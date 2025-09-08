россия атаковала объект тепловой генерации в Киевской области - Минэнерго
Киев • УНН
российские войска атаковали объект тепловой генерации в Киевской области в ночь на 8 сентября. Это привело к проблемам с электроснабжением, в частности, 20 населенных пунктов в Черниговской области остались без света.
В ночь на 8 сентября российские оккупанты совершили атаку на украинскую энергосистему. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство энергетики Украины.
Детали
Сообщается об ударе по одному из объектов тепловой генерации в Киевской области. Местные СМИ и Telegram-каналы уточняют, что речь идет о Трипольской ТЭС, которая уже подвергалась российским ударам в 2024 году.
Цель очевидна - причинить еще больше трудностей мирному населению Украины, оставить без света и тепла украинские дома, больницы, детские сады и школы. Объекты генерации, системы передачи и распределения электроэнергии, газовая инфраструктура - это не военные цели. Враг четко понимает, что бьет по критической гражданской инфраструктуре
Спасатели и энергетики работают над ликвидацией последствий обстрела. О любых изменениях в энергоснабжении ведомство будет сообщать дополнительно.
Напомним
Из-за российского обстрела Украины, в частности Черниговской области, 20 населенных пунктов в регионе остались без электроснабжения.