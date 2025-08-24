Присутствие контингента для Украины важно, но рано об этом говорить - Зеленский

$41.220.00
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-луге
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
Независимость закаляется на поле боя: Зеленский поздравил украинцев с праздником
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 год
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
Зеленский: мы свою землю не подарим оккупанту
Трамп о войне в Украине: «В течение следующих двух недель мы узнаем, чем все обернется»
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачивают
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходные
лукашенко "поздравил" Украину с Днем независимости: цинично пожелал "найти ответ на вызовы"
24 августа, 09:09
Карни о войне против Украины: переживаем решающий момент, международная поддержка должна усилиться
09:46
российская альпинистка 11 дней провела на пике Победы в Кыргызстане и погибла
09:59
Канада выделит более 1 млрд долларов на поставки дронов, боеприпасов Украине - премьер Карни
10:14
Чрезвычайная ситуация в Ереване: российский истребитель врезался в городскую инфраструктуру
13:30
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 год
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
Знак Зодиака Дева: характеристика знака с аналитическим умом и чувствительным сердцем
23 августа, 06:00
День Государственного Флага Украины и День города Харькова: что еще отмечают 23 августа
23 августа, 03:30
Вкусные и питательные блюда из риса: топ интересных рецептов
22 августа, 15:31
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходные
22 августа, 14:39
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони
22 августа, 13:10
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенка
22 августа, 11:46
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку
22 августа, 10:17
США отправят певца на российский конкурс «Интервидение» в москве - Politico
22 августа, 02:18
Присутствие контингента для Украины важно, но рано об этом говорить - Зеленский

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Президент Зеленский заявил, что присутствие иностранного контингента является важной частью гарантий безопасности для Украины, но пока рано об этом говорить. Он отметил, что сначала должна быть подготовлена инфраструктура, где ключевую роль будет играть украинская армия.

Присутствие контингента для Украины важно, но рано об этом говорить - Зеленский

Для Украины важно присутствие иностранного контингента как части гарантий безопасности, но рано об этом говорить. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьером Канады Карни, передает УНН.

Безусловно, страны номер один, это те, которые способны защитить Украину, как сказал премьер-министр Канады - на земле, в небе и на море. Вопрос на земле, присутствие, как говорят, "boots on the ground" (сапоги на земле - ред.) для нас важно. Рано об этом говорить. Сначала будет подготовлена инфраструктура и безусловно в этой инфраструктуре важную роль занимает украинская армия

- заявил Зеленский.

То есть, по его словам, частью гарантий безопасности должна быть сила украинской армии, большая украинская армия и финансовые возможности также.

Равновесия никогда не существовало между РФ и Украиной, поэтому нужно усилить ВСУ - Карни24.08.25, 16:37 • 1614 просмотров

Дополнение

Руководитель Офиса президента заявил, что ряд стран готовы отправить войска в Украину, но это требует согласования с США. Сейчас идет оценка потребностей и определение характера мандата иностранных контингентов.

Анна Мурашко

