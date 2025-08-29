Война все равно закончится, и Путин никуда от этого не денется – Президент Украины
Киев • УНН
Глава государства заявил, что война между Россией и Украиной неизбежно закончится. Он подчеркнул, что Путин является агрессором, который должен завершить конфликт.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война между Россией и Украиной все равно закончится и российский диктатор Владимир Путин от этого никуда не денется. Об этом Зеленский заявил во время брифинга, передает УНН.
Подробности
Война все равно закончится. Он (Путин - ред.) никуда не денется. Можно еще находить причины - нет денацификации, нелегитимность власти и т.д. Но все равно эти причины ни о чем. Никто их не поддерживает. Нет общемировой поддержки. Они агрессоры. Они виновны в этой войне, и виновная сторона должна заканчивать эту войну
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский озвучил три ключевых блока гарантий безопасности для Украины, среди которых финансирование и сохранение армии, сотрудничество со странами НАТО и санкции против РФ.