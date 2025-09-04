российский ракетный удар по гуманитарной миссии на Черниговщине: есть жертвы - ГВА

$41.370.01
48.200.03
ukenru
10:04 • 8718 просмотра
Рада возвращает уголовную ответственность за СОЧ: что известно
08:49 • 14162 просмотра
Спустя почти 4 года: Рада проголосовала за возобновление трансляции своих заседаний
Эксклюзив
08:13 • 15249 просмотра
НБУ изъял сотни миллионов банкнот: какие купюры исчезают из обращения
Эксклюзив
08:05 • 14458 просмотра
На праздновании Рош ха-Шана в Умани ожидается около 30-35 тыс. хасидов, город готовится – мэр
Эксклюзив
4 сентября, 05:20 • 31712 просмотра
Всемирный день сексуального здоровья: специалисты дали советы по его поддержаниюPhoto
3 сентября, 17:28 • 38122 просмотра
Европейцы готовы предоставить Украине гарантии безопасности в тот день, когда будет подписан мир - Макрон
3 сентября, 13:52 • 40741 просмотра
Мы должны обеспечить защиту неба, путин надеется, что зима будет убивать украинцев – Зеленский
Эксклюзив
3 сентября, 12:08 • 37468 просмотра
У Зеленского объяснили, что нужно, чтобы «додавить» теневой флот РФVideo
Эксклюзив
3 сентября, 11:49 • 71022 просмотра
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Эксклюзив
3 сентября, 10:05 • 27810 просмотра
На Киевщине во время ссоры брат убил несовершеннолетнюю сестру
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+27°
2.4м/с
39%
753мм
Популярные новости
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 276502 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 269619 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 267148 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине1 сентября, 04:35 • 260247 просмотра
Зеленский выразил соболезнования Португалии в связи с трагической аварией в Лиссабоне3 сентября, 23:48 • 24313 просмотра
публикации
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo09:16 • 13747 просмотра
К любому столу: топ вкусных и простых рецептов греческого салатаPhoto07:53 • 13499 просмотра
Всемирный день сексуального здоровья: специалисты дали советы по его поддержаниюPhoto
Эксклюзив
4 сентября, 05:20 • 31712 просмотра
Несокрушимая авиация: самолет украинской компании "XENA" тушит пожары в Черногории и поддерживает имидж государства на международной аренеPhoto3 сентября, 14:49 • 32975 просмотра
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Эксклюзив
3 сентября, 11:49 • 71022 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Дональд Трамп
Марк Рютте
Си Цзиньпин
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Польша
Париж
Реклама
УНН Lite
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"10:35 • 4624 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo09:16 • 13747 просмотра
Звезда «Сплетницы» Пенн Бэджли стал отцом мальчиков-близнецовPhoto07:43 • 8390 просмотра
Блогер-миллионник и дочь владельцев технологического гиганта Бекки Блум вышла замужPhoto3 сентября, 19:15 • 15169 просмотра
Radiohead возвращаются после семилетнего перерыва: объявлено европейское турне3 сентября, 17:44 • 17280 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
Шахед-136
Facebook
Дія (сервис)
YouTube

российский ракетный удар по гуманитарной миссии на Черниговщине: есть жертвы - ГВА

Киев • УНН

 • 58 просмотра

На Черниговщине российские войска ударили ракетой по гуманитарной миссии по разминированию. Погиб один человек, двое получили ранения.

российский ракетный удар по гуманитарной миссии на Черниговщине: есть жертвы - ГВА

В Черниговской области российские войска нанесли ракетный удар по сотрудникам гуманитарной миссии, которые выполняли работы по разминированию территории. В результате атаки погиб один человек, еще двое получили ранения. Об этом в Телеграм сообщил начальник ГВА Дмитрий Брижинский, пишет УНН.

Детали

Ракетный удар был нанесен по сотрудникам гуманитарной миссии по разминированию, которые проводили работы по разминированию местности. По состоянию на сейчас один человек погиб, двое ранены

- отметил Брижинский.

Сейчас на месте работают экстренные службы, пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Это уже не первый случай, когда российские войска целенаправленно атакуют группы, занимающиеся гуманитарными работами на деоккупированных территориях. Украинские власти подчеркивают: такие удары являются военными преступлениями, поскольку подрывают безопасность гражданского населения и нарушают нормы международного гуманитарного права.

Напомним

В Чернигове зафиксированы взрывы на фоне баллистической угрозы. Ракета попала на территорию одного из городских предприятий. Сперва Брижинский сообщил, что зафиксированы взрывы в черте города.

Степан Гафтко

Война в УкраинеКриминал и ЧП
благотворительность
Черниговская область
Украина
Чернигов