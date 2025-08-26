Держсекретар США та європейські міністри обговорили спільні кроки для зупинення війни

$41.280.07
47.910.07
ukru
Ексклюзив
25 серпня, 15:56 • 10469 перегляди
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 83427 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 59603 перегляди
Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: Веніславський розповів, коли законопроєкт можуть розглянути на комітеті та в Раді
Ексклюзив
25 серпня, 11:41 • 59765 перегляди
Профспілка авіабудівників: голосування за Defence City - позитивний крок, але авіація потребує додаткових інструментів підтримки
Ексклюзив
25 серпня, 06:07 • 181132 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
25 серпня, 05:46 • 176490 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
25 серпня, 00:01 • 68477 перегляди
Україна виборола друге в історії "золото" на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправахPhoto
24 серпня, 13:49 • 66642 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 рокуPhoto
24 серпня, 10:46 • 66146 перегляди
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузіVideo
Ексклюзив
24 серпня, 09:24 • 51634 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+13°
2.9м/с
60%
748мм
Популярнi новини
Гарбуз у головній ролі: 5 оригінальних рецептів для осеніPhoto25 серпня, 14:18 • 75621 перегляди
"Жадібна" Зої Кравіц: новий роман із Гаррі Стайлзом чи черговий голлівудський скандал?Photo25 серпня, 14:33 • 6556 перегляди
Трамп пояснив, чому путін не зустрічається із Зеленським25 серпня, 17:08 • 8538 перегляди
Під час ексгумацій у Львові українсько-польська експедиція виявила близько пів сотні тіл17:33 • 5284 перегляди
У Києві військових оштрафували за перевищення швидкості: поліція спростувала чутки про “бойове завдання”19:32 • 4938 перегляди
Публікації
Гарбуз у головній ролі: 5 оригінальних рецептів для осеніPhoto25 серпня, 14:18 • 75671 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 83428 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
25 серпня, 06:07 • 181133 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
Ексклюзив
25 серпня, 05:46 • 176491 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 134870 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Кароль Навроцький
Кшиштоф Ґавковський
Актуальні місця
Україна
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Європа
Польща
Реклама
УНН Lite
"Жадібна" Зої Кравіц: новий роман із Гаррі Стайлзом чи черговий голлівудський скандал?Photo25 серпня, 14:33 • 6614 перегляди
Гарбуз у головній ролі: 5 оригінальних рецептів для осеніPhoto25 серпня, 14:18 • 75667 перегляди
Ейфелева вежа засяяла синьо-жовтими кольорами на честь Дня Незалежності УкраїниPhoto24 серпня, 20:41 • 56967 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo22 серпня, 14:39 • 93364 перегляди
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні22 серпня, 13:10 • 74872 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Євро
Нафта
The Guardian
Долар США

Держсекретар США та європейські міністри обговорили спільні кроки для зупинення війни

Київ • УНН

 • 2 перегляди

Держсекретар США Марко Рубіо обговорив з європейськими міністрами та Україною дипломатичні зусилля для врегулювання російсько-української війни. Сторони домовилися координувати зусилля для переговорного врегулювання.

Держсекретар США та європейські міністри обговорили спільні кроки для зупинення війни

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо обговорив з європейськими міністрами закордонних справ, а також України спільні дипломатичні зусилля, спрямовані на досягнення тривалого врегулювання російсько-української війни. Про це заявив перший заступник прессекретаря Держдепартаменту США Томмі Пігготт, передає УНН.

Деталі

За словами Пігготта, у телефонній розмові взяли участь глави МЗС Фінляндії Еліна Валтонен, Франції Жан-Ноель Барро, Німеччини Йоган Вадефуль, Італії Антоніо Таяні, Польщі Радослав Сікорськи, Великої Британії Девід Ламмі, України Андрій Сибіга і Верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки, віцепрезидентка Європейської комісії Кая Каллас.

Сторони "домовилися продовжувати координацію дипломатичних зусиль для припинення війни між Росією та Україною шляхом досягнення тривалого переговорного врегулювання".

Нагадаємо

У понеділок, 25 серпня Президент України Володимир Зеленський анонсував зустріч української та американської команд для обговорення можливих переговорів з росією. Зустріч відбудеться наприкінці тижня.

ЄС цього тижня обговорить військову підтримку України, доходи від активів рф і 19-й пакет санкцій - Politico25.08.25, 10:47 • 2858 переглядiв

Віта Зеленецька

Війна в УкраїніПолітика
Девід Леммі
Андрій Сибіга
Марко Рубіо
Кая Каллас
Радослав Сікорський
Європейська комісія
Антоніо Таяні
Державний департамент США
Європейський Союз
Фінляндія
Франція
Велика Британія
Італія
Європа
Німеччина
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Польща