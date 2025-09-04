російський ракетний удар по гуманітарній місії на Чернігівщині: є жертви - МВА

У Чернігівській області російські війська завдали ракетного удару по співробітниках гуманітарної місії, які виконували роботи з розмінування території. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще двоє отримали поранення. Про це в Телеграм повідомив начальник МВА Дмитро Брижинський, пише УНН.

