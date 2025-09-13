$41.310.10
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільми
12 вересня, 19:25 • 15734 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 30592 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37 • 23449 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
12 вересня, 14:30 • 36970 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
12 вересня, 14:01 • 45617 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
12 вересня, 11:55 • 34582 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
12 вересня, 10:50 • 34206 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськPhoto
Ексклюзив
12 вересня, 09:11 • 23996 перегляди
Вплив ШІ на освіту: як ChatGPT та інші інструменти змінюють навчання
Ексклюзив
12 вересня, 08:46 • 33080 перегляди
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
Укрзалізниця призначила додатковий поїзд за напрямком Кременчук - Київ

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Укрзалізниця призначила додатковий поїзд №795/796 Кременчук – Київ, який курсуватиме з 23 вересня по 13 жовтня. Поїзд матиме зупинки у Знам'янці, ім. Тараса Шевченка, Корсунь-Шевченківському та на станції Видубичі-Трипільські.

Укрзалізниця призначила додатковий поїзд за напрямком Кременчук - Київ

Укрзалізниця призначила додатковий поїзд №795/796 Кременчук – Київ. Про це компанія повідомила у Telegram, пише УНН.

Деталі

Поїзд курсуватиме з Кременчука та Києва 23, 25, 26, 29, 30 вересня та 2, 3, 6, 7, 9, 10, 13 жовтня цього року.

Із Кременчука він вирушатиме о 06:00, до Києва прибуватиме об 11:28. Відправлення з Києва відбуватиметься о 12:33, прибуття до Кременчука – о 18:04.

Зупинки поїзда передбачені на станціях Знам’янка, ім. Тараса Шевченка, Корсунь-Шевченківський, а також у межах Києва – станція Видубичі-Трипільські.

У складі поїзда курсуватимуть купейні та плацкартні вагони, адаптовані для перевезення пасажирів у форматі сидячих місць. Пасажирів просять звертати увагу на відповідні повідомлення та позначки під час оформлення проїзних документів.

Ольга Розгон

Суспільство
Українська залізниця
Кременчук
Київ