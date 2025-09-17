Российские войска атаковали железнодорожную инфраструктуру: возможны задержки поездов

$41.230.05
48.500.10
ukenru
16 сентября, 16:50 • 15801 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 28128 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 14:08 • 20433 просмотра
КМУ продлил сроки служебного расследования в отношении временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука еще на месяц – источник
16 сентября, 10:17 • 35692 просмотра
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Эксклюзив
16 сентября, 10:07 • 50956 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
16 сентября, 09:54 • 24908 просмотра
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
Эксклюзив
16 сентября, 09:19 • 41616 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
16 сентября, 08:08 • 36904 просмотра
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура
16 сентября, 07:46 • 16750 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ в рф
Эксклюзив
16 сентября, 07:30 • 37736 просмотра
Цифровой детокс: как уменьшить время, проведенное за гаджетамиPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+15°
1м/с
61%
749мм
Популярные новости
Атака РФ на Харьков: оккупанты разрушили здание Национального фармацевтического университетаPhotoVideo16 сентября, 15:24 • 6574 просмотра
Атака пятью БПЛА на Сумы 16 сентября: в ГСЧС поделились кадрами и деталямиPhotoVideo16 сентября, 16:05 • 5408 просмотра
Пожар в Киевской области после атаки дрона: спасатели тушили огонь более 10 часовPhoto16 сентября, 16:35 • 4652 просмотра
Трамп заявил о прекрасном разговоре с Моди: речь шла об урегулировании конфликта в Украине16 сентября, 18:36 • 3596 просмотра
Экс-голкипера "Динамо" и "Шахтера" задержали при попытке незаконно пересечь границу, он уже в учебном центре ВСУ - СМИPhoto20:20 • 4420 просмотра
публикации
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать16 сентября, 16:50 • 15804 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 28132 просмотра
Враг бьет по логистическим складам. Что известно об ударе шахеда в Киевской области16 сентября, 12:55 • 21407 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
16 сентября, 10:07 • 50959 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
Эксклюзив
16 сентября, 09:19 • 41619 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Карл III
Кир Стармер
Королева Камилла
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Харьков
Польша
Реклама
УНН Lite
Coachella 2026 объявила хедлайнеров: Бибер, Карпентер, Karol G и Anyma16 сентября, 14:15 • 11655 просмотра
На концерт Пивоварова в Нью-Йорке ворвалась полиция и остановила выступлениеVideo16 сентября, 12:26 • 19110 просмотра
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto15 сентября, 08:11 • 50450 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина15 сентября, 07:06 • 49307 просмотра
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45 • 53909 просмотра
Актуальное
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Financial Times
Вашингтон Пост
The Economist
E-6 Mercury

Российские войска атаковали железнодорожную инфраструктуру: возможны задержки поездов

Киев • УНН

 • 102 просмотра

Российские войска совершили комплексную атаку на железнодорожную инфраструктуру Украины в ночь на 17 сентября. Из-за обесточивания возможны задержки поездов Днепровского направления, включая рейсы Львов – Запорожье и Киев – Кривой Рог.

Российские войска атаковали железнодорожную инфраструктуру: возможны задержки поездов

В ночь на 17 сентября российские войска совершили очередную комплексную атаку по железнодорожной инфраструктуре Украины. В результате обесточивания возможны задержки ряда поездов Днепровского направления. Об этом пишет УНН со ссылкой на председателя правления АО "Укрзализныця".

Подробности

Речь идет о рейсах №86/72 Львов – Запорожье (Павлоград), №85/71 Запорожье, Павлоград – Львов, №75 Киев – Кривой Рог и №80 Львов – Днепр. В список могут добавиться и другие направления, поэтому пассажирам советуют следить за актуальной информацией на сайте УЗ.

По словам Перцовского, резервные тепловозы уже находятся в готовности, локомотивные бригады выезжают на помощь, чтобы минимизировать задержки и обеспечить перевозку всех пассажиров.

Напомним

Недавно в Фастовском районе Киевской области повреждена инфраструктура. Это привело к перенаправлению пассажиров поезда 73 Харьков – Перемышль в Киев. Также трем женщинам оказали медицинскую помощь из-за острой реакции на стресс.

Укрзализныця назначила дополнительный поезд по направлению Кременчуг - Киев13.09.25, 11:08 • 3666 просмотров

Вероника Марченко

ОбществоВойна в Украине
Электроэнергия
Киевская область
Украинская железная дорога
Днепр
Украина
Павлоград
Кривой Рог
Запорожье
Львов
Киев
Харьков