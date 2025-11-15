Лубинец сообщил о вероятном расстреле украинских бойцов российскими военными

$42.060.00
Генштаб подтвердил удар по рязанскому НПЗ и объектам РФ во временно оккупированном Крыму
15 ноября, 09:13 • 20235 просмотра
Польша оказывает помощь украинским беженцам последний год - Навроцкий
15 ноября, 07:45 • 22222 просмотра
В Украине стартовала подача заявок на денежную помощь в 1000 гривен, но возникают проблемы при оформлении на детей
14 ноября, 18:09 • 38524 просмотра
Раде предлагают расширить основания для запрета выезда из Украины: кого коснется
14 ноября, 16:09 • 55706 просмотра
15 ноября графики в Украине будут действовать в течение суток: сколько очередей будут отключать
Эксклюзив
14 ноября, 15:39 • 39684 просмотра
Прохождение отопительного сезона: как уменьшить счета за коммунальные услуги зимой
14 ноября, 15:03 • 34817 просмотра
Серия ударов по объектам РФ: Генштаб подтвердил поражение в Новороссийске, Саратовской области и районе Энгельса
14 ноября, 14:48 • 28238 просмотра
Украинки смогут получить 50 000 гривен: Зеленский подписал закон о выплатах при рождении ребенка
14 ноября, 13:30 • 18772 просмотра
Зеленский вывел Галущенко и Гринчук из состава СНБО
14 ноября, 13:27 • 61346 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo
Атака РФ на Киев 14 ноября: число погибших возросло до 715 ноября, 07:49 • 15003 просмотра
Атака РФ на Днепр и область: погиб 65-летний мужчина, повреждены предприятия и автоPhoto15 ноября, 08:28 • 3888 просмотра
Немцы теряют терпение к Мерцу: экономика не оживает, поддержка падает – Bloomberg15 ноября, 09:40 • 6982 просмотра
Генпрокуратура завершила расследование незаконной добычи каолина на 190 млн грн15 ноября, 11:12 • 5824 просмотра
За первые два часа заявку на получение «Зимней поддержки» оформили более 500 тыс. граждан - ЗеленскийVideo11:31 • 7032 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 61349 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Эксклюзив
14 ноября, 13:14 • 56251 просмотра
Тарелка сбалансированного питания: как выглядит сбалансированный рационPhoto14 ноября, 12:13 • 40151 просмотра
Как пешеходам и водителям действовать в темноте на дорогах во время отключений света: Алексей Белошицкий дал советыPhotoVideo
Эксклюзив
14 ноября, 09:52 • 64831 просмотра
Оформление инвалидности в Украине: стала ли новая система лучше Photo
Эксклюзив
13 ноября, 14:40 • 292533 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Папа Лев XIV
Папа Франциск
Кайя Каллас
Украина
Соединённые Штаты
Херсонская область
Германия
Крым
Звезда «Всё везде и сразу» Мишель Йео получит премию Берлинале за вклад в киноискусство14 ноября, 16:53 • 18475 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 61346 просмотра
Мужчину, напавшего на Ариану Гранде в Сингапуре, обвинили в суде14 ноября, 13:14 • 23539 просмотра
Билли Айлиш обвинила Илона Маска в накоплении богатства вместо спасения мира14 ноября, 09:46 • 39897 просмотра
Bad Bunny получил главный приз на Latin Grammy 2025 за альбом "Debí Tirar Más Fotos"14 ноября, 08:54 • 34748 просмотра
Техника
Социальная сеть
Отопление
Фильм
Дипломатка

Лубинец сообщил о вероятном расстреле украинских бойцов российскими военными

Киев • УНН

 • 828 просмотра

Уполномоченный ВР Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил о вероятном расстреле двух украинских военнослужащих российскими оккупантами на окраинах Затишья. Он направил официальные письма в МККК и ООН, призывая международное сообщество к немедленной реакции.

Лубинец сообщил о вероятном расстреле украинских бойцов российскими военными

Российские оккупанты предположительно расстреляли двух украинских военнослужащих. Об этом рассказал уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, пишет УНН.

Из соцсетей стало известно, что враг предположительно расстрелял двух украинских военнослужащих на окраинах Затишья

- написал он в телеграмме.

Омбудсмен отметил, что это еще один сознательный шаг РФ, направленный на запугивание и демонстративное пренебрежение нормами международного гуманитарного права. По его словам, такие убийства не являются единичными случаями, они "формируют системный характер преступного поведения государства-агрессора".

Лубинец напомнил, что убийство военнопленных является грубым нарушением международного гуманитарного права и Женевских конвенций, которое квалифицируется как тяжкое международное преступление.

"Я уже направил официальные письма в МККК и ООН. Международное сообщество должно немедленно реагировать на такие системные грубые нарушения со стороны России", – написал он и добавил, что если кто-то стал свидетелем или имеет какую-либо информацию о нарушении прав граждан Украины, казнях украинских военнослужащих, необходимо немедленно сообщить об этом на "горячую линию" Омбудсмена Украины по номеру 0800501720 и в правоохранительные органы.

Такая информация будет способствовать документированию военных преступлений, обеспечению правового реагирования и привлечению виновных к ответственности в соответствии с нормами международного и национального права.

В начале ноября Офис генпрокурора передал Независимой международной комиссии ООН по расследованию событий в Украине материалы о 190 тысячах российских военных преступлений. Зафиксировано более 5,1 тысячи атак дронами против гражданских за 9 месяцев, что вдвое больше, чем за весь 2024 год.

Ольга Розгон

