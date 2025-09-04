російський ракетний удар по гуманітарній місії на Чернігівщині: є жертви - МВА
Київ • УНН
На Чернігівщині російські війська вдарили ракетою по гуманітарній місії з розмінування. Загинула одна людина, двоє отримали поранення.
У Чернігівській області російські війська завдали ракетного удару по співробітниках гуманітарної місії, які виконували роботи з розмінування території. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще двоє отримали поранення. Про це в Телеграм повідомив начальник МВА Дмитро Брижинський, пише УНН.
Деталі
Ракетний удар був нанесений по співробітниках гуманітарної місії з розмінування, які проводили роботи з розмінування місцевості. Станом на зараз одна людина загинула, дві поранені
Наразі на місці працюють екстрені служби, постраждалим надається медична допомога.
Це вже не перший випадок, коли російські війська цілеспрямовано атакують групи, які займаються гуманітарними роботами на деокупованих територіях. Українська влада наголошує: такі удари є воєнними злочинами, оскільки підривають безпеку цивільного населення і порушують норми міжнародного гуманітарного права.
Нагадаємо
У Чернігові зафіксовано вибухи на тлі балістичної загрози. Ракета влучила на територію одного з міських підприємств. Спершу Брижинський повідомив, що зафіксовано вибухи в межах міста.