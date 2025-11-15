Лубінець повідомив про імовірний розстріл українських бійців російськими військовими
Київ • УНН
Уповноважений ВР України з прав людини Дмитро Лубінець заявив про ймовірний розстріл двох українських військовослужбовців російськими окупантами на околицях Затишшя. Він надіслав офіційні листи до МКЧХ та ООН, закликаючи міжнародну спільноту до негайної реакції.
Російські окупанти імовірно розстріляли двох українських військовослужбовців. Про це розповів уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, пише УНН.
Із соцмереж стало відомо, що ворог ймовірно розстріляв двох українських військовослужбовців на околицях Затишшя
Омбудсман зазначив, що це ще один свідомий крок рф, спрямований на залякування та демонстративне нехтування нормами міжнародного гуманітарного права. За його словами, такі вбивства не є поодинокими випадками, вони "формують системний характер злочинної поведінки держави-агресора".
Лубінець нагадав, що вбивство військовополонених є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій, яке кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.
"Я вже направив офіційні листи до МКЧХ та ООН. Міжнародна спільнота повинна негайно реагувати на такі системні грубі порушення з боку Росії", – написав він і додав, що якщо хтось став свідком або має будь-яку інформацію щодо порушення прав громадян України, страт українських військовослужбовців, необхідно негайно повідомити про це на "гарячу лінію" Омбудсмана України за номером 0800501720 та до правоохоронних органів.
Така інформація сприятиме документуванню воєнних злочинів, забезпеченню правового реагування та притягненню винних до відповідальності відповідно до норм міжнародного та національного права.
Нагадаємо
На початку листопада Офіс генпрокурора передав Незалежній міжнародній комісії ООН з розслідування подій в Україні матеріали щодо 190 тисяч російських воєнних злочинів. Зафіксовано понад 5,1 тисячі атак дронами проти цивільних за 9 місяців, що вдвічі більше, ніж за весь 2024 рік.