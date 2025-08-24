Равновесия никогда не существовало между РФ и Украиной, поэтому нужно усилить ВСУ - Карни
Киев • УНН
Премьер-министр Канады Марк Карни заявил о необходимости усиления ВСУ из-за отсутствия равновесия между РФ и Украиной. Он отметил сотрудничество "Коалиции желающих" с США для сдерживания России.
Никогда не существовало равновесия между Россией и Украиной, поэтому необходимо усилить Вооруженные силы Украины. Об этом заявил премьер-министр Канады Марк Карни во время пресс-конференции, передает УНН.
Мы понимаем, что нужно развивать Вооруженные силы Украины, нужно их поддерживать, поэтому члены "Коалиции желающих" сейчас сотрудничают так тесно с США и для того, чтобы нарастить мышцы на скелете нам надо делать все, чтобы сдерживать (РФ - ред.). Поэтому мы говорим о том, чтобы это ввести
Он отметил, что равновесия никогда не существовало между РФ и Украиной.
"Равновесия никогда не существовало между РФ и Украиной, поэтому нужно усилить ВСУ. С гарантиями безопасности "Коалиции желающих". Также мы надеемся, что США будут усиливать необходимым образом Украину", - отметил Карни.
Дополнение
Карни заявлял, что российскому диктатору Владимиру Путину нельзя доверять. Когда в Украине наступит мир, то нужно будет сдерживать Россию от любой новой попытки угрожать свободе Украины и Европы, укрепляя возможности ВСУ.
Команды Украины, США и европейских партнеров работают над архитектурой гарантий безопасности для Украины, и все наработки будут готовы в ближайшие дни.