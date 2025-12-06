Украина отмечает День Вооруженных сил: история становления и современные традиции

Сегодня, 6 декабря, все украинцы отмечают День Вооруженных сил Украины. Именно в этот день в 1991 году был принят закон о ВСУ. УНН рассказывает о становлении и развитии Вооруженных сил и традициях чествования.

Когда в Украине День ВСУ и почему была выбрана именно эта дата

В октябре 1993 года "в соответствии с Конституцией Украины и законом Украины "Об обороне Украины" Верховная Рада постановила: установить в Украине праздник - День Вооруженных сил Украины, который отмечать ежегодно 6 декабря - в день принятия Верховной Радой в 1991 году закона Украины "О Вооруженных Силах Украины".

История Вооруженных Сил Украины: становление и развитие

В современном понимании украинская армия начала формироваться во времена освободительной борьбы за Независимость в 20-х годах ХХ века. Центральная Рада в 1917 году начала процесс создания украинской армии. Процесс продолжился и во время Гетманата Скоропадского, и во время Директории. Параллельно в Западноукраинской Народной Республике шло формирование Украинской галицкой армии.

Старшины II-го корпуса Украинской Галицкой армии, 1919 год.

Однако сложилась такая геополитическая ситуация, что победить в борьбе за Независимость не удалось.

Следующая попытка создать настоящую украинскую армию приходится на времена Второй Мировой войны. Подразделения УПА на протяжении многих лет вели борьбу с нацистской и советской армиями.

Сотня УПА "Львы", охранявшая 1-й Большой сбор Украинского освободительного совета. Оружие, обмундирование и овчарка - трофейные.

На момент провозглашения Независимости на территории Украины находилось около одного миллиона военнослужащих советской армии.

14 мотострелковых, 4 танковые, 3 артиллерийские дивизии и 8 артиллерийских бригад (9 293 танка и 11 346 боевых машин), 4 бригады спецназначения, 9 бригад ПВО, 7 полков боевых вертолетов, три воздушные армии (около 1 500 боевых самолетов) и отдельная армия ПВО. Севастополь был основной базой черноморского флота СССР. Стратегические ядерные силы, дислоцированные на территории Украины, имели 176 межконтинентальных баллистических ракет, несущих суммарно 1 272 ядерные боеголовки, а также около 2 500 единиц тактического ядерного оружия.

Украина практически одновременно отказалась от ядерного оружия и согласилась получить менее 1/5 кораблей флота.

Из-за хронического отсутствия средств численность ВСУ постоянно сокращалась, в рамках разоружения старая техника уничтожалась. Новые виды вооружения практически не производились.

Возрождение украинской армии началось в 2014 году, когда Россия оккупировала Крым и начала гибридную агрессию в Донецкой и Луганской областях.

Весна 2014 года, бойцы ВСУ в зоне АТО на САУ "2С3 "Акация".

Символ ВСУ: значение и современная роль символики

В эмблему и Вооруженных сил Украины заложены символы исторического наследия и военной мощи.

Главными среди них являются Тризуб, как знак Княжеского Государства Владимира Великого, и казацкий крест, изображавшийся на печати Войска Запорожского, казацких знаменах и гербах.

В основе эмблемы ВСУ - малиновый равносторонний крест. Посередине размещен синий медальон с Тризубом.

Эмблема Вооруженных сил Украины.

День ВСУ в Украине: традиции чествования и современные изменения

Чествование Дня Вооруженных сил Украины всегда имело официальный характер, однако за последние годы приобрело значительно более широкий и более человечный смысл. Теперь этот день отмечают не только на государственном уровне, но и в общинах, семьях, учебных заведениях и онлайн-сообществах. Главная цель – поблагодарить военных, поддержать их морально и напомнить обществу о важности единства.

Во многих городах проходят торжественные церемонии, возложения цветов, выставки, концерты и благотворительные мероприятия, направленные на поддержку ВСУ. Школы и университеты проводят тематические уроки и встречи с военными, что помогает молодому поколению лучше понимать роль армии.

Аллея Героев в Киеве на Майдане Независимости.

