнних злочинів.
російські окупанти активно використовували і продовжують використовувати цивільних в якості "живого щита" під час боїв у Покровську Донецької області. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс генерального прокурора і Службу безпеки України.
Деталі
За даними слідства, 10 листопада поточного року командир одного з підрозділів зс рф, перебуваючи на зв’язку з підлеглими, які увійшли до Покровська, віддав наказ використовувати цивільних в якості "живого щита".
Під час так званої "зачистки" житлового сектору вони мали вести перед собою затриманого чоловіка, жінку та 13-річну дитину, піддаючи їх смертельній небезпеці
Водночас СБУ опублікувала аудіозапис перехоплення розмови російських окупантів, в якому йдеться про використання цивільних жителів Покровська в якості "живого щита" під час здійснення штурму українських позицій в місті.
В Офісі Генпрокурора України зазначили: це є грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права і воєнним злочином.
Дана заборона закріплена в Женевських конвенціях та їхніх Додаткових протоколах, а також у Римському статуті Міжнародного кримінального суду. Подібна практика заборонена як під час міжнародних, так і неміжнародних збройних конфліктів.
В СБУ також назвали дії окупантів воєнним злочином. Такі дії окупаційних угруповань рф порушують вимоги ст. 28 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни та кваліфікуються як воєнний злочин.
На підставі отриманих фактів слідчі Служби безпеки розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).
