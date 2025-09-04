В Чернигове прогремел взрыв на фоне баллистической угрозы: есть попадание на территории предприятия

$41.370.01
48.200.03
ukenru
10:04 • 5536 просмотра
Рада возвращает уголовную ответственность за СОЧ: что известно
08:49 • 10775 просмотра
Спустя почти 4 года: Рада проголосовала за возобновление трансляции своих заседаний
Эксклюзив
08:13 • 12559 просмотра
НБУ изъял сотни миллионов банкнот: какие купюры исчезают из обращения
Эксклюзив
08:05 • 11943 просмотра
На праздновании Рош ха-Шана в Умани ожидается около 30-35 тыс. хасидов, город готовится – мэр
Эксклюзив
4 сентября, 05:20 • 27602 просмотра
Всемирный день сексуального здоровья: специалисты дали советы по его поддержаниюPhoto
3 сентября, 17:28 • 37064 просмотра
Европейцы готовы предоставить Украине гарантии безопасности в тот день, когда будет подписан мир - Макрон
3 сентября, 13:52 • 39838 просмотра
Мы должны обеспечить защиту неба, путин надеется, что зима будет убивать украинцев – Зеленский
Эксклюзив
3 сентября, 12:08 • 37290 просмотра
У Зеленского объяснили, что нужно, чтобы «додавить» теневой флот РФVideo
Эксклюзив
3 сентября, 11:49 • 68701 просмотра
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Эксклюзив
3 сентября, 10:05 • 27714 просмотра
На Киевщине во время ссоры брат убил несовершеннолетнюю сестру
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+27°
2.3м/с
39%
753мм
Популярные новости
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 274051 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 266890 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 264329 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине1 сентября, 04:35 • 257508 просмотра
Зеленский выразил соболезнования Португалии в связи с трагической аварией в Лиссабоне3 сентября, 23:48 • 21678 просмотра
публикации
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo09:16 • 10366 просмотра
К любому столу: топ вкусных и простых рецептов греческого салатаPhoto07:53 • 11117 просмотра
Всемирный день сексуального здоровья: специалисты дали советы по его поддержаниюPhoto
Эксклюзив
4 сентября, 05:20 • 27599 просмотра
Несокрушимая авиация: самолет украинской компании "XENA" тушит пожары в Черногории и поддерживает имидж государства на международной аренеPhoto3 сентября, 14:49 • 30718 просмотра
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Эксклюзив
3 сентября, 11:49 • 68698 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Дональд Трамп
Марк Рютте
Си Цзиньпин
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Польша
Париж
Реклама
УНН Lite
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"10:35 • 2376 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo09:16 • 10368 просмотра
Звезда «Сплетницы» Пенн Бэджли стал отцом мальчиков-близнецовPhoto07:43 • 6406 просмотра
Блогер-миллионник и дочь владельцев технологического гиганта Бекки Блум вышла замужPhoto3 сентября, 19:15 • 14206 просмотра
Radiohead возвращаются после семилетнего перерыва: объявлено европейское турне3 сентября, 17:44 • 16347 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
Шахед-136
Facebook
Дія (сервис)
YouTube

В Чернигове прогремел взрыв на фоне баллистической угрозы: есть попадание на территории предприятия

Киев • УНН

 • 80 просмотра

В Чернигове зафиксированы взрывы на фоне баллистической угрозы. Ракета попала на территорию одного из городских предприятий, информация о пострадавших уточняется.

В Чернигове прогремел взрыв на фоне баллистической угрозы: есть попадание на территории предприятия

Взрывы прогремели в Чернигове на фоне баллистической угрозы. Зафиксировано попадание ракеты на территории предприятия. Об этом сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский, передает УНН.

Детали

Сначала Брижинский сообщил, что на фоне баллистической угрозы зафиксированы взрывы в черте города.

Впоследствии стало известно о попадании вражеской ракеты.

Зафиксировано попадание ракеты на территории предприятия города. Информация по травмированным уточняется

- резюмировал начальник Черниговской ГВА.

Добавим

В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. В Воздушных силах Украины сообщили о скоростных целях в направлении украинских городов.

Антонина Туманова

Война в Украине
Военно-воздушные силы Украины
Украина
Чернигов