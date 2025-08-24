Присутність контингенту для України важлива, але рано про це говорити - Зеленський
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив, що присутність іноземного контингенту є важливою частиною гарантій безпеки для України, але наразі зарано про це говорити. Він зазначив, що спочатку має бути підготовлена інфраструктура, де ключову роль відіграватиме українська армія.
Для України важлива присутність іноземного контингенту як частини гарантій безпеки, але рано про це говорити. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем'єром Канади Карні, передає УНН.
Безумовно країни номер один, це, які спроможні захистити Україну, як сказав прем'єр-міністр Канади - на землі, в небі та на морі. Питання на землі, присутність як кажуть "boots on the ground" (чоботи на землі - ред.) для нас важлива. Рано про це говорити. Спочатку буде підготовлена інфраструктура й безумовно в цій інфраструктурі важливу роль займає українська армія
Тобто за його словами, частиною гарантій безпеки має бути сила української армії, велика українська армія й фінансові можливості також.
Доповнення
Керівник Офісу президента заявив, що низка країн готова відправити війська в Україну, але це потребує узгодження зі США. Наразі триває оцінка потреб та визначення характеру мандату іноземних контингентів.