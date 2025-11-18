Силы обороны ликвидировали 314 россиян и ранили 71 в Покровске с начала ноября - ДШВ

В городе Покровск Донецкой области возросло количество стрелковых боев, а российские оккупанты несут большие потери от прямого огня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на 7-й корпус Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

Детали

По данным военных, с начала текущего месяца Силы обороны ликвидировали в Покровске 314 россиян, еще 71 получил ранения. В то же время зафиксировано появление россиян к северу от Покровска.

В 7-м корпусе ДШВ отметили, что несколько российских пехотинцев пытались проникнуть и закрепиться на одном из объектов сельского хозяйства. Их попытка не удалась, а их самих уничтожили украинцы.

Противник хочет в краткосрочной перспективе выйти к населенному пункту Гришино, что на северо-западе от Покровска. Из-за невозможности продавить оборону Покровска и использовать город как плацдарм для выполнения этого замысла россияне пытаются обойти город. Одновременно противник продолжает безрезультатные попытки сковать оборону Мирнограда - заявили в корпусе ДШВ.

Бои за Покровск: ССО ВСУ уничтожили место сосредоточения 51-й армии рф

Там добавили, что недавно украинские военные уничтожили группу главного разведывательного управления генштаба вс рф. В 7-м корпусе отметили: такие вражеские подразделения идут во втором эшелоне после диверсионных групп и контролируют выполнение задач первого эшелона.

Фиксируем увеличение количества попыток россиян просочиться в Мирноград со стороны Красного Лимана. Наши военные уничтожают противника на подступах к городу - говорится в сообщении.

Напомним

Десантно-штурмовые войска ВСУ показали, как уничтожают российские колонны, движущиеся к Покровску под прикрытием неблагоприятных погодных условий.

В то же время в Мирнограде бойцы 38-й бригады морской пехоты ВСУ уничтожили российский флаг, вывешенный на шахте.

До этого Силы специальных операций ВСУ показали, что сейчас происходит в Покровске Донецкой области. Пресс-центр ССО опубликовал фото условий, в которых нашим бойцам приходится действовать, чтобы не допустить продвижения россиян дальше.

Также бойцы 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск ВСУ ежедневно доставляют снаряжение, боеприпасы и провизию на передовые позиции Сил обороны под Покровском. Это происходит с помощью тяжелых бомберов из-за усложненной логистики.