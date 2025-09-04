В Чернигове прогремел взрыв на фоне баллистической угрозы: есть попадание на территории предприятия
Киев • УНН
В Чернигове зафиксированы взрывы на фоне баллистической угрозы. Ракета попала на территорию одного из городских предприятий, информация о пострадавших уточняется.
Взрывы прогремели в Чернигове на фоне баллистической угрозы. Зафиксировано попадание ракеты на территории предприятия. Об этом сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский, передает УНН.
Детали
Сначала Брижинский сообщил, что на фоне баллистической угрозы зафиксированы взрывы в черте города.
Впоследствии стало известно о попадании вражеской ракеты.
Зафиксировано попадание ракеты на территории предприятия города. Информация по травмированным уточняется
Добавим
В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. В Воздушных силах Украины сообщили о скоростных целях в направлении украинских городов.