13:49 • 7734 просмотра
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 годаPhoto
24 августа, 10:46 • 16645 просмотра
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-лугеVideo
Эксклюзив
24 августа, 09:24 • 27087 просмотра
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
24 августа, 07:11 • 25665 просмотра
Независимость закаляется на поле боя: Зеленский поздравил украинцев с праздникомVideo
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 33674 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 69434 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
23 августа, 06:14 • 60047 просмотра
Зеленский: мы свою землю не подарим оккупанту
22 августа, 18:18 • 32738 просмотра
Трамп о войне в Украине: «В течение следующих двух недель мы узнаем, чем все обернется»
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 55911 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 14:47 • 35190 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
Вице-президент США прогнозирует мирное урегулирование в Украине в течение полугода

Киев • УНН

 • 234 просмотра

Вице-президент США Джей Ди Вэнс ожидает достижения мира в Украине в течение шести месяцев. Ранее Вэнс заявлял, что Россия отказалась от попыток создать марионеточное правительство в Киеве.

Вице-президент США прогнозирует мирное урегулирование в Украине в течение полугода

Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил надежду, что мирное урегулирование войны в Украине может быть достигнуто не позднее чем через шесть месяцев. Об этом он заявил в программе "Встреча с прессой" на канале NBC, передает УНН.

Надеемся, мир в Украине будет достигнут не позднее, чем через полгода

– сказал чиновник.

Ранее УНН писал, что по словам Вэнса россия признала невозможность установления марионеточного режима в Украине. Хотя это было главным требованием рф в начале войны.

Вэнс: у США еще «есть много карт в игре», чтобы оказать давление на Россию24.08.25, 19:12 • 1852 просмотра

Алена Уткина

ПолитикаНовости Мира
Джей Ди Вэнс
Соединённые Штаты
Украина
Киев