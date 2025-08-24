Равновесия никогда не существовало между РФ и Украиной, поэтому нужно усилить ВСУ - Карни

Никогда не существовало равновесия между Россией и Украиной, поэтому необходимо усилить Вооруженные силы Украины. Об этом заявил премьер-министр Канады Марк Карни во время пресс-конференции, передает УНН.

Мы понимаем, что нужно развивать Вооруженные силы Украины, нужно их поддерживать, поэтому члены "Коалиции желающих" сейчас сотрудничают так тесно с США и для того, чтобы нарастить мышцы на скелете нам надо делать все, чтобы сдерживать (РФ - ред.). Поэтому мы говорим о том, чтобы это ввести