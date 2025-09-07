В "Укрзалізниці" подтвердили поражение захватчиками инфраструктуры на Полтавщине, но добавили - восстановление уже стартовало

Глава правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский признал, что железнодорожная инфраструктура в Кременчуге пострадала от действий оккупантов. Чиновник сообщил об измененных маршрутах и объявил, что специалисты компании железнодорожного транспорта безостановочно работают для того, чтобы осуществить восстановление движения.

Детали

Из-за повреждения врагом железнодорожной инфраструктуры в Полтавской области ряд поездов будут следовать измененным маршрутом - в частности, поезда 59, 8 Одесса-Харьков, а также поезд 792, 126 на Кременчуг. - сообщил Александр Перцовский.

Но специалист подчеркнул:

Восстановление после нанесенных повреждений уже стартовало, специалисты на месте и работают безостановочно - отметил Перцовский.

Пока что, часть пассажиров будем в сотрудничестве с ОВА и местными властями подвозить автобусами.

Следите за обновлениями на ресурсах УЗ. - добавил глава правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский.

Напомним

УНН передавал, что из-за поражения участка в Кременчугском районе поезда №59 Одесса — Харьков и №8 Харьков — Одесса будут следовать измененным маршрутом.

В АО "Укрзализныця" также уточнили, что поезд №260 из Чопа будет курсировать до станции Крюков-на-Днепре, откуда также запланирован трансфер автобусами; аналогично для обратного маршрута.

Оккупанты атаковали мост через Днепр в Кременчуге: движение перекрыто