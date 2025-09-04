У Чернігові пролунав вибух на тлі балістичної загрози: є влучання на території підприємства
Київ • УНН
Вибухи пролунали у Чернігові на тлі балістичної загрози. Зафіксовано влучання ракети на території підприємства. Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський, передає УНН.
Деталі
Спершу Брижинський повідомив, що на тлі балістичної загрози зафіксовано вибухи в межах міста.
Згодом стало відомо про влучання ворожої ракети.
Зафіксовано влучання ракети на території підприємства міста. Інформація по травмованих уточнюється
Додамо
У низці областей України оголошено повітряну тривогу. У Повітряних силах України повідомили про швидкісні цілі в напрямку українських міст.