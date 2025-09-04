российский ракетный удар по гуманитарной миссии на Черниговщине: есть жертвы - ГВА
Киев • УНН
На Черниговщине российские войска ударили ракетой по гуманитарной миссии по разминированию. Погиб один человек, двое получили ранения.
В Черниговской области российские войска нанесли ракетный удар по сотрудникам гуманитарной миссии, которые выполняли работы по разминированию территории. В результате атаки погиб один человек, еще двое получили ранения. Об этом в Телеграм сообщил начальник ГВА Дмитрий Брижинский, пишет УНН.
Детали
Ракетный удар был нанесен по сотрудникам гуманитарной миссии по разминированию, которые проводили работы по разминированию местности. По состоянию на сейчас один человек погиб, двое ранены
Сейчас на месте работают экстренные службы, пострадавшим оказывается медицинская помощь.
Это уже не первый случай, когда российские войска целенаправленно атакуют группы, занимающиеся гуманитарными работами на деоккупированных территориях. Украинские власти подчеркивают: такие удары являются военными преступлениями, поскольку подрывают безопасность гражданского населения и нарушают нормы международного гуманитарного права.
Напомним
В Чернигове зафиксированы взрывы на фоне баллистической угрозы. Ракета попала на территорию одного из городских предприятий. Сперва Брижинский сообщил, что зафиксированы взрывы в черте города.