В "Укрзалізниці" підтвердили ураження загарбниками інфраструктури на Полтавщині, але додали - відновлення вже стартувало

06:34 • 7620 перегляди
Масована російська атака дронами та ракетами: збито понад 750 засобів нападу - Генштаб
05:47 • 13933 перегляди
росія вперше за час війни атакувала будівлю Кабміну: на верхніх поверхах пожежа (фото)Photo
6 вересня, 19:15 • 36573 перегляди
Положення про посилення покарання для військових за непокору виключать із законопроєкту - Міноборони
Ексклюзив
6 вересня, 12:37 • 54670 перегляди
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 80313 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 06:10 • 69936 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto
5 вересня, 16:47 • 49579 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35 • 53827 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 70042 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
5 вересня, 12:12 • 36619 перегляди
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
У Святошинському районі Києва внаслідок атаки рф горять автомобілі на парковці - КМВА7 вересня, 00:36 • 22317 перегляди
Нічна атака на Київ: серед загиблих дитина, ще 18 людей постраждали (фото)7 вересня, 01:43 • 22099 перегляди
У Києві через ворожий обстріл постраждала вагітна жінка - Кличко7 вересня, 01:55 • 15660 перегляди
Жінка померла в укритті Києва під час нічної атаки7 вересня, 02:43 • 17334 перегляди
росія масовано атакувала дронами Київщину: є постраждала, пошкоджені будинки, загинули коні7 вересня, 03:40 • 16170 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 80313 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto6 вересня, 06:10 • 69937 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 70042 перегляди
Чиї інтереси захищає Державіаслужба та чому постать Олександра Більчука, який її очолював, не така однозначна?Photo5 вересня, 12:22 • 49441 перегляди
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці5 вересня, 07:47 • 72184 перегляди
Володимир Зеленський
Віталій Кличко
Дональд Трамп
Ігор Клименко
Сергій Лисак
Україна
Кривий Ріг
Запоріжжя
Одеса
Кременчук
УНН Lite
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним синомPhoto08:47 • 1128 перегляди
Тисячу разів "так": блогерка Квіткова виходить заміж за футболіста "Динамо" БражкаPhotoVideo6 вересня, 18:22 • 15721 перегляди
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"4 вересня, 10:35 • 48748 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 103046 перегляди
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюківPhoto4 вересня, 07:43 • 46157 перегляди
Фейкові новини
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)
E-6 Mercury
Детонатор

В "Укрзалізниці" підтвердили ураження загарбниками інфраструктури на Полтавщині, але додали - відновлення вже стартувало

Київ • УНН

 • 182 перегляди

Залізнична інфраструктура у Кременчуці постраждала від дій окупантів, що призвело до зміни маршрутів низки поїздів. Фахівці Укрзалізниці безперервно працюють над відновленням руху, частину пасажирів підвозитимуть автобусами.

В "Укрзалізниці" підтвердили ураження загарбниками інфраструктури на Полтавщині, але додали - відновлення вже стартувало

Глава правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський визнав, що залізнична інфраструктура у Кременчуці постраждала від дій окупантів. Посадовець повідомив про змінену маршрутів та оголосив, що фахівці компанії залізничного транспорту беззупино працюють для того, аби здійснити відновлення руху.

Деталі

Через ушкодження ворогом залізничної інфраструктури у Полтавській області низка поїздів слідуватимуть зміненнмм маршрутом - зокрема, поїзди 59, 8 Одеса-Харків, а також поїзд 792, 126 на Кременчук.

- повідомив Олександр Перцовський.

Але фахівець наголосив:

Відновлення після завданих ушкоджень вже стартувало, спеціаоісти на місці й працюють беззупину

- зазначив Перцовський.

Поки що, частину пасажирів будемо у сівпраці з ОВА та місцевою владою підвозити автобусами. 

Слідкуйте за оновленнями на ресурсах УЗ.

- додав глава правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський.

Нагадаємо

УНН передавав, що через ураження ділянки в Кременчуцькому районі поїзди №59 Одеса — Харків та №8 Харків — Одеса слідуватимуть зміненим маршрутом.

В АТ "Укрзалізниця" також утонили, що поїзд №260 з Чопа курсуватиме до станції Крюків-на-Дніпрі, звідки також запланований трансфер автобусами; аналогічно для зворотного маршрута

Ігор Тележніков

