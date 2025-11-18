Депортация детей, экоцид и не только: Офис Генпрокурора усиливает сотрудничество с Францией по военным преступлениям рф в Украине
Киев • УНН
Офис Генерального прокурора Украины расширяет сотрудничество с иностранными партнерами для документирования военных преступлений РФ и экологического ущерба. Заместитель Генпрокурора Андрей Лещенко встретился с делегацией Министерства юстиции Франции для обсуждения этого вопроса.
Офис Генерального прокурора Украины усиливает сотрудничество с зарубежными партнерами в документировании военных преступлений российской федерации и экологического ущерба, нанесенного страной-агрессором. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.
Детали
Заместитель Генерального прокурора Андрей Лещенко провел встречу с делегацией Министерства юстиции Французской Республики, которую возглавил судья, руководитель отдела европейского и международного сотрудничества Себастьен Сидер.
Украинская сторона в лице Лещенко поблагодарила партнеров за системную поддержку. Также Лещенко подчеркнул ключевую роль международных специалистов в документировании военных преступлений Российской Федерации.
Около 90% доказательств, с которыми работают Совместная следственная группа и Международный центр по преследованию преступления агрессии при Евроюсте, собраны именно в Украине. Для их эффективного использования на международном уровне критически важно привлечение иностранных экспертов
Отдельное внимание стороны уделили пилотному проекту Офиса Генпрокурора по оценке экологического ущерба, нанесенного российской агрессией. Французы также проинформировали об уже оказанной поддержке, в частности участии адвокатов в расследовании преступления депортации украинских детей, и подтвердили готовность к дальнейшим шагам.
Напомним
Институт изучения войны отметил, что российские власти поощряют военные преступления против украинских военнослужащих и гражданского населения.