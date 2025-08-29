Дипломатия – более быстрый путь к миру, чем война – Зеленский
Киев • УНН
Президент считает дипломатию более быстрым путем к миру, чем война. Украина не сможет полностью восстановить территории оружием, поэтому дипломатический путь уменьшит потери.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил убеждение, что дипломатия является более быстрым путем к миру, чем путь войны. Об этом глава государства заявил во время брифинга, сообщает УНН.
Детали
Россия, по состоянию на сегодня, не сможет нас оккупировать. Мы понимаем, что Украина оружием полностью восстановить свои территории не сможет. Не хватает сил им, не хватает сил нам. Поэтому когда мы говорим, во что верит общество и люди, то я считаю, что на сегодня дипломатический путь - это меньше убийств, меньше потерь и более быстрый путь, чем путь войной
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина напомнит Дональду Трампу о дедлайне, который тот дал России. Две недели, упомянутые Трампом, истекают в понедельник.
Также Зеленский заявил, что война между Россией и Украиной все равно закончится и российский диктатор Владимир Путин от этого никуда не денется.