Депортація дітей, екоцид і не лише: Офіс Генпрокурора посилює співпрацю з Францією щодо воєнних злочинів рф в Україні

Офіс Генерального прокурора України посилює співпрацю із закордонними партнерами у документуванні воєнних злочинів російської федерації і екологічної шкоди, завданої країною-агресором. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генпрокурора.

Заступник Генерального прокурора Андрій Лещенко провів зустріч із делегацією Міністерства юстиції Французької Республіки, яку очолив суддя, керівник відділу європейського та міжнародного співробітництва Себастьєн Сідер.

Українська сторона в особі Лещенка подякувала партнерам за системну підтримку. Також Лещенко підкреслив ключову роль міжнародних фахівців у документуванні воєнних злочинів російської федерації.

Близько 90% доказів, з якими працюють Спільна слідча група та Міжнародний центр з переслідування злочину агресії при Євроюсті, зібрано саме в Україні. Для їх ефективного використання на міжнародному рівні критично важливе залучення іноземних експертів