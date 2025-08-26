$41.280.07
Эксклюзив
25 августа, 15:56 • 10536 просмотра
Легализация криптовалют: шанс для Украины и дополнительные миллиарды для бюджета
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 83679 просмотра
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 59724 просмотра
Выезд за границу мужчин до 25 лет: Вениславский рассказал, когда законопроект могут рассмотреть на комитете и в Раде
Эксклюзив
25 августа, 11:41 • 59869 просмотра
Профсоюз авиастроителей: голосование за Defence City - позитивный шаг, но авиация нуждается в дополнительных инструментах поддержки
Эксклюзив
25 августа, 06:07 • 181314 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
25 августа, 05:46 • 176625 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
25 августа, 00:01 • 68536 просмотра
Украина завоевала второе в истории «золото» на Чемпионате мира по художественной гимнастикеPhoto
24 августа, 13:49 • 66668 просмотра
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 годаPhoto
24 августа, 10:46 • 66167 просмотра
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-лугеVideo
Эксклюзив
24 августа, 09:24 • 51644 просмотра
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
Госсекретарь США и европейские министры обсудили совместные шаги для остановки войны

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 96 просмотра

Госсекретарь США Марко Рубио обсудил с европейскими министрами и Украиной дипломатические усилия по урегулированию российско-украинской войны. Стороны договорились координировать усилия для переговорного урегулирования.

Госсекретарь США и европейские министры обсудили совместные шаги для остановки войны

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио обсудил с европейскими министрами иностранных дел, а также Украины совместные дипломатические усилия, направленные на достижение длительного урегулирования российско-украинской войны. Об этом заявил первый заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Томми Пигготт, передает УНН.

Детали

По словам Пигготта, в телефонном разговоре приняли участие главы МИД Финляндии Элина Валтонен, Франции Жан-Ноэль Барро, Германии Йохан Вадефуль, Италии Антонио Таяни, Польши Радослав Сикорски, Великобритании Дэвид Ламми, Украины Андрей Сибига и Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас.

Стороны "договорились продолжать координацию дипломатических усилий для прекращения войны между Россией и Украиной путем достижения длительного переговорного урегулирования".

Напомним

В понедельник, 25 августа Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал встречу украинской и американской команд для обсуждения возможных переговоров с россией. Встреча состоится в конце недели.

Вита Зеленецкая

Война в УкраинеПолитика
Дэвид Лэмми
Андрей Сибига
Марко Рубио
Кайя Каллас
Радослав Сикорский
Европейская комиссия
Антонио Таяни
Государственный департамент Соединенных Штатов Америки
Европейский Союз
Финляндия
Франция
Великобритания
Италия
Европа
Германия
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Польша