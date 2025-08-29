Дипломатия – более быстрый путь к миру, чем война – Зеленский

$41.260.06
48.130.25
ukenru
Эксклюзив
14:32 • 12394 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
12:28 • 49519 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
Эксклюзив
12:17 • 50585 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
29 августа, 08:48 • 35226 просмотра
РОЗОВЫЕ ОЧКИ ДЕМОКРАТИИ
Эксклюзив
29 августа, 06:38 • 50650 просмотра
Вражеский удар по кораблю ВМС: число жертв возросло
Эксклюзив
29 августа, 06:25 • 39810 просмотра
Моди и путин едут в Китай: политолог объяснил их цели
29 августа, 05:00 • 68637 просмотра
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto
Эксклюзив
28 августа, 15:40 • 69449 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 13:53 • 66209 просмотра
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
28 августа, 13:37 • 161196 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+25°
2.5м/с
42%
750мм
Популярные новости
Более 60 украинских военнопленных идентифицированы в колонии в чечне: что известно об их судьбе29 августа, 10:52 • 27204 просмотра
Генштаб о переданных вагнеровцами фалангах пальцев украинских бойцов: идут переговорные процессы11:34 • 28669 просмотра
Акция "Стол памяти": тысячи заведений и воинские части вспоминают павших защитников УкраиныPhotoVideo12:35 • 42668 просмотра
Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации12:47 • 40264 просмотра
Ермак встретился с Виткоффом: стали известны детали14:23 • 28702 просмотра
публикации
Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации12:47 • 41638 просмотра
Акция "Стол памяти": тысячи заведений и воинские части вспоминают павших защитников УкраиныPhotoVideo12:35 • 44109 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto12:28 • 49526 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
12:17 • 50591 просмотра
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto29 августа, 05:00 • 68641 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Жозеп Боррель
Андрій Єрмак
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Германия
Латвия
Реклама
УНН Lite
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto13:11 • 16614 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 154748 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 183712 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 185051 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 172094 просмотра
Актуальное
Хранитель
Ми-8
E-6 Mercury
Детонатор
Боеприпасы

Дипломатия – более быстрый путь к миру, чем война – Зеленский

Киев • УНН

 • 40 просмотра

Президент считает дипломатию более быстрым путем к миру, чем война. Украина не сможет полностью восстановить территории оружием, поэтому дипломатический путь уменьшит потери.

Дипломатия – более быстрый путь к миру, чем война – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский выразил убеждение, что дипломатия является более быстрым путем к миру, чем путь войны. Об этом глава государства заявил во время брифинга, сообщает УНН.

Детали

Россия, по состоянию на сегодня, не сможет нас оккупировать. Мы понимаем, что Украина оружием полностью восстановить свои территории не сможет. Не хватает сил им, не хватает сил нам. Поэтому когда мы говорим, во что верит общество и люди, то я считаю, что на сегодня дипломатический путь - это меньше убийств, меньше потерь и более быстрый путь, чем путь войной

- подчеркнул Президент.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина напомнит Дональду Трампу о дедлайне, который тот дал России. Две недели, упомянутые Трампом, истекают в понедельник.

Также Зеленский заявил, что война между Россией и Украиной все равно закончится и российский диктатор Владимир Путин от этого никуда не денется.

Павел Зинченко

ПолитикаНовости Мира
Владимир Путин
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Украина