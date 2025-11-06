російський військовий отримав довічне за розстріл полоненого ЗСУ на Запоріжжі
Київ • УНН
В Україні засуджено російського штурмовика, який розстріляв полоненого українського військового на Запорізькому напрямку. Окупант отримав довічне ув'язнення за вбивство беззбройного військовослужбовця.
В Україні засуджено російського штурмовика, який розстріляв полоненого українського військового на Запорізькому напрямку. 27-річний окупант був затриманий після вчиненого військового злочину, після того, як Сил оборони вибили зс рф із зайнятих позицій у Пологівському районі Запоріжжя.
Передає УНН із посиланням на Офіс генпрокурора України.
Деталі
Військового росії, який 6 січня 2024 року розстріляв українського полоненого під час боїв в районі села Приютне Пологівського району Запорізької області, засудили до довічного ув’язнення. Це перший в Україні судовий процес, у якому полоненого представника російських загарбників засудили за страту бійця Сил Оборони України.
Окупант вбив українського захисника українського військовослужбовця, після того, як той, витративши боєкомплект, вийшов із бліндажа з піднятими руками, демонструючи готовність здатися в полон.
За зібраними оперативниками запорізької поліції та слідчими СБУ даними, загарбник зробив не менше трьох прицільних пострілів у беззбройного військовослужбовця. Це є підтвердженням порушення міжнародного гуманітарного права та кваліфікується як воєнний злочин.
У той же день, бійці ЗСУ відбили позиції у російської штурмової групи та взяли у полон стрільця і його співслужбовців.
Суд визнав росіянина винним за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).
Нагадаємо
За останній рік кількість страт українських військовополонених російськими солдатами кардинально зросла.