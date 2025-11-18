Силы обороны ликвидировали 314 россиян и ранили 71 в Покровске с начала ноября - ДШВ

$42.070.02
48.790.20
ukenru
08:43 • 7776 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф присоединится к переговорам с Зеленским в Турции - Reuters
07:59 • 14046 просмотра
россия атаковала энергетику в четырех областях, графики в большинстве областей - Минэнерго
Эксклюзив
07:00 • 13967 просмотра
Как ухаживать за комнатными растениями зимой: основные советыPhoto
Эксклюзив
17 ноября, 14:33 • 51719 просмотра
Вполне вероятно, что не на ближайшем заседании: нардеп о том, когда Рада примет Госбюджет-2026
17 ноября, 14:15 • 44548 просмотра
В СНБО опровергли информацию, что Умеров отказывается возвращаться в Украину
17 ноября, 12:46 • 42288 просмотра
Украина может получить от Франции 8 систем SAMP/T - Зеленский
Эксклюзив
17 ноября, 12:28 • 35819 просмотра
Рада во вторник рассмотрит увольнение министра юстиции Галущенко и министра энергетики Гринчук
17 ноября, 09:59 • 25706 просмотра
Зеленский и Макрон подписали соглашение об усилении Украины: речь идет о приобретении оборонного оборудования
Эксклюзив
17 ноября, 07:00 • 68754 просмотра
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
17 ноября, 06:58 • 27331 просмотра
рф атаковала портовую инфраструктуру в Одесской области, энергетику и железную дорогу - вице-премьер
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+5°
3м/с
83%
746мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В НАТО объяснили, почему не сбивают российские ракеты над Украиной18 ноября, 01:39 • 29052 просмотра
Европейские привычки для здоровья, которые стоит перенять18 ноября, 01:59 • 21485 просмотра
Трамп согласился на санкционный закон против РФ, но есть условие18 ноября, 02:25 • 14785 просмотра
Человеческое сознание можно будет загрузить в роботов Optimus - Маск18 ноября, 03:19 • 14429 просмотра
ВСУ ликвидировали 960 оккупантов и 350 единиц техники за сутки - Генштаб05:44 • 16033 просмотра
публикации
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
Эксклюзив
17 ноября, 07:00 • 68750 просмотра
Неделя ретроградной мудрости, глубинного обновления и мистического Новолуния: астропрогноз на 17–23 ноябряPhoto
Эксклюзив
16 ноября, 08:19 • 100002 просмотра
Либо пан, либо пропал: Украина проведет заключительный матч в отборе к ЧМ-2026 против Исландии16 ноября, 07:00 • 91902 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 149187 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Эксклюзив
14 ноября, 13:14 • 126116 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Музыкант
Ираклий Кобахидзе
Михеил Саакашвили
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Днепр
Испания
Реклама
УНН Lite
"Парасоциальный" стал словом 2025 года по версии Cambridge Dictionary: что это и при чем здесь селебрити и ИИ10:16 • 510 просмотра
Королевский монетный двор Британии выпустил монету в память о Фредди МеркьюриVideo10:02 • 1206 просмотра
Брайан Мэй назвал перенесенный инсульт "звонком тревоги" и рассказал фанатам о выздоровлении17 ноября, 13:40 • 27842 просмотра
"Иллюзия обмана 3" лидирует в мировом прокате, тогда как "Бегущий человек" провалился - Variety17 ноября, 09:03 • 36806 просмотра
Том Круз получил свой первый "Оскар" за многолетнюю карьеру17 ноября, 08:31 • 36883 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Золото
Financial Times

Силы обороны ликвидировали 314 россиян и ранили 71 в Покровске с начала ноября - ДШВ

Киев • УНН

 • 706 просмотра

С начала текущего месяца Силы обороны ликвидировали 314 россиян и ранили 71 в Покровске Донецкой области. российские оккупанты пытаются обойти город и просочиться в Мирноград со стороны Красного Лимана.

Силы обороны ликвидировали 314 россиян и ранили 71 в Покровске с начала ноября - ДШВ

В городе Покровск Донецкой области возросло количество стрелковых боев, а российские оккупанты несут большие потери от прямого огня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на 7-й корпус Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

Детали

По данным военных, с начала текущего месяца Силы обороны ликвидировали в Покровске 314 россиян, еще 71 получил ранения. В то же время зафиксировано появление россиян к северу от Покровска.

В 7-м корпусе ДШВ отметили, что несколько российских пехотинцев пытались проникнуть и закрепиться на одном из объектов сельского хозяйства. Их попытка не удалась, а их самих уничтожили украинцы.

Противник хочет в краткосрочной перспективе выйти к населенному пункту Гришино, что на северо-западе от Покровска. Из-за невозможности продавить оборону Покровска и использовать город как плацдарм для выполнения этого замысла россияне пытаются обойти город. Одновременно противник продолжает безрезультатные попытки сковать оборону Мирнограда

- заявили в корпусе ДШВ.

Бои за Покровск: ССО ВСУ уничтожили место сосредоточения 51-й армии рф14.11.25, 16:29 • 3084 просмотра

Там добавили, что недавно украинские военные уничтожили группу главного разведывательного управления генштаба вс рф. В 7-м корпусе отметили: такие вражеские подразделения идут во втором эшелоне после диверсионных групп и контролируют выполнение задач первого эшелона.

Фиксируем увеличение количества попыток россиян просочиться в Мирноград со стороны Красного Лимана. Наши военные уничтожают противника на подступах к городу

- говорится в сообщении.

Напомним

Десантно-штурмовые войска ВСУ показали, как уничтожают российские колонны, движущиеся к Покровску под прикрытием неблагоприятных погодных условий.

В то же время в Мирнограде бойцы 38-й бригады морской пехоты ВСУ уничтожили российский флаг, вывешенный на шахте.

До этого Силы специальных операций ВСУ показали, что сейчас происходит в Покровске Донецкой области. Пресс-центр ССО опубликовал фото условий, в которых нашим бойцам приходится действовать, чтобы не допустить продвижения россиян дальше.

Также бойцы 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск ВСУ ежедневно доставляют снаряжение, боеприпасы и провизию на передовые позиции Сил обороны под Покровском. Это происходит с помощью тяжелых бомберов из-за усложненной логистики.

Евгений Устименко

Война в Украине
Техника
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Покровск
Донецкая область
Мирноград
Вооруженные силы Украины