кремль поощряет пытки украинских пленных российскими военными - ISW

16 ноября, 18:56 • 17308 просмотра
Сборная Украины по футболу выходит в плей-офф ЧМ-2026, обыграв Исландию в заключительном матче группового раунда квалификации
16 ноября, 16:59 • 35289 просмотра
Отключение света 17 ноября: Укрэнерго озвучило графики
16 ноября, 16:36 • 29417 просмотра
В Украину идут дожди, объявлено штормовое предупреждение в 10 областях: прогноз на 17 ноябряPhoto
Эксклюзив
16 ноября, 08:19 • 55026 просмотра
Неделя ретроградной мудрости, глубинного обновления и мистического Новолуния: астропрогноз на 17–23 ноябряPhoto
16 ноября, 05:50 • 31452 просмотра
Украина договорилась с Грецией об импорте газа для обеспечения зимних потребностей - Зеленский рассказал подробности
15 ноября, 17:21 • 36400 просмотра
Украина и РФ договорились об обмене 1200 пленных украинцев - Умеров
15 ноября, 13:07 • 49210 просмотра
Генштаб подтвердил удар по рязанскому НПЗ и объектам РФ во временно оккупированном Крыму
15 ноября, 09:13 • 45470 просмотра
Польша оказывает помощь украинским беженцам последний год - Навроцкий
15 ноября, 07:45 • 42420 просмотра
В Украине стартовала подача заявок на денежную помощь в 1000 гривен, но возникают проблемы при оформлении на детей
14 ноября, 18:09 • 53440 просмотра
Раде предлагают расширить основания для запрета выезда из Украины: кого коснется
Эксклюзивы
Популярные новости
"Отказаться от собственных иллюзий и лишить иллюзий врага": Сибига назвал две решающие цели на текущем этапе войны16 ноября, 19:47 • 5428 просмотра
Иран прекратил обогащение урана на всех объектах после атак Израиля и США - глава МИД16 ноября, 20:09 • 2862 просмотра
Легендарный кот-блогер Степан празднует 17-летиеPhoto16 ноября, 21:02 • 8956 просмотра
Потеря Покровска обошлась Зеленскому дороже, чем его захват путину - The Sunday Times00:53 • 3930 просмотра
Ночной ракетный удар по Балаклее: уже трое погибших, число раненых растет02:59 • 16996 просмотра
Неделя ретроградной мудрости, глубинного обновления и мистического Новолуния: астропрогноз на 17–23 ноябряPhoto
Эксклюзив
16 ноября, 08:19 • 55032 просмотра
Либо пан, либо пропал: Украина проведет заключительный матч в отборе к ЧМ-2026 против Исландии16 ноября, 07:00 • 53061 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 104598 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Эксклюзив
14 ноября, 13:14 • 88831 просмотра
Тарелка сбалансированного питания: как выглядит сбалансированный рационPhoto14 ноября, 12:13 • 60888 просмотра
Легендарный кот-блогер Степан празднует 17-летиеPhoto16 ноября, 21:02 • 9016 просмотра
Звезда «Всё везде и сразу» Мишель Йео получит премию Берлинале за вклад в киноискусство14 ноября, 16:53 • 30759 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 104600 просмотра
Мужчину, напавшего на Ариану Гранде в Сингапуре, обвинили в суде14 ноября, 13:14 • 39184 просмотра
Билли Айлиш обвинила Илона Маска в накоплении богатства вместо спасения мира14 ноября, 09:46 • 54761 просмотра
кремль поощряет пытки украинских пленных российскими военными - ISW

Киев • УНН

 • 1104 просмотра

Власти рф продолжают поощрять военные преступления против украинских военнослужащих и гражданского населения. Лидер ультраправого российского военизированного подразделения диверсионно-штурмовой разведывательной группы "русич" алексей мильчаков распространил фотографии казни трех украинских военнопленных и предлагает деньги за фото с "четко зафиксированными казненными пленными на заднем плане".

кремль поощряет пытки украинских пленных российскими военными - ISW

Власти РФ продолжают поощрять военные преступления против украинских военнослужащих и гражданского населения на поле боя. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Подробности

Аналитики указывают, что лидер ультраправого российского военизированного подразделения диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич" Алексей Мильчаков накануне распространил фотографии казни трех украинских военнопленных и заявил, что предлагает денежное вознаграждение первым трем людям, которые пришлют фотографию с "четко зафиксированными казненными пленными на заднем плане".

Мильчаков действует как лидер российского военизированного подразделения, так и как заметный голос в информационном пространстве российских военных блогеров, а его призывы к совершению военных преступлений против украинских военнослужащих отражают широко принятую российскими силами культурную и системную практику совершения военных преступлений на поле боя

- отмечают в ISW.

Там продолжают оценивать, что российское военное командование одобряет, а иногда и приказывает совершать военные преступления на поле боя, а также что Россия пытает и издевается над украинскими пленными гражданскими лицами.

Напомним

Накануне уполномоченный ВР Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил о вероятном расстреле двух украинских военнослужащих российскими оккупантами в окрестностях Затишья. Он направил официальные письма в МККК и ООН, призывая международное сообщество к немедленной реакции.

российский военный получил пожизненное за расстрел пленного ВСУ в Запорожье06.11.25, 17:28 • 3620 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ОбществоВойна в Украине
Война в Украине
Институт изучения войны
Международный комитет Красного Креста
Организация Объединенных Наций
Украина