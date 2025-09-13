Укрзализныця назначила дополнительный поезд по направлению Кременчуг - Киев

Укрзализныця назначила дополнительный поезд №795/796 Кременчуг – Киев. Об этом компания сообщила в Telegram, пишет УНН.

Подробности

Поезд будет курсировать из Кременчуга и Киева 23, 25, 26, 29, 30 сентября и 2, 3, 6, 7, 9, 10, 13 октября этого года.

Из Кременчуга он будет отправляться в 06:00, в Киев будет прибывать в 11:28. Отправление из Киева будет происходить в 12:33, прибытие в Кременчуг – в 18:04.

Остановки поезда предусмотрены на станциях Знаменка, им. Тараса Шевченко, Корсунь-Шевченковский, а также в пределах Киева – станция Выдубичи-Трипольские.

В составе поезда будут курсировать купейные и плацкартные вагоны, адаптированные для перевозки пассажиров в формате сидячих мест. Пассажиров просят обращать внимание на соответствующие сообщения и отметки при оформлении проездных документов.

