кремль поощряет пытки украинских пленных российскими военными - ISW
Киев • УНН
Власти рф продолжают поощрять военные преступления против украинских военнослужащих и гражданского населения. Лидер ультраправого российского военизированного подразделения диверсионно-штурмовой разведывательной группы "русич" алексей мильчаков распространил фотографии казни трех украинских военнопленных и предлагает деньги за фото с "четко зафиксированными казненными пленными на заднем плане".
Власти РФ продолжают поощрять военные преступления против украинских военнослужащих и гражданского населения на поле боя. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.
Подробности
Аналитики указывают, что лидер ультраправого российского военизированного подразделения диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич" Алексей Мильчаков накануне распространил фотографии казни трех украинских военнопленных и заявил, что предлагает денежное вознаграждение первым трем людям, которые пришлют фотографию с "четко зафиксированными казненными пленными на заднем плане".
Мильчаков действует как лидер российского военизированного подразделения, так и как заметный голос в информационном пространстве российских военных блогеров, а его призывы к совершению военных преступлений против украинских военнослужащих отражают широко принятую российскими силами культурную и системную практику совершения военных преступлений на поле боя
Там продолжают оценивать, что российское военное командование одобряет, а иногда и приказывает совершать военные преступления на поле боя, а также что Россия пытает и издевается над украинскими пленными гражданскими лицами.
Напомним
Накануне уполномоченный ВР Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил о вероятном расстреле двух украинских военнослужащих российскими оккупантами в окрестностях Затишья. Он направил официальные письма в МККК и ООН, призывая международное сообщество к немедленной реакции.
