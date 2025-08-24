Рівноваги ніколи не існувало між рф та Україною, тому потрібно посилити ЗСУ - Карні
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив про необхідність посилення ЗСУ через відсутність рівноваги між РФ та Україною. Він наголосив на співпраці "Коаліції охочих" зі США для стримування росії.
Ніколи не існувала рівноваги між росією та Україною, тому потрібно посилити Збройні сили України. Про це сказав прем’єр-міністр Канади Марк Карні під час пресконференції, передає УНН.
Ми розуміємо, що потрібно розвивати Збройні сили України, треба їх підтримувати, тому члени "Коаліції охочих" зараз співпрацюють так тісно із США й для того, щоб наростити м'язи на скелеті нам треба робити все, щоб стримувати (рф - ред.). Тому ми говоримо про те, щоб це запровадити
Він зазначив, що рівноваги ніколи не існувало між рф та Україною.
"Рівноваги ніколи не існувало між рф та Україною, тому потрібно посилити ЗСУ. З гарантіями безпеки "Коаліції охочих". Також ми сподіваємося, що США будуть посилювати необхідним чином Україну", - зазначив Карні.
Доповнення
Карні заявляв, що російському диктатору володимиру путіну не можна довіряти. Коли в Україні настане мир, то потрібно буде стримувати росію від будь-якої нової спроби загрожувати свободі Україні та Європи, зміцнюючи спроможності ЗСУ.
Команди України, США та європейських партнерів працюють над архітектурою гарантій безпеки для України, і всі напрацювання будуть готові найближчими днями.