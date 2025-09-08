$41.350.00
В понедельник лидеры Европы прибудут в США для обсуждения соглашения по Украине - Трамп
7 сентября, 16:45
Трамп готов к новому этапу санкций против россии - Reuters
7 сентября, 05:47
Россия впервые за время войны атаковала здание Кабмина: на верхних этажах пожар (фото)
6 сентября, 19:15
Положение об ужесточении наказания для военных за неповиновение исключат из законопроекта - Минобороны
Эксклюзив
6 сентября, 12:37
Нардепа Христенко, которого подозревают в госизмене, задержали и арестовали
Эксклюзив
6 сентября, 10:49
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
6 сентября, 06:10
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запреты
5 сентября, 16:47
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
5 сентября, 16:35
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Эксклюзив
5 сентября, 15:10
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
УНН Lite
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыном
7 сентября, 08:47
Тысячу раз "да": блогерша Квиткова выходит замуж за футболиста "Динамо" Бражко
6 сентября, 18:22
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"
4 сентября, 10:35
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходные
4 сентября, 09:16
Звезда «Сплетницы» Пенн Бэджли стал отцом мальчиков-близнецов
4 сентября, 07:43
россия атаковала объект тепловой генерации в Киевской области - Минэнерго

Киев • УНН

 • 1580 просмотра

российские войска атаковали объект тепловой генерации в Киевской области в ночь на 8 сентября. Это привело к проблемам с электроснабжением, в частности, 20 населенных пунктов в Черниговской области остались без света.

россия атаковала объект тепловой генерации в Киевской области - Минэнерго

В ночь на 8 сентября российские оккупанты совершили атаку на украинскую энергосистему. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство энергетики Украины.

Детали

Сообщается об ударе по одному из объектов тепловой генерации в Киевской области. Местные СМИ и Telegram-каналы уточняют, что речь идет о Трипольской ТЭС, которая уже подвергалась российским ударам в 2024 году.

Цель очевидна - причинить еще больше трудностей мирному населению Украины, оставить без света и тепла украинские дома, больницы, детские сады и школы. Объекты генерации, системы передачи и распределения электроэнергии, газовая инфраструктура - это не военные цели. Враг четко понимает, что бьет по критической гражданской инфраструктуре

- заявили в Минэнерго.

Спасатели и энергетики работают над ликвидацией последствий обстрела. О любых изменениях в энергоснабжении ведомство будет сообщать дополнительно.

Напомним

Из-за российского обстрела Украины, в частности Черниговской области, 20 населенных пунктов в регионе остались без электроснабжения.

Евгений Устименко

Война в УкраинеКиевская область
Электроэнергия
Киевская область
Министерство энергетики Украины
Черниговская область
Украина