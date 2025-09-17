Российские войска атаковали железнодорожную инфраструктуру: возможны задержки поездов
Киев • УНН
Российские войска совершили комплексную атаку на железнодорожную инфраструктуру Украины в ночь на 17 сентября. Из-за обесточивания возможны задержки поездов Днепровского направления, включая рейсы Львов – Запорожье и Киев – Кривой Рог.
Подробности
Речь идет о рейсах №86/72 Львов – Запорожье (Павлоград), №85/71 Запорожье, Павлоград – Львов, №75 Киев – Кривой Рог и №80 Львов – Днепр. В список могут добавиться и другие направления, поэтому пассажирам советуют следить за актуальной информацией на сайте УЗ.
По словам Перцовского, резервные тепловозы уже находятся в готовности, локомотивные бригады выезжают на помощь, чтобы минимизировать задержки и обеспечить перевозку всех пассажиров.
Напомним
Недавно в Фастовском районе Киевской области повреждена инфраструктура. Это привело к перенаправлению пассажиров поезда 73 Харьков – Перемышль в Киев. Также трем женщинам оказали медицинскую помощь из-за острой реакции на стресс.
