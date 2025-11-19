Уничтожено более 10 оккупантов: украинские десантники и штурмовики показали новые кадры боев за Покровск
Киев • УНН
Бойцы 7-го корпуса ДШВ ВСУ и 425-го отдельного штурмового полка "Скала" показали эффективную работу по уничтожению российских оккупантов в Покровске Донецкой области. Видео демонстрирует взаимодействие подразделений в полосе ответственности 7 корпуса.
Бойцы 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск ВСУ вместе с побратимами из 425-го отдельного штурмового полка "Скеля" Сухопутных войск ВСУ показали, как уничтожают российских оккупантов в Покровске Донецкой области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на 7 корпус ДШВ.
Детали
Работа пилотов СКАЛЫ во взаимодействии с другими подразделениями в полосе ответственности 7 корпуса ШР ДШВ ВСУ
В ходе данной операции было уничтожено 12 российских оккупантов. Украинские защитники активно использовали дроны, в частности FPV.
Дополнительно
7-й корпус Десантно-штурмовых войск был создан в 2024 году. В его состав вошли по меньшей мере 9 десантно-штурмовых и аэромобильных бригад, один полк, артиллерийская бригада и батальон управления.
425-й отдельный штурмовой полк "Скеля" был создан в 2022 году. Свое название получил от позывного командира Юрия Гаркавого - "Скеля".
Изначально это был батальон разведки, далее он стал отдельным штурмовым батальоном, а затем превратился в отдельный штурмовой полк. Его бойцы участвовали в боях за Покровск, Торецк и Изюм.
Напомним
российские оккупанты активно используют гражданских в качестве "живого щита" во время боев в Покровске Донецкой области. СБУ перехватила аудиозапись разговора командира одного из российских подразделений с подчиненными, где он отдает соответствующие преступные приказы.