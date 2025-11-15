Лубинец сообщил о вероятном расстреле украинских бойцов российскими военными
Киев • УНН
Уполномоченный ВР Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил о вероятном расстреле двух украинских военнослужащих российскими оккупантами на окраинах Затишья. Он направил официальные письма в МККК и ООН, призывая международное сообщество к немедленной реакции.
Российские оккупанты предположительно расстреляли двух украинских военнослужащих. Об этом рассказал уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, пишет УНН.
Из соцсетей стало известно, что враг предположительно расстрелял двух украинских военнослужащих на окраинах Затишья
Омбудсмен отметил, что это еще один сознательный шаг РФ, направленный на запугивание и демонстративное пренебрежение нормами международного гуманитарного права. По его словам, такие убийства не являются единичными случаями, они "формируют системный характер преступного поведения государства-агрессора".
Лубинец напомнил, что убийство военнопленных является грубым нарушением международного гуманитарного права и Женевских конвенций, которое квалифицируется как тяжкое международное преступление.
"Я уже направил официальные письма в МККК и ООН. Международное сообщество должно немедленно реагировать на такие системные грубые нарушения со стороны России", – написал он и добавил, что если кто-то стал свидетелем или имеет какую-либо информацию о нарушении прав граждан Украины, казнях украинских военнослужащих, необходимо немедленно сообщить об этом на "горячую линию" Омбудсмена Украины по номеру 0800501720 и в правоохранительные органы.
Такая информация будет способствовать документированию военных преступлений, обеспечению правового реагирования и привлечению виновных к ответственности в соответствии с нормами международного и национального права.
Напомним
В начале ноября Офис генпрокурора передал Независимой международной комиссии ООН по расследованию событий в Украине материалы о 190 тысячах российских военных преступлений. Зафиксировано более 5,1 тысячи атак дронами против гражданских за 9 месяцев, что вдвое больше, чем за весь 2024 год.