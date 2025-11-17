$42.060.00
16 листопада, 18:56 • 14257 перегляди
Збірна України з футболу виходить у плей-офф ЧС-2026, обігравши Ісландію в заключному матчі групового раунду кваліфікації
16 листопада, 16:59 • 28636 перегляди
Відключення світла 17 листопада: Укренерго озвучило графіки
16 листопада, 16:36 • 26184 перегляди
В Україну йдуть дощі, оголошено штормове попередження в 10 областях: прогноз на 17 листопадаPhoto
Ексклюзив
16 листопада, 08:19 • 51087 перегляди
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопадаPhoto
16 листопада, 05:50 • 29754 перегляди
Україна домовилася з Грецією про імпорт газу для забезпечення зимових потреб - Зеленський розповів подробиці
15 листопада, 17:21 • 35860 перегляди
Україна і рф домовились про обмін 1200 полонених українців - Умєров
15 листопада, 13:07 • 48815 перегляди
Генштаб підтвердив удар по рязанському НПЗ та об'єктах рф у тимчасово окупованому Криму
15 листопада, 09:13 • 45357 перегляди
Польща надає допомогу українським біженцям останній рік - Навроцький
15 листопада, 07:45 • 42343 перегляди
В Україні стартувало подання заявок на грошову допомогу у 1000 гривень, але виникають проблеми при оформленні на дітей
14 листопада, 18:09 • 53354 перегляди
Раді пропонують розширити підстави для заборони виїзду з України: кого торкнеться
Теги
Автори
кремль заохочує катування українських полонених російськими військовими - ISW

Київ • УНН

 • 326 перегляди

Влада рф продовжує заохочувати воєнні злочини проти українських військовослужбовців та цивільного населення. Лідер ультраправого російського воєнізованого підрозділу диверсійно-штурмової розвідувальної групи "русич" олексій мільчаков поширив фотографії страти трьох українських військовополонених і пропонує гроші за фото з "чітко зафіксованими страченими полоненими на задньому плані".

кремль заохочує катування українських полонених російськими військовими - ISW

Влада рф продовжує заохочувати воєнні злочини проти українських військовослужбовців та цивільного населення на полі бою. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

Аналітики вказують, що лідер ультраправого російського воєнізованого підрозділу диверсійно-штурмової розвідувальної групи "русич" олексій мільчаков напередодні поширив фотографії страти трьох українських військовополонених і заявив, що пропонує грошову винагороду першим трьом людям, які надішлють фотографію з "чітко зафіксованими страченими полоненими на задньому плані".

мільчаков діє як лідер російського воєнізованого підрозділу, так і як помітний голос в інформаційному просторі російських воєнних блогерів, а його заклики до скоєння воєнних злочинів проти українських військовослужбовців відображають широко прийняту російськими силами культурну та системну практику скоєння воєнних злочинів на полі бою

- зазначають в ISW.

Там продовжують оцінювати, що російське військове командування схвалює, а іноді й наказує скоювати воєнні злочини на полі бою, а також що росія катує та знущається над українськими полоненими цивільними особами.

Нагадаємо

Напередодні уповноважений ВР України з прав людини Дмитро Лубінець заявив про ймовірний розстріл двох українських військовослужбовців російськими окупантами на околицях Затишшя. Він надіслав офіційні листи до МКЧХ та ООН, закликаючи міжнародну спільноту до негайної реакції.

російський військовий отримав довічне за розстріл полоненого ЗСУ на Запоріжжі06.11.25, 17:28 • 3618 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоВійна в Україні
Війна в Україні
Інститут вивчення війни
Міжнародний комітет Червоного Хреста
Організація Об'єднаних Націй
Україна