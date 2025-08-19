$41.340.11
19:57
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18:34
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
18:12
Украина не будет в НАТО, но будет иметь гарантии безопасности - Трамп
18 августа, 17:41
Мы допускаем проведение выборов - Зеленский
18 августа, 14:38
"Знаю, что делаю - мне не нужны советы": Трамп набросился на критиков его действий по прекращению войны в УкраинеPhoto
Эксклюзив
18 августа, 14:23
Безопасность, оборона и Defence City – среди приоритетов правительства на 2026 год: почему без науки не обойтись, объяснил эксперт Долинце
18 августа, 13:21
Стармер готов поддержать мирное соглашение с Украиной без условия прекращения огня
Эксклюзив
18 августа, 13:19
Налоговые льготы – не подарок, а инвестиция: как авиация борется за место в Defence City
Эксклюзив
18 августа, 11:50
Будет эпохальным: министр экономики о новом Трудовом кодексе
Эксклюзив
18 августа, 08:34
Шуфрич и Кузьминых: что общего в деле о госизмене и взяточничестве
Зеленский после переговоров в Белом доме: вопрос территорий мы оставим между мной и путиным

Киев • УНН

 • 208 просмотра

Россия предложила провести сначала двустороннюю встречу Украина-РФ, а затем трехстороннюю с участием США. Президент Зеленский заявляет о готовности к встрече с путиным без каких-либо условий.

Зеленский после переговоров в Белом доме: вопрос территорий мы оставим между мной и путиным

Россия предложила сначала провести двустороннюю встречу Украина-РФ, а затем трехстороннюю с участием американской стороны. Об этом после переговоров в Белом доме сообщил Президент Владимир Зеленский, сообщает УНН.

Детали

По его словам, он и российский диктатор Владимир Путин должны встретиться "без каких-либо условий".

Потому что если мы начнем требовать перед этим прекратить огонь, Россия начнет выдвигать сотню других условий

- сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что вопрос территорий - "это вопрос, который мы оставим между мной и Путиным".

Мы готовы к любым форматам переговоров на уровне лидеров. Я готов к встрече с Путиным

- подчеркнул Президент.

В то же время Зеленский добавил, что гарантии безопасности Украины будут обсуждать с около 30 странами из Коалиции желающих. Соответствующий документ по ним подготовят в течение следующих 10 дней.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский крайне положительно оценил встречу с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. По его словам, "это была лучшая из наших встреч".

19.08.25, 02:01

Вадим Хлюдзинский

Владимир Путин
Белый дом
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина