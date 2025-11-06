российский военный получил пожизненное за расстрел пленного ВСУ в Запорожье
Киев • УНН
В Украине осужден российский штурмовик, расстрелявший пленного украинского военного на Запорожском направлении. Оккупант получил пожизненное заключение за убийство безоружного военнослужащего.
В Украине осужден российский штурмовик, расстрелявший пленного украинского военного на Запорожском направлении. 27-летний оккупант был задержан после совершенного военного преступления, после того как Силы обороны выбили вс рф с занятых позиций в Пологовском районе Запорожья.
Передает УНН со ссылкой на Офис генпрокурора Украины.
Детали
Военного России, который 6 января 2024 года расстрелял украинского пленного во время боев в районе села Приютное Пологовского района Запорожской области, приговорили к пожизненному заключению. Это первый в Украине судебный процесс, в котором пленного представителя российских захватчиков осудили за казнь бойца Сил Обороны Украины.
Оккупант убил украинского защитника украинского военнослужащего, после того как тот, израсходовав боекомплект, вышел из блиндажа с поднятыми руками, демонстрируя готовность сдаться в плен.
По собранным оперативниками запорожской полиции и следователями СБУ данным, захватчик произвел не менее трех прицельных выстрелов в безоружного военнослужащего. Это является подтверждением нарушения международного гуманитарного права и квалифицируется как военное преступление.
В тот же день бойцы ВСУ отбили позиции у российской штурмовой группы и взяли в плен стрелка и его сослуживцев.
Суд признал россиянина виновным по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления).
Напомним
За последний год количество казней украинских военнопленных российскими солдатами кардинально возросло.