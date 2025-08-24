$41.220.00
13:49 • 1272 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 рокуPhoto
10:46 • 9936 перегляди
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузіVideo
Ексклюзив
09:24 • 21469 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
24 серпня, 07:11 • 20204 перегляди
Незалежність гартується на полі бою: Зеленський привітав українців зі святомVideo
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 26031 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 63268 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
23 серпня, 06:14 • 57998 перегляди
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
22 серпня, 18:18 • 31888 перегляди
Трамп про війну в Україні: "Впродовж наступних двох тижнів ми дізнаємося, чим все обернеться"
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 55329 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 14:47 • 34951 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
Присутність контингенту для України важлива, але рано про це говорити - Зеленський

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 116 перегляди

Президент Зеленський заявив, що присутність іноземного контингенту є важливою частиною гарантій безпеки для України, але наразі зарано про це говорити. Він зазначив, що спочатку має бути підготовлена інфраструктура, де ключову роль відіграватиме українська армія.

Присутність контингенту для України важлива, але рано про це говорити - Зеленський

Для України важлива присутність іноземного контингенту як частини гарантій безпеки, але рано про це говорити. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем'єром Канади Карні, передає УНН.

Безумовно країни номер один, це, які спроможні захистити Україну, як сказав прем'єр-міністр Канади - на землі, в небі та на морі. Питання на землі, присутність як кажуть "boots on the ground" (чоботи на землі - ред.) для нас важлива. Рано про це говорити. Спочатку буде підготовлена інфраструктура й безумовно в цій інфраструктурі важливу роль займає українська армія

- заявив Зеленський.

Тобто за його словами, частиною гарантій безпеки має бути сила української армії, велика українська армія й фінансові можливості також.

Рівноваги ніколи не існувало між рф та Україною, тому потрібно посилити ЗСУ - Карні24.08.25, 16:37 • 1668 переглядiв

Доповнення

Керівник Офісу президента заявив, що низка країн готова відправити війська в Україну, але це потребує узгодження зі США. Наразі триває оцінка потреб та визначення характеру мандату іноземних контингентів.

Анна Мурашко

