В "Укрзалізниці" подтвердили поражение захватчиками инфраструктуры на Полтавщине, но добавили - восстановление уже стартовало

$41.350.00
48.130.00
ukenru
06:34 • 7066 просмотра
Массированная российская атака дронами и ракетами: сбито более 750 средств нападения - Генштаб
05:47 • 13241 просмотра
Россия впервые за время войны атаковала здание Кабмина: на верхних этажах пожар (фото)Photo
6 сентября, 19:15 • 36121 просмотра
Положение об ужесточении наказания для военных за неповиновение исключат из законопроекта - Минобороны
Эксклюзив
6 сентября, 12:37 • 54261 просмотра
Нардепа Христенко, которого подозревают в госизмене, задержали и арестовали
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 79657 просмотра
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
6 сентября, 06:10 • 69566 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto
5 сентября, 16:47 • 49501 просмотра
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
5 сентября, 16:35 • 53775 просмотра
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 69761 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
5 сентября, 12:12 • 36606 просмотра
"Будет точно не в единицах, а в тысячах": Зеленский о развертывании иностранных войск в Украине
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
3м/с
50%
756мм
Популярные новости
В Святошинском районе Киева в результате атаки РФ горят автомобили на парковке - КГВА7 сентября, 00:36 • 21979 просмотра
Ночная атака на Киев: среди погибших ребенок, еще 18 человек пострадали (фото)7 сентября, 01:43 • 21730 просмотра
В Киеве из-за вражеского обстрела пострадала беременная женщина - Кличко7 сентября, 01:55 • 15334 просмотра
Женщина умерла в укрытии Киева во время ночной атаки7 сентября, 02:43 • 16979 просмотра
Россия массированно атаковала дронами Киевскую область: есть пострадавшая, повреждены дома, погибли лошади7 сентября, 03:40 • 15845 просмотра
публикации
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 79637 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto6 сентября, 06:10 • 69556 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 69756 просмотра
Чьи интересы защищает Госавиаслужба и почему фигура Александра Бильчука, который ее возглавлял, не так однозначна?Photo5 сентября, 12:22 • 49171 просмотра
Конкуренция на рынке аптек: почему украинцы получают больше, чем иностранцы5 сентября, 07:47 • 71913 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Дональд Трамп
Игорь Клименко
Сергей Лысак
Актуальные места
Украина
Кривой Рог
Кременчуг
Запорожье
Одесса
Реклама
УНН Lite
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыномPhoto08:47 • 850 просмотра
Тысячу раз "да": блогерша Квиткова выходит замуж за футболиста "Динамо" БражкоPhotoVideo6 сентября, 18:22 • 15601 просмотра
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"4 сентября, 10:35 • 48644 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 102918 просмотра
Звезда «Сплетницы» Пенн Бэджли стал отцом мальчиков-близнецовPhoto4 сентября, 07:43 • 46055 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
Шахед-136
9К720 Искандер
E-6 Mercury
Детонатор

В "Укрзалізниці" подтвердили поражение захватчиками инфраструктуры на Полтавщине, но добавили - восстановление уже стартовало

Киев • УНН

 • 68 просмотра

Железнодорожная инфраструктура в Кременчуге пострадала от действий оккупантов, что привело к изменению маршрутов ряда поездов. Специалисты Укрзалізниці непрерывно работают над восстановлением движения, часть пассажиров будут подвозить автобусами.

В "Укрзалізниці" подтвердили поражение захватчиками инфраструктуры на Полтавщине, но добавили - восстановление уже стартовало

Глава правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский признал, что железнодорожная инфраструктура в Кременчуге пострадала от действий оккупантов. Чиновник сообщил об измененных маршрутах и объявил, что специалисты компании железнодорожного транспорта безостановочно работают для того, чтобы осуществить восстановление движения.

Детали

Из-за повреждения врагом железнодорожной инфраструктуры в Полтавской области ряд поездов будут следовать измененным маршрутом - в частности, поезда 59, 8 Одесса-Харьков, а также поезд 792, 126 на Кременчуг.

- сообщил Александр Перцовский.

Но специалист подчеркнул:

Восстановление после нанесенных повреждений уже стартовало, специалисты на месте и работают безостановочно

- отметил Перцовский.

Пока что, часть пассажиров будем в сотрудничестве с ОВА и местными властями подвозить автобусами.

Следите за обновлениями на ресурсах УЗ.

- добавил глава правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский.

Напомним

УНН передавал, что из-за поражения участка в Кременчугском районе поезда №59 Одесса — Харьков и №8 Харьков — Одесса будут следовать измененным маршрутом.

В АО "Укрзализныця" также уточнили, что поезд №260 из Чопа будет курсировать до станции Крюков-на-Днепре, откуда также запланирован трансфер автобусами; аналогично для обратного маршрута.

Оккупанты атаковали мост через Днепр в Кременчуге: движение перекрыто07.09.25, 12:19 • 1200 просмотров

Игорь Тележников

ОбществоАвто
Полтавская область
Украинская железная дорога
Кременчуг
Одесса
Харьков