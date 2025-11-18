Армія рф використовує мирних жителів Покровська в якості "живого щита": деталі злочину

$42.070.02
Ексклюзив
14:29 • 1022 перегляди
В Одесі жінку, яка розкидала сміття, прив'язали скотчем до лавки: у поліції відреагували
Ексклюзив
14:10 • 10875 перегляди
Біткоїн перегрівся: фінтехекспертка Олена Сосєдка спрогнозувала, що буде із ринком крипти
14:05 • 10135 перегляди
Іспанія виділяє Україні €1 млрд на американську зброю для ЗСУ
12:54 • 13960 перегляди
Довгий час працювали із спецслужбами рф: Туск заявив, що диверсії на залізниці у Польщі скоїли українці
11:49 • 19358 перегляди
Якою буде погода в Україні 19 листопада: синоптик Діденко озвучила прогноз на середу
08:43 • 22421 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф приєднається до переговорів із Зеленським в Туреччині - Reuters
18 листопада, 07:59 • 29416 перегляди
росія атакувала енергетику у чотирьох областях, графіки у більшості областей - Міненерго
Ексклюзив
18 листопада, 07:00 • 24498 перегляди
Як доглядати за кімнатними рослинами взимку: основні порадиPhoto
Ексклюзив
17 листопада, 14:33 • 58549 перегляди
Цілком вірогідно, що не на найближчому засіданні: нардеп про те, коли Рада ухвалить Держбюджет-2026
17 листопада, 14:15 • 50259 перегляди
У РНБО спростували інформацію, що Умєров відмовляється повертатись в Україну
ЗСУ ліквідували 960 окупантів та 350 одиниць техніки за добу - Генштаб18 листопада, 05:44 • 28692 перегляди
Західну Україну замело раптовим снігом: Яремче та Буковель у білій ковдрі PhotoVideo18 листопада, 07:46 • 18377 перегляди
Енергія на зиму: Україна отримала 100 млн кубометрів газу новим морським маршрутом зі США 08:57 • 17219 перегляди
Королівський монетний двір Британії випустив монету в пам'ять про Фредді Мерк'юріVideo10:02 • 20841 перегляди
"Парасоціальний" стало словом 2025 року за версією Cambridge Dictionary: що це та до чого тут селебріті і ШІ10:16 • 18111 перегляди
Сертифікаційний хаос: щоб зберегти міжнародні контракти, Державіаслужба виправляє помилки минулого керівництва 14:26 • 2650 перегляди
Біткоїн перегрівся: фінтехекспертка Олена Сосєдка спрогнозувала, що буде із ринком крипти
Ексклюзив
14:10 • 10875 перегляди
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
Ексклюзив
17 листопада, 07:00 • 81439 перегляди
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопадаPhoto
Ексклюзив
16 листопада, 08:19 • 111971 перегляди
Або пан, або пропав: Україна проведе заключний матч у відборі до ЧС-2026 проти Ісландії 16 листопада, 07:00 • 103238 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Олена Сосєдка
Блогери
Дональд Туск
Україна
Сполучені Штати Америки
Туреччина
Польща
Китай
Пірс Броснан готовий повернутися до ролі Доктора Фейта після успішного дебютуPhoto11:51 • 5204 перегляди
"Парасоціальний" стало словом 2025 року за версією Cambridge Dictionary: що це та до чого тут селебріті і ШІ10:16 • 18305 перегляди
Королівський монетний двір Британії випустив монету в пам'ять про Фредді Мерк'юріVideo10:02 • 21030 перегляди
Браян Мей назвав перенесений інсульт "дзвінком тривоги" та розповів фанатам про одужання17 листопада, 13:40 • 33051 перегляди
"Ілюзія обману 3" лідирує у світовому прокаті, тоді як "Людина, що біжить" провалився - Variety17 листопада, 09:03 • 41810 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
Золото

Армія рф використовує мирних жителів Покровська в якості "живого щита": деталі злочину

Київ • УНН

 • 332 перегляди

російські окупанти використовували цивільних осіб як "живий щит" під час боїв у Покровську Донецької області. Розпочато кримінальне провадження за фактом воєнних злочинів.

Армія рф використовує мирних жителів Покровська в якості "живого щита": деталі злочину

російські окупанти активно використовували і продовжують використовувати цивільних в якості "живого щита" під час боїв у Покровську Донецької області. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс генерального прокурора і Службу безпеки України.

Деталі

За даними слідства, 10 листопада поточного року командир одного з підрозділів зс рф, перебуваючи на зв’язку з підлеглими, які увійшли до Покровська, віддав наказ використовувати цивільних в якості "живого щита".

Під час так званої "зачистки" житлового сектору вони мали вести перед собою затриманого чоловіка, жінку та 13-річну дитину, піддаючи їх смертельній небезпеці 

- заявили в Офісі генерального прокурора.

Водночас СБУ опублікувала аудіозапис перехоплення розмови російських окупантів, в якому йдеться про використання цивільних жителів Покровська в якості "живого щита" під час здійснення штурму українських позицій в місті.

В Офісі Генпрокурора України зазначили: це є грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права і воєнним злочином.

Депортація дітей, екоцид і не лише: Офіс Генпрокурора посилює співпрацю з Францією щодо воєнних злочинів рф в Україні18.11.25, 10:54 • 2752 перегляди

Дана заборона закріплена в Женевських конвенціях та їхніх Додаткових протоколах, а також у Римському статуті Міжнародного кримінального суду. Подібна практика заборонена як під час міжнародних, так і неміжнародних збройних конфліктів.

В СБУ також назвали дії окупантів воєнним злочином. Такі дії окупаційних угруповань рф порушують вимоги ст. 28 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни та кваліфікуються як воєнний злочин.

На підставі отриманих фактів слідчі Служби безпеки розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).

Сили оборони ліквідували 314 росіян та поранили 71 в Покровську з початку листопада - ДШВ18.11.25, 12:03 • 2212 переглядiв

Євген Устименко

Війна в УкраїніКримінал та НП
Війна в Україні
Покровськ
Генеральний прокурор (Україна)
Служба безпеки України