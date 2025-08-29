Война все равно закончится, и Путин никуда от этого не денется – Президент Украины

$41.260.06
48.130.25
ukenru
12:28 • 5924 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
Эксклюзив
12:17 • 9634 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
08:48 • 13633 просмотра
РОЗОВЫЕ ОЧКИ ДЕМОКРАТИИ
Эксклюзив
29 августа, 06:38 • 30751 просмотра
Вражеский удар по кораблю ВМС: число жертв возросло
Эксклюзив
29 августа, 06:25 • 29250 просмотра
Моди и путин едут в Китай: политолог объяснил их цели
29 августа, 05:00 • 44493 просмотра
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto
Эксклюзив
28 августа, 15:40 • 66623 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 13:53 • 62921 просмотра
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
28 августа, 13:37 • 149422 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
28 августа, 13:24 • 73583 просмотра
Зеленский поручил МИД выяснить обстоятельства запрета на въезд офицеру ВСУ "Мадяру" в Венгрию
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+30°
5м/с
24%
751мм
Популярные новости
Атлантическое течение на грани остановки: ученые предупреждают о климатической катастрофе29 августа, 04:11 • 27095 просмотра
Европейские лидеры обсуждают создание 40-километровой буферной зоны между Украиной и Россией29 августа, 04:31 • 22268 просмотра
Украинский военный выжил после пыток оккупантов в Донецкой области: детали очередного военного преступления россиянPhoto10:34 • 6256 просмотра
Более 60 украинских военнопленных идентифицированы в колонии в чечне: что известно об их судьбе10:52 • 7874 просмотра
Генштаб о переданных вагнеровцами фалангах пальцев украинских бойцов: идут переговорные процессы11:34 • 10122 просмотра
публикации
Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации12:47 • 3322 просмотра
Акция "Стол памяти": тысячи заведений и воинские части вспоминают павших защитников УкраиныPhotoVideo12:35 • 3674 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto12:28 • 5924 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
12:17 • 9632 просмотра
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto29 августа, 05:00 • 44491 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Реджеп Тайип Эрдоган
Урсула фон дер Ляйен
Александр Сырский
Актуальные места
Украина
Донецкая область
Государственная граница Украины
Турция
Соединённые Штаты
Реклама
УНН Lite
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto13:11 • 1734 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 141442 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 171165 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 173033 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 161527 просмотра
Актуальное
Ми-8
Facebook
Таймс
Старлинк
Фокс Ньюс

Война все равно закончится, и Путин никуда от этого не денется – Президент Украины

Киев • УНН

 • 206 просмотра

Глава государства заявил, что война между Россией и Украиной неизбежно закончится. Он подчеркнул, что Путин является агрессором, который должен завершить конфликт.

Война все равно закончится, и Путин никуда от этого не денется – Президент Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война между Россией и Украиной все равно закончится и российский диктатор Владимир Путин от этого никуда не денется. Об этом Зеленский заявил во время брифинга, передает УНН.

Подробности

Война все равно закончится. Он (Путин - ред.) никуда не денется. Можно еще находить причины - нет денацификации, нелегитимность власти и т.д. Но все равно эти причины ни о чем. Никто их не поддерживает. Нет общемировой поддержки. Они агрессоры. Они виновны в этой войне, и виновная сторона должна заканчивать эту войну

 - сказал Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил три ключевых блока гарантий безопасности для Украины, среди которых финансирование и сохранение армии, сотрудничество со странами НАТО и санкции против РФ.

Павел Башинский

Война в УкраинеПолитикаНовости Мира
Владимир Путин
НАТО
Владимир Зеленский
Украина