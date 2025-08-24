Вице-президент США прогнозирует мирное урегулирование в Украине в течение полугода
Киев • УНН
Вице-президент США Джей Ди Вэнс ожидает достижения мира в Украине в течение шести месяцев. Ранее Вэнс заявлял, что Россия отказалась от попыток создать марионеточное правительство в Киеве.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил надежду, что мирное урегулирование войны в Украине может быть достигнуто не позднее чем через шесть месяцев. Об этом он заявил в программе "Встреча с прессой" на канале NBC, передает УНН.
Надеемся, мир в Украине будет достигнут не позднее, чем через полгода
Ранее УНН писал, что по словам Вэнса россия признала невозможность установления марионеточного режима в Украине. Хотя это было главным требованием рф в начале войны.
