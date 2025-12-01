Украинские воины сорвали попытку россиян поднять "триколор" над зданием в Волчанске

Воины 57-й отдельной мотопехотной бригады 16-го армейского корпуса Вооруженных сил Украины обезвредили российских захватчиков, которые пытались поднять свой флаг над зданием в Волчанске Харьковской области. Соответствующее видео военные обнародовали в Facebook, сообщает УНН.

Подробности

Отмечается, что в разрушенном Волчанске продолжаются тяжелые бои, при этом воины 57-й отдельной мотопехотной бригады контролируют ситуацию, удерживают позиции и дают достойный отпор врагу, уничтожая их живую силу и технику.

В очередной раз хотели выдать желаемое за действительное – пара россиян предприняли самоубийственную попытку поднять триколор над зданием в городе Волчанск на Харьковщине. Это завершилось традиционно – подразделения 16-го армейского корпуса быстро обезвредили захватчиков - говорится в подписи к видео.

Напомним

Бойцы 7-го корпуса ДШВ ВСУ и 425-го отдельного штурмового полка "Скала" показали эффективную работу по уничтожению российских оккупантов в Покровске Донецкой области. Видео демонстрирует взаимодействие подразделений в полосе ответственности 7 корпуса.

