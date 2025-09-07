В "Укрзалізниці" подтвердили поражение захватчиками инфраструктуры на Полтавщине, но добавили - восстановление уже стартовало
Киев • УНН
Железнодорожная инфраструктура в Кременчуге пострадала от действий оккупантов, что привело к изменению маршрутов ряда поездов. Специалисты Укрзалізниці непрерывно работают над восстановлением движения, часть пассажиров будут подвозить автобусами.
Глава правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский признал, что железнодорожная инфраструктура в Кременчуге пострадала от действий оккупантов. Чиновник сообщил об измененных маршрутах и объявил, что специалисты компании железнодорожного транспорта безостановочно работают для того, чтобы осуществить восстановление движения.
Детали
Из-за повреждения врагом железнодорожной инфраструктуры в Полтавской области ряд поездов будут следовать измененным маршрутом - в частности, поезда 59, 8 Одесса-Харьков, а также поезд 792, 126 на Кременчуг.
Но специалист подчеркнул:
Восстановление после нанесенных повреждений уже стартовало, специалисты на месте и работают безостановочно
Пока что, часть пассажиров будем в сотрудничестве с ОВА и местными властями подвозить автобусами.
Следите за обновлениями на ресурсах УЗ.
Напомним
УНН передавал, что из-за поражения участка в Кременчугском районе поезда №59 Одесса — Харьков и №8 Харьков — Одесса будут следовать измененным маршрутом.
В АО "Укрзализныця" также уточнили, что поезд №260 из Чопа будет курсировать до станции Крюков-на-Днепре, откуда также запланирован трансфер автобусами; аналогично для обратного маршрута.
