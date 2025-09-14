Поезда возле Киева изменят маршрут из-за повреждения инфраструктуры - УЗ
Киев • УНН
Ряд поездов, следующих через станцию Боярка, будет курсировать по измененному маршруту из-за чрезвычайной ситуации вблизи Киева. Взрывы в Киевской области, предварительно, прогремели на нефтебазе и не связаны с воздушной атакой.
Из-за повреждения инфраструктуры вблизи Киева в результате чрезвычайной ситуации ряд поездов, следующих через станцию Боярка, будет курсировать по измененному маршруту. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение Укрзализныци.
Подробности
"Сейчас заботимся о безопасности пассажиров и поездных и локомотивных бригад. Уточненная информация об изменениях графика будет позже", - говорится в сообщении.
Добавим, что ранее мониторинговые каналы сообщали о взрывах в Киевской области. Местные СМИ информировали, что, предварительно, они прозвучали на нефтебазе.
Тем временем в Киевской областной военной администрации сообщили, что взрывы, которые слышали жители области, не связаны с воздушной атакой врага.
В пределах Киевской области вражеских воздушных целей не фиксировалось, сигнал "Воздушная тревога" не объявлялся
Там добавили, что на месте происшествия работают оперативные службы, "проводятся все необходимые действия".
Напомним
В ночь на 8 сентября российские оккупанты совершили атаку на украинскую энергосистему. В частности, под удар попал объект тепловой генерации в Киевской области, что привело к проблемам с электроснабжением.
В "Укрзалізниці" подтвердили поражение захватчиками инфраструктуры на Полтавщине, но добавили - восстановление уже стартовало07.09.25, 12:40 • 8549 просмотров