Депортация детей, экоцид и не только: Офис Генпрокурора усиливает сотрудничество с Францией по военным преступлениям рф в Украине

Офис Генерального прокурора Украины усиливает сотрудничество с зарубежными партнерами в документировании военных преступлений российской федерации и экологического ущерба, нанесенного страной-агрессором. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Детали

Заместитель Генерального прокурора Андрей Лещенко провел встречу с делегацией Министерства юстиции Французской Республики, которую возглавил судья, руководитель отдела европейского и международного сотрудничества Себастьен Сидер.

Украинская сторона в лице Лещенко поблагодарила партнеров за системную поддержку. Также Лещенко подчеркнул ключевую роль международных специалистов в документировании военных преступлений Российской Федерации.

Около 90% доказательств, с которыми работают Совместная следственная группа и Международный центр по преследованию преступления агрессии при Евроюсте, собраны именно в Украине. Для их эффективного использования на международном уровне критически важно привлечение иностранных экспертов - заявил Лещенко.

Отдельное внимание стороны уделили пилотному проекту Офиса Генпрокурора по оценке экологического ущерба, нанесенного российской агрессией. Французы также проинформировали об уже оказанной поддержке, в частности участии адвокатов в расследовании преступления депортации украинских детей, и подтвердили готовность к дальнейшим шагам.

Напомним

Институт изучения войны отметил, что российские власти поощряют военные преступления против украинских военнослужащих и гражданского населения.