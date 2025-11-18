Депортація дітей, екоцид і не лише: Офіс Генпрокурора посилює співпрацю з Францією щодо воєнних злочинів рф в Україні
Офіс Генерального прокурора України розширює співпрацю з іноземними партнерами для документування воєнних злочинів РФ та екологічної шкоди. Заступник Генпрокурора Андрій Лещенко зустрівся з делегацією Міністерства юстиції Франції для обговорення цього питання.
Деталі
Заступник Генерального прокурора Андрій Лещенко провів зустріч із делегацією Міністерства юстиції Французької Республіки, яку очолив суддя, керівник відділу європейського та міжнародного співробітництва Себастьєн Сідер.
Українська сторона в особі Лещенка подякувала партнерам за системну підтримку. Також Лещенко підкреслив ключову роль міжнародних фахівців у документуванні воєнних злочинів російської федерації.
Близько 90% доказів, з якими працюють Спільна слідча група та Міжнародний центр з переслідування злочину агресії при Євроюсті, зібрано саме в Україні. Для їх ефективного використання на міжнародному рівні критично важливе залучення іноземних експертів
Окрему увагу сторони приділили пілотному проєкту Офісу Генпрокурора з оцінки екологічної шкоди, завданої російською агресією. Французи також поінформували про вже надану підтримку, зокрема участь адвокатів у розслідуванні злочину депортації українських дітей, і підтвердили готовність до подальших кроків.
Нагадаємо
Інститут вивчення війни зазначив, що російська влада заохочує воєнні злочини проти українських військовослужбовців та цивільного населення.