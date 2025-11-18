$42.090.00
Ексклюзив
08:56 • 15583 перегляди
Розширення агресії рф на захід: експерт розповів, як Польща готується до потенційної війни
08:40 • 16042 перегляди
рф атакувала енергетику у чотирьох областях, графіки цілодобово у всіх регіонах - Міненерго
08:21 • 15280 перегляди
Сотні постраждалих і лише 12 найсуворіших вироків: Генпрокурор Кравченко закликав нардепів підтримати довічне ув'язнення за злочини проти дітей
07:57 • 16113 перегляди
У Тернополі 22 людини досі шукають після російського удару - ЗеленськийVideo
07:11 • 26395 перегляди
Підготовка авто до зими: як уникнути проблем та що мати в машиніPhoto
Ексклюзив
06:00 • 29043 перегляди
Odrex під слідством: як заяви про “тиск на бізнес” розсипаються на тлі фактів та висунутих обвинувачень
20 листопада, 05:15 • 18101 перегляди
Німеччина надасть Україні далекобійні ракетні системи - Мерц
20 листопада, 04:11 • 18297 перегляди
Трамп схвалив 28-пунктний план миру між росією та Україною - NBC News
19 листопада, 18:10 • 33752 перегляди
Зустріч Зеленського та Віткоффа у Туреччині скасована через "неприйнятний" план США щодо припинення війни - ЗМІ
19 листопада, 16:13 • 47282 перегляди
В Україні 20 листопада діятимуть графіки: скільки черг вимикатимуть
Сили оборони ліквідували 314 росіян та поранили 71 в Покровську з початку листопада - ДШВ

Київ • УНН

 • 3360 перегляди

З початку поточного місяця Сили оборони ліквідували 314 росіян та поранили 71 в Покровську Донецької області. російські окупанти намагаються обійти місто та просочитися в Мирноград з боку Красного Лиману.

Сили оборони ліквідували 314 росіян та поранили 71 в Покровську з початку листопада - ДШВ

У місті Покровськ Донецької області зросла кількість стрілецьких боїв, а російські окупанти мають більші втрати від прямого вогню. Про це повідомляє УНН з посиланням на 7-й корпус Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

Деталі

За даними військових, з початку поточного місяця Сили оборони ліквідували у Покровську 314 росіян, ще 71 отримав поранення. Водночас зафіксована  поява росіян на північ від Покровська.

У 7-му корпусі ДШВ зазначили, що декілька російських піхотинців намагалася проникнути та закріпитися на одному з обʼєктів сільського господарства. Їхня спроба не вдалась, а їх самих знищили українці.

Противник хоче у короткостроковій перспективі вийти до населеного пункту Гришине, що на північному-заході від Покровська. Через неможливість протиснути оборону Покровська та використати місто як плацдарм для виконання цього задуму росіяни намагаються обійти місто. Одночасно противник продовжує безрезультативні спроби скувати оборону Мирнограду

- заявили в корпусі ДШВ.

Бої за Покровськ: ССО ЗСУ знищили місце зосередження 51-ї армії рф14.11.25, 16:29 • 3126 переглядiв

Там додали, що нещодавно українські військові знищили групу головного розвідувального управління генштабу зс рф. У 7-му корпусі зазначили: такі ворожі підрозділи йдуть в другому ешелоні після диверсійних груп та контролюють виконання завдань першого ешелону.

Фіксуємо збільшення кількості спроб росіян просочитися у Мирноград з боку Красного Лиману. Наші військові знищують противника на підступах до міста

- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Десантно-штурмові війська ЗСУ показали, як знищують російські колони, що рухаються до Покровська під прикриттям несприятливих погодних умов.

Водночас у Мирнограді бійці 38-ї бригади морської піхоти ЗСУ знищили російський прапор, вивішений на шахті.

До того Сили спеціальних операцій ЗСУ показали, що наразі відбувається в Покровську Донецької області. Пресцентр ССО опублікував фото умов, в яких нашим бійцям доводиться діяти, щоб не допустити просування росіян далі.

Також бійці 25-ої окремої повітрянодесантної Січеславської бригади 7-го корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ щоденно доставляють спорядження, боєприпаси та провізію на передові позиції Сил оборони під Покровськом. Це відбувається за допомогою важких бомберів через ускладнену логістику.

Євген Устименко

