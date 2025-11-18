Сили оборони ліквідували 314 росіян та поранили 71 в Покровську з початку листопада - ДШВ

У місті Покровськ Донецької області зросла кількість стрілецьких боїв, а російські окупанти мають більші втрати від прямого вогню. Про це повідомляє УНН з посиланням на 7-й корпус Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

За даними військових, з початку поточного місяця Сили оборони ліквідували у Покровську 314 росіян, ще 71 отримав поранення. Водночас зафіксована поява росіян на північ від Покровська.

У 7-му корпусі ДШВ зазначили, що декілька російських піхотинців намагалася проникнути та закріпитися на одному з обʼєктів сільського господарства. Їхня спроба не вдалась, а їх самих знищили українці.

Противник хоче у короткостроковій перспективі вийти до населеного пункту Гришине, що на північному-заході від Покровська. Через неможливість протиснути оборону Покровська та використати місто як плацдарм для виконання цього задуму росіяни намагаються обійти місто. Одночасно противник продовжує безрезультативні спроби скувати оборону Мирнограду

Бої за Покровськ: ССО ЗСУ знищили місце зосередження 51-ї армії рф

Там додали, що нещодавно українські військові знищили групу головного розвідувального управління генштабу зс рф. У 7-му корпусі зазначили: такі ворожі підрозділи йдуть в другому ешелоні після диверсійних груп та контролюють виконання завдань першого ешелону.

Фіксуємо збільшення кількості спроб росіян просочитися у Мирноград з боку Красного Лиману. Наші військові знищують противника на підступах до міста