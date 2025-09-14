Поезда возле Киева изменят маршрут из-за повреждения инфраструктуры - УЗ

$41.310.10
48.270.03
ukenru
Эксклюзив
13 сентября, 14:03 • 18428 просмотра
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
Эксклюзив
13 сентября, 10:21 • 37921 просмотра
На Сумщине предотвращено заказное убийство
13 сентября, 07:00 • 46778 просмотра
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмыPhotoVideo
12 сентября, 19:25 • 43311 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
12 сентября, 17:47 • 55886 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
12 сентября, 17:37 • 35416 просмотра
НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу
12 сентября, 14:30 • 57779 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день
12 сентября, 14:01 • 58417 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo
Эксклюзив
12 сентября, 11:55 • 37610 просмотра
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Эксклюзив
12 сентября, 10:50 • 36741 просмотра
Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб рф - порт приморскPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+15°
1.8м/с
58%
758мм
Популярные новости
Дрон атаковал Новоуфимский нефтеперерабатывающий завод в рфPhotoVideo13 сентября, 13:04 • 17199 просмотра
Экс-жена Розового ответила на обвинения по поводу средств на его реабилитациюVideo13 сентября, 14:46 • 11188 просмотра
В рф прогремел взрыв на железнодорожных путях: есть жертвы, ряд поездов задерживается17:46 • 21021 просмотра
В Днепре прогремел взрыв на фоне баллистической угрозы18:05 • 7586 просмотра
Подросток зарезал мужчину из-за религиозного конфликта в Харькове18:12 • 7172 просмотра
публикации
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмыPhotoVideo13 сентября, 07:00 • 46776 просмотра
Инвестиции в человеческий капитал: как международные компании обучают украинских врачей12 сентября, 17:22 • 34705 просмотра
Миф о "лишних аптеках": почему Украине не стоит сокращать сеть аптек12 сентября, 15:32 • 35869 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день12 сентября, 14:30 • 57779 просмотра
Блестящие инвестиции: стоит ли хранить деньги в драгоценных камнях12 сентября, 14:26 • 34015 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Дональд Трамп
Кит Келлог
Андрій Єрмак
Актуальные места
Украина
Польша
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Китай
Реклама
УНН Lite
Экс-жена Розового ответила на обвинения по поводу средств на его реабилитациюVideo13 сентября, 14:46 • 11218 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo12 сентября, 14:01 • 58417 просмотра
Шон Уайт и Нина Добрев разорвали помолвку после пяти лет отношений11 сентября, 14:57 • 47009 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11 сентября, 11:11 • 94932 просмотра
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом11 сентября, 07:32 • 55333 просмотра
Актуальное
9К720 Искандер
Facebook
YouTube
Dassault Rafale
E-6 Mercury

Поезда возле Киева изменят маршрут из-за повреждения инфраструктуры - УЗ

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Ряд поездов, следующих через станцию Боярка, будет курсировать по измененному маршруту из-за чрезвычайной ситуации вблизи Киева. Взрывы в Киевской области, предварительно, прогремели на нефтебазе и не связаны с воздушной атакой.

Поезда возле Киева изменят маршрут из-за повреждения инфраструктуры - УЗ

Из-за повреждения инфраструктуры вблизи Киева в результате чрезвычайной ситуации ряд поездов, следующих через станцию Боярка, будет курсировать по измененному маршруту. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение Укрзализныци.

Подробности

"Сейчас заботимся о безопасности пассажиров и поездных и локомотивных бригад. Уточненная информация об изменениях графика будет позже", - говорится в сообщении.

Добавим, что ранее мониторинговые каналы сообщали о взрывах в Киевской области. Местные СМИ информировали, что, предварительно, они прозвучали на нефтебазе.

Тем временем в Киевской областной военной администрации сообщили, что взрывы, которые слышали жители области, не связаны с воздушной атакой врага.

В пределах Киевской области вражеских воздушных целей не фиксировалось, сигнал "Воздушная тревога" не объявлялся

- отметили в Киевской ОВА.

Там добавили, что на месте происшествия работают оперативные службы, "проводятся все необходимые действия".

Напомним

В ночь на 8 сентября российские оккупанты совершили атаку на украинскую энергосистему. В частности, под удар попал объект тепловой генерации в Киевской области, что привело к проблемам с электроснабжением.

В "Укрзалізниці" подтвердили поражение захватчиками инфраструктуры на Полтавщине, но добавили - восстановление уже стартовало07.09.25, 12:40 • 8549 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПроисшествияКиевская область
Украинская железная дорога
Украина
Киев