В Чернигове прогремел взрыв на фоне баллистической угрозы: есть попадание на территории предприятия

Взрывы прогремели в Чернигове на фоне баллистической угрозы. Зафиксировано попадание ракеты на территории предприятия. Об этом сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский, передает УНН.

Детали

Сначала Брижинский сообщил, что на фоне баллистической угрозы зафиксированы взрывы в черте города.

Впоследствии стало известно о попадании вражеской ракеты.

Зафиксировано попадание ракеты на территории предприятия города. Информация по травмированным уточняется - резюмировал начальник Черниговской ГВА.

Добавим

В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. В Воздушных силах Украины сообщили о скоростных целях в направлении украинских городов.