російський ракетний удар по гуманітарній місії на Чернігівщині: є жертви - МВА

$41.370.01
48.200.03
ukenru
10:04 • 8854 перегляди
Рада повертає кримінальну відповідальність за СЗЧ: що відомо
08:49 • 14313 перегляди
Після майже 4-х років: Рада проголосувала за відновлення трансляції своїх засідань
Ексклюзив
08:13 • 15376 перегляди
НБУ вилучив сотні мільйонів банкнот: які купюри зникають з обігу
Ексклюзив
08:05 • 14576 перегляди
На святкуванні Рош га-Шана в Умані очікують близько 30-35 тис. хасидів, місто готується – мер
Ексклюзив
4 вересня, 05:20 • 31890 перегляди
Всесвітній день сексуального здоров’я: фахівці дали поради для його підтримкиPhoto
3 вересня, 17:28 • 38177 перегляди
Європейці готові надати Україні гарантії безпеки в той день, коли буде підписаний мир - Макрон
3 вересня, 13:52 • 40792 перегляди
Маємо забезпечити захист неба, путін сподівається, що зима вбиватиме українців – Зеленський
Ексклюзив
3 вересня, 12:08 • 37480 перегляди
У Зеленського пояснили, що потрібно, щоб "дотиснути" тіньовий флот рфVideo
Ексклюзив
3 вересня, 11:49 • 71113 перегляди
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Ексклюзив
3 вересня, 10:05 • 27815 перегляди
На Київщині під час сварки брат вбив неповнолітню сестру
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+27°
2.4м/с
39%
753мм
Популярнi новини
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 276612 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 31 серпня, 18:14 • 269726 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД31 серпня, 19:40 • 267263 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України1 вересня, 04:35 • 260357 перегляди
Зеленський висловив співчуття Португалії через трагічну аварію в Лісабоні3 вересня, 23:48 • 24424 перегляди
Публікації
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo09:16 • 13876 перегляди
До будь-якого столу: топ смачних і простих рецептів грецького салатуPhoto07:53 • 13587 перегляди
Всесвітній день сексуального здоров’я: фахівці дали поради для його підтримкиPhoto
Ексклюзив
4 вересня, 05:20 • 31890 перегляди
Незламна авіація: літак української компанії "XENA" гасить пожежі в Чорногорії та підтримує імідж держави на міжнародній ареніPhoto3 вересня, 14:49 • 33063 перегляди
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Ексклюзив
3 вересня, 11:49 • 71113 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Дональд Трамп
Марк Рютте
Сі Цзіньпін
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Польща
Париж
Реклама
УНН Lite
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"10:35 • 4714 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo09:16 • 13876 перегляди
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюківPhoto07:43 • 8448 перегляди
Блогерка-мільйонниця та донька власників технологічного гіганта Беккі Блум вийшла заміжPhoto3 вересня, 19:15 • 15202 перегляди
Radiohead повертаються після семирічної перерви: оголошено європейське турне 3 вересня, 17:44 • 17316 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
Шахед-136
Facebook
Дія (сервіс)
YouTube

російський ракетний удар по гуманітарній місії на Чернігівщині: є жертви - МВА

Київ • УНН

 • 132 перегляди

На Чернігівщині російські війська вдарили ракетою по гуманітарній місії з розмінування. Загинула одна людина, двоє отримали поранення.

російський ракетний удар по гуманітарній місії на Чернігівщині: є жертви - МВА

У Чернігівській області російські війська завдали ракетного удару по співробітниках гуманітарної місії, які виконували роботи з розмінування території. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще двоє отримали поранення. Про це в Телеграм повідомив начальник МВА Дмитро Брижинський, пише УНН.

Деталі

Ракетний удар був нанесений по співробітниках гуманітарної місії з розмінування, які проводили роботи з розмінування місцевості. Станом на зараз одна людина загинула, дві поранені 

- зазначив Брижинський.

Наразі на місці працюють екстрені служби, постраждалим надається медична допомога.

Це вже не перший випадок, коли російські війська цілеспрямовано атакують групи, які займаються гуманітарними роботами на деокупованих територіях. Українська влада наголошує: такі удари є воєнними злочинами, оскільки підривають безпеку цивільного населення і порушують норми міжнародного гуманітарного права.

Нагадаємо

У Чернігові зафіксовано вибухи на тлі балістичної загрози. Ракета влучила на територію одного з міських підприємств. Спершу Брижинський повідомив, що зафіксовано вибухи в межах міста.

Степан Гафтко

Війна в УкраїніКримінал та НП
благодійність
Чернігівська область
Україна
Чернігів