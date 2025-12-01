$42.190.00
48.870.00
ukenru
30 ноября, 18:02 • 20970 просмотра
Делегации США и Украины обсуждают график выборов и обмен территориями - WSJ
30 ноября, 15:17 • 27486 просмотра
Украинская делегация прибыла на место переговоров в МайамиVideo
30 ноября, 11:44 • 28740 просмотра
Оксана Маркарова стала советником президента по вопросам восстановления и инвестиций
30 ноября, 10:20 • 30930 просмотра
Украина вводит синхронные с США санкции против российской энергетики, под ударом "Лукойл" и "Роснефть" – Зеленский
30 ноября, 07:27 • 31385 просмотра
ПВО Украины перехватила большинство БПЛА во время ночной атаки: уничтожено и подавлено 104 вражеских дронаPhoto
29 ноября, 18:27 • 33442 просмотра
Жду от делегации в США результатов, у них есть необходимые директивы - ЗеленскийVideo
29 ноября, 17:13 • 40914 просмотра
30 ноября в Украине будут действовать отключения и ограничения электроэнергии: опубликованы графики
29 ноября, 17:02 • 32603 просмотра
Спасатели в Киеве завершили работы по ликвидации последствий российских ударов 29 ноябряPhoto
29 ноября, 15:10 • 27861 просмотра
Отставка Ермака может ослабить политический контроль Зеленского - NYT
29 ноября, 14:28 • 24285 просмотра
В Украину идет похолодание до +9 градусов: прогноз погоды в воскресенье 30 ноября
Украинские воины сорвали попытку россиян поднять "триколор" над зданием в Волчанске

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Воины 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ обезвредили российских захватчиков, которые пытались поднять свой флаг над зданием в Волчанске Харьковской области. В разрушенном городе продолжаются тяжелые бои, но украинские воины контролируют ситуацию и дают отпор врагу.

Украинские воины сорвали попытку россиян поднять "триколор" над зданием в Волчанске

Воины 57-й отдельной мотопехотной бригады 16-го армейского корпуса Вооруженных сил Украины обезвредили российских захватчиков, которые пытались поднять свой флаг над зданием в Волчанске Харьковской области. Соответствующее видео военные обнародовали в Facebook, сообщает УНН.

Подробности

Отмечается, что в разрушенном Волчанске продолжаются тяжелые бои, при этом воины 57-й отдельной мотопехотной бригады контролируют ситуацию, удерживают позиции и дают достойный отпор врагу, уничтожая их живую силу и технику.

В очередной раз хотели выдать желаемое за действительное – пара россиян предприняли самоубийственную попытку поднять триколор над зданием в городе Волчанск на Харьковщине. Это завершилось традиционно – подразделения 16-го армейского корпуса быстро обезвредили захватчиков

- говорится в подписи к видео.

Напомним

Бойцы 7-го корпуса ДШВ ВСУ и 425-го отдельного штурмового полка "Скала" показали эффективную работу по уничтожению российских оккупантов в Покровске Донецкой области. Видео демонстрирует взаимодействие подразделений в полосе ответственности 7 корпуса.

Минус три российских ЗРК за трое суток: командующий СБС "Мадьяр" показал новое видео28.11.25, 15:49 • 3740 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ОбществоВойна в Украине
Волчанск
Харьковская область
Вооруженные силы Украины