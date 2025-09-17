$41.180.06
19:21 • 5376 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo
17:46 • 11184 перегляди
Прослушка в кабінеті мера Львова Садового: СБУ розпочало кримінальне провадження
16:51 • 14590 перегляди
Монети номіналом 10 копійок почнуть вилучати з обігу вже з жовтня - НБУ
Ексклюзив
17 вересня, 15:01 • 15171 перегляди
Правоохоронці мають зʼясувати, чи була злочинною передача головою Державіаслужби Більчуком супроводу документації по вертольотах компанії зі звʼязками в рф - юрист
17 вересня, 12:33 • 21514 перегляди
США оголосили про внесок 75 млн доларів у Інвестиційний фонд відбудови України
17 вересня, 09:20 • 34672 перегляди
Рада ухвалила закон про військового омбудсмана: що передбачається
17 вересня, 09:16 • 33399 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: вирок планують оголосити в понеділок
Ексклюзив
17 вересня, 05:30 • 39327 перегляди
День усиновлення: чому тисячі українських підлітків досі чекають на родину
17 вересня, 02:27 • 38803 перегляди
Сили оборони України нищать ворога: Сирський назвав втрати росії за 2025 рікVideo
16 вересня, 16:50 • 105661 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Удар безпілотника по автозаправці на Полтавщині: кількість постраждалих зросла

Київ • УНН

 • 64 перегляди

Четверо людей, включаючи трьох водіїв та касира, постраждали внаслідок удару ворожого БпЛА по автозаправній станції на Полтавщині. Пожежу ліквідовано, розбір завалів завершено.

Удар безпілотника по автозаправці на Полтавщині: кількість постраждалих зросла

Кількість поранених унаслідок удару ворожого безпілотника по Полтавщині зросла до чотирьох. Про це повідомляє ДСНС України, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що російський БпЛА влучив по автозаправній станції. Постраждали четверо людей - троє водіїв та касир.

Унаслідок удару виникла пожежа та руйнування будівлі. Пошкоджено автомобілі, будівлю та обладнання станції

- йдеться у повідомленні.

Вказуєтьтся, що пожежу ліквідовано,роботи з розбору завалів завершено.

Нагадаємо

Ввечері 17 вересня на Полтавщині було зафіксовано влучання ворожого БпЛА по автозаправній станції, внаслідок чого виникла пожежа.

На Полтавщині через російську атаку сталася пожежа на території підприємства: її загасили17.09.25, 08:57 • 2738 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоВійна в Україні
Полтавська область