российский ракетный удар по гуманитарной миссии на Черниговщине: есть жертвы - ГВА

В Черниговской области российские войска нанесли ракетный удар по сотрудникам гуманитарной миссии, которые выполняли работы по разминированию территории. В результате атаки погиб один человек, еще двое получили ранения. Об этом в Телеграм сообщил начальник ГВА Дмитрий Брижинский, пишет УНН.

