Присутствие контингента для Украины важно, но рано об этом говорить - Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил, что присутствие иностранного контингента является важной частью гарантий безопасности для Украины, но пока рано об этом говорить. Он отметил, что сначала должна быть подготовлена инфраструктура, где ключевую роль будет играть украинская армия.
Для Украины важно присутствие иностранного контингента как части гарантий безопасности, но рано об этом говорить. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьером Канады Карни, передает УНН.
Безусловно, страны номер один, это те, которые способны защитить Украину, как сказал премьер-министр Канады - на земле, в небе и на море. Вопрос на земле, присутствие, как говорят, "boots on the ground" (сапоги на земле - ред.) для нас важно. Рано об этом говорить. Сначала будет подготовлена инфраструктура и безусловно в этой инфраструктуре важную роль занимает украинская армия
То есть, по его словам, частью гарантий безопасности должна быть сила украинской армии, большая украинская армия и финансовые возможности также.
Дополнение
Руководитель Офиса президента заявил, что ряд стран готовы отправить войска в Украину, но это требует согласования с США. Сейчас идет оценка потребностей и определение характера мандата иностранных контингентов.