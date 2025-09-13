Укрзалізниця призначила додатковий поїзд за напрямком Кременчук - Київ

Укрзалізниця призначила додатковий поїзд №795/796 Кременчук – Київ. Про це компанія повідомила у Telegram, пише УНН.

Деталі

Поїзд курсуватиме з Кременчука та Києва 23, 25, 26, 29, 30 вересня та 2, 3, 6, 7, 9, 10, 13 жовтня цього року.

Із Кременчука він вирушатиме о 06:00, до Києва прибуватиме об 11:28. Відправлення з Києва відбуватиметься о 12:33, прибуття до Кременчука – о 18:04.

Зупинки поїзда передбачені на станціях Знам’янка, ім. Тараса Шевченка, Корсунь-Шевченківський, а також у межах Києва – станція Видубичі-Трипільські.

У складі поїзда курсуватимуть купейні та плацкартні вагони, адаптовані для перевезення пасажирів у форматі сидячих місць. Пасажирів просять звертати увагу на відповідні повідомлення та позначки під час оформлення проїзних документів.

