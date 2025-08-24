Присутність контингенту для України важлива, але рано про це говорити - Зеленський

Для України важлива присутність іноземного контингенту як частини гарантій безпеки, але рано про це говорити. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем'єром Канади Карні, передає УНН.

Безумовно країни номер один, це, які спроможні захистити Україну, як сказав прем'єр-міністр Канади - на землі, в небі та на морі. Питання на землі, присутність як кажуть "boots on the ground" (чоботи на землі - ред.) для нас важлива. Рано про це говорити. Спочатку буде підготовлена інфраструктура й безумовно в цій інфраструктурі важливу роль займає українська армія