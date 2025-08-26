Держсекретар США та європейські міністри обговорили спільні кроки для зупинення війни
Київ • УНН
Держсекретар США Марко Рубіо обговорив з європейськими міністрами та Україною дипломатичні зусилля для врегулювання російсько-української війни. Сторони домовилися координувати зусилля для переговорного врегулювання.
Державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо обговорив з європейськими міністрами закордонних справ, а також України спільні дипломатичні зусилля, спрямовані на досягнення тривалого врегулювання російсько-української війни. Про це заявив перший заступник прессекретаря Держдепартаменту США Томмі Пігготт, передає УНН.
Деталі
За словами Пігготта, у телефонній розмові взяли участь глави МЗС Фінляндії Еліна Валтонен, Франції Жан-Ноель Барро, Німеччини Йоган Вадефуль, Італії Антоніо Таяні, Польщі Радослав Сікорськи, Великої Британії Девід Ламмі, України Андрій Сибіга і Верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки, віцепрезидентка Європейської комісії Кая Каллас.
Сторони "домовилися продовжувати координацію дипломатичних зусиль для припинення війни між Росією та Україною шляхом досягнення тривалого переговорного врегулювання".
Нагадаємо
У понеділок, 25 серпня Президент України Володимир Зеленський анонсував зустріч української та американської команд для обговорення можливих переговорів з росією. Зустріч відбудеться наприкінці тижня.
ЄС цього тижня обговорить військову підтримку України, доходи від активів рф і 19-й пакет санкцій - Politico25.08.25, 10:47 • 2858 переглядiв