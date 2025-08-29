Дипломатия – более быстрый путь к миру, чем война – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский выразил убеждение, что дипломатия является более быстрым путем к миру, чем путь войны. Об этом глава государства заявил во время брифинга, сообщает УНН.

Россия, по состоянию на сегодня, не сможет нас оккупировать. Мы понимаем, что Украина оружием полностью восстановить свои территории не сможет. Не хватает сил им, не хватает сил нам. Поэтому когда мы говорим, во что верит общество и люди, то я считаю, что на сегодня дипломатический путь - это меньше убийств, меньше потерь и более быстрый путь, чем путь войной