10:46
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-лугеVideo
Эксклюзив
09:24
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
24 августа, 07:11
Независимость закаляется на поле боя: Зеленский поздравил украинцев с праздникомVideo
Эксклюзив
24 августа, 05:50
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
23 августа, 07:20
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
23 августа, 06:14
Зеленский: мы свою землю не подарим оккупанту
22 августа, 18:18
Трамп о войне в Украине: «В течение следующих двух недель мы узнаем, чем все обернется»
Эксклюзив
22 августа, 15:16
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 14:47
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
22 августа, 14:39
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo
Равновесия никогда не существовало между РФ и Украиной, поэтому нужно усилить ВСУ - Карни

Киев • УНН

 • 74 просмотра

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил о необходимости усиления ВСУ из-за отсутствия равновесия между РФ и Украиной. Он отметил сотрудничество "Коалиции желающих" с США для сдерживания России.

Равновесия никогда не существовало между РФ и Украиной, поэтому нужно усилить ВСУ - Карни

Никогда не существовало равновесия между Россией и Украиной, поэтому необходимо усилить Вооруженные силы Украины. Об этом заявил премьер-министр Канады Марк Карни во время пресс-конференции, передает УНН.

Мы понимаем, что нужно развивать Вооруженные силы Украины, нужно их поддерживать, поэтому члены "Коалиции желающих" сейчас сотрудничают так тесно с США и для того, чтобы нарастить мышцы на скелете нам надо делать все, чтобы сдерживать (РФ - ред.). Поэтому мы говорим о том, чтобы это ввести

 - сказал Карни.

Он отметил, что равновесия никогда не существовало между РФ и Украиной.

"Равновесия никогда не существовало между РФ и Украиной, поэтому нужно усилить ВСУ. С гарантиями безопасности "Коалиции желающих". Также мы надеемся, что США будут усиливать необходимым образом Украину", - отметил Карни.

Дополнение

Карни заявлял, что российскому диктатору Владимиру Путину нельзя доверять. Когда в Украине наступит мир, то нужно будет сдерживать Россию от любой новой попытки угрожать свободе Украины и Европы, укрепляя возможности ВСУ.

 Команды Украины, США и европейских партнеров работают над архитектурой гарантий безопасности для Украины, и все наработки будут готовы в ближайшие дни.

Анна Мурашко

Политика Новости Мира
Владимир Путин
Рущишин Ярослав Иванович
Марк Карни
Вооруженные силы Украины
Канада
Европа
Соединённые Штаты
Украина