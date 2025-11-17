кремль заохочує катування українських полонених російськими військовими - ISW
Київ • УНН
Влада рф продовжує заохочувати воєнні злочини проти українських військовослужбовців та цивільного населення. Лідер ультраправого російського воєнізованого підрозділу диверсійно-штурмової розвідувальної групи "русич" олексій мільчаков поширив фотографії страти трьох українських військовополонених і пропонує гроші за фото з "чітко зафіксованими страченими полоненими на задньому плані".
Влада рф продовжує заохочувати воєнні злочини проти українських військовослужбовців та цивільного населення на полі бою. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.
Деталі
Аналітики вказують, що лідер ультраправого російського воєнізованого підрозділу диверсійно-штурмової розвідувальної групи "русич" олексій мільчаков напередодні поширив фотографії страти трьох українських військовополонених і заявив, що пропонує грошову винагороду першим трьом людям, які надішлють фотографію з "чітко зафіксованими страченими полоненими на задньому плані".
мільчаков діє як лідер російського воєнізованого підрозділу, так і як помітний голос в інформаційному просторі російських воєнних блогерів, а його заклики до скоєння воєнних злочинів проти українських військовослужбовців відображають широко прийняту російськими силами культурну та системну практику скоєння воєнних злочинів на полі бою
Там продовжують оцінювати, що російське військове командування схвалює, а іноді й наказує скоювати воєнні злочини на полі бою, а також що росія катує та знущається над українськими полоненими цивільними особами.
Нагадаємо
Напередодні уповноважений ВР України з прав людини Дмитро Лубінець заявив про ймовірний розстріл двох українських військовослужбовців російськими окупантами на околицях Затишшя. Він надіслав офіційні листи до МКЧХ та ООН, закликаючи міжнародну спільноту до негайної реакції.
російський військовий отримав довічне за розстріл полоненого ЗСУ на Запоріжжі06.11.25, 17:28 • 3618 переглядiв