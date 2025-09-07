В "Укрзалізниці" підтвердили ураження загарбниками інфраструктури на Полтавщині, але додали - відновлення вже стартувало
Київ • УНН
Залізнична інфраструктура у Кременчуці постраждала від дій окупантів, що призвело до зміни маршрутів низки поїздів. Фахівці Укрзалізниці безперервно працюють над відновленням руху, частину пасажирів підвозитимуть автобусами.
Глава правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський визнав, що залізнична інфраструктура у Кременчуці постраждала від дій окупантів. Посадовець повідомив про змінену маршрутів та оголосив, що фахівці компанії залізничного транспорту беззупино працюють для того, аби здійснити відновлення руху.
Деталі
Через ушкодження ворогом залізничної інфраструктури у Полтавській області низка поїздів слідуватимуть зміненнмм маршрутом - зокрема, поїзди 59, 8 Одеса-Харків, а також поїзд 792, 126 на Кременчук.
Але фахівець наголосив:
Відновлення після завданих ушкоджень вже стартувало, спеціаоісти на місці й працюють беззупину
Поки що, частину пасажирів будемо у сівпраці з ОВА та місцевою владою підвозити автобусами.
Слідкуйте за оновленнями на ресурсах УЗ.
Нагадаємо
УНН передавав, що через ураження ділянки в Кременчуцькому районі поїзди №59 Одеса — Харків та №8 Харків — Одеса слідуватимуть зміненим маршрутом.
В АТ "Укрзалізниця" також утонили, що поїзд №260 з Чопа курсуватиме до станції Крюків-на-Дніпрі, звідки також запланований трансфер автобусами; аналогічно для зворотного маршрута.
Окупанти атакували міст через Дніпро у Кременчуці: рух перекрито 07.09.25, 12:19 • 1568 переглядiв