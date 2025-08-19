Зеленский после переговоров в Белом доме: вопрос территорий мы оставим между мной и путиным

Россия предложила сначала провести двустороннюю встречу Украина-РФ, а затем трехстороннюю с участием американской стороны. Об этом после переговоров в Белом доме сообщил Президент Владимир Зеленский, сообщает УНН.

Детали

По его словам, он и российский диктатор Владимир Путин должны встретиться "без каких-либо условий".

Потому что если мы начнем требовать перед этим прекратить огонь, Россия начнет выдвигать сотню других условий - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что вопрос территорий - "это вопрос, который мы оставим между мной и Путиным".

Мы готовы к любым форматам переговоров на уровне лидеров. Я готов к встрече с Путиным - подчеркнул Президент.

В то же время Зеленский добавил, что гарантии безопасности Украины будут обсуждать с около 30 странами из Коалиции желающих. Соответствующий документ по ним подготовят в течение следующих 10 дней.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский крайне положительно оценил встречу с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. По его словам, "это была лучшая из наших встреч".

Зеленский покинул Белый дом, интервью Fox News отменено