Рютте: кордони України під час зустрічі у Білому домі не обговорювались
Київ • УНН
Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що питання перегляду кордонів України не обговорювалося в Білому домі. Це питання має вирішувати Президент України Володимир Зеленський у тристоронньому форматі.
Під час переговорів у Білому домі можливість перегляду кордонів України не обговорювалось. Про це за підсумками зустрічі повідомив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, інформує УНН із посиланням на CNN.
Деталі
За його словами, це питання має вирішувати Президент України Володимир Зеленський у рамках можливої тристоронньої зустрічі з росією.
Ми цього сьогодні не обговорювали. Усі розуміють, зокрема й президент США Дональд Трамп, що коли йдеться про території - це питання українського Президента. Саме він має обговорювати його у тристоронньому форматі, а також, ймовірно, на подальших переговорах із володимиром путіним
Він наголосив, що між лідерами було досягнуто розуміння: для того, щоб говорити про будь-які території, мають бути визначені гарантії безпеки. За словами генсека НАТО, усі країни коаліції повинні погодитися, що саме означатимуть ці гарантії.
Нагадаємо
Президент Володимир Зеленський після переговорів у Білому домі заявив, що питання українських територій - "це питання, яке ми залишимо між мною і путіним".
Зустріч між Зеленським і путіним має відбутися протягом наступних двох тижнів - Мерц після переговорів у Білому домі19.08.25, 02:52 • 632 перегляди