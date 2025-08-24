Рівноваги ніколи не існувало між рф та Україною, тому потрібно посилити ЗСУ - Карні

Ніколи не існувала рівноваги між росією та Україною, тому потрібно посилити Збройні сили України. Про це сказав прем’єр-міністр Канади Марк Карні під час пресконференції, передає УНН.

Ми розуміємо, що потрібно розвивати Збройні сили України, треба їх підтримувати, тому члени "Коаліції охочих" зараз співпрацюють так тісно із США й для того, щоб наростити м'язи на скелеті нам треба робити все, щоб стримувати (рф - ред.). Тому ми говоримо про те, щоб це запровадити