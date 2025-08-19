Рютте: кордони України під час зустрічі у Білому домі не обговорювались

Під час переговорів у Білому домі можливість перегляду кордонів України не обговорювалось. Про це за підсумками зустрічі повідомив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, інформує УНН із посиланням на CNN.

За його словами, це питання має вирішувати Президент України Володимир Зеленський у рамках можливої тристоронньої зустрічі з росією.

Ми цього сьогодні не обговорювали. Усі розуміють, зокрема й президент США Дональд Трамп, що коли йдеться про території - це питання українського Президента. Саме він має обговорювати його у тристоронньому форматі, а також, ймовірно, на подальших переговорах із володимиром путіним