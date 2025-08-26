Госсекретарь США и европейские министры обсудили совместные шаги для остановки войны
Госсекретарь США Марко Рубио обсудил с европейскими министрами и Украиной дипломатические усилия по урегулированию российско-украинской войны. Стороны договорились координировать усилия для переговорного урегулирования.
Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио обсудил с европейскими министрами иностранных дел, а также Украины совместные дипломатические усилия, направленные на достижение длительного урегулирования российско-украинской войны. Об этом заявил первый заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Томми Пигготт, передает УНН.
По словам Пигготта, в телефонном разговоре приняли участие главы МИД Финляндии Элина Валтонен, Франции Жан-Ноэль Барро, Германии Йохан Вадефуль, Италии Антонио Таяни, Польши Радослав Сикорски, Великобритании Дэвид Ламми, Украины Андрей Сибига и Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас.
Стороны "договорились продолжать координацию дипломатических усилий для прекращения войны между Россией и Украиной путем достижения длительного переговорного урегулирования".
В понедельник, 25 августа Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал встречу украинской и американской команд для обсуждения возможных переговоров с россией. Встреча состоится в конце недели.
