Поезда возле Киева изменят маршрут из-за повреждения инфраструктуры - УЗ

Из-за повреждения инфраструктуры вблизи Киева в результате чрезвычайной ситуации ряд поездов, следующих через станцию Боярка, будет курсировать по измененному маршруту. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение Укрзализныци.

"Сейчас заботимся о безопасности пассажиров и поездных и локомотивных бригад. Уточненная информация об изменениях графика будет позже", - говорится в сообщении.

Добавим, что ранее мониторинговые каналы сообщали о взрывах в Киевской области. Местные СМИ информировали, что, предварительно, они прозвучали на нефтебазе.

Тем временем в Киевской областной военной администрации сообщили, что взрывы, которые слышали жители области, не связаны с воздушной атакой врага.

В пределах Киевской области вражеских воздушных целей не фиксировалось, сигнал "Воздушная тревога" не объявлялся