кремль поощряет пытки украинских пленных российскими военными - ISW

Власти РФ продолжают поощрять военные преступления против украинских военнослужащих и гражданского населения на поле боя. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Аналитики указывают, что лидер ультраправого российского военизированного подразделения диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич" Алексей Мильчаков накануне распространил фотографии казни трех украинских военнопленных и заявил, что предлагает денежное вознаграждение первым трем людям, которые пришлют фотографию с "четко зафиксированными казненными пленными на заднем плане".

Мильчаков действует как лидер российского военизированного подразделения, так и как заметный голос в информационном пространстве российских военных блогеров, а его призывы к совершению военных преступлений против украинских военнослужащих отражают широко принятую российскими силами культурную и системную практику совершения военных преступлений на поле боя