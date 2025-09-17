Удар безпілотника по автозаправці на Полтавщині: кількість постраждалих зросла
Київ • УНН
Четверо людей, включаючи трьох водіїв та касира, постраждали внаслідок удару ворожого БпЛА по автозаправній станції на Полтавщині. Пожежу ліквідовано, розбір завалів завершено.
Кількість поранених унаслідок удару ворожого безпілотника по Полтавщині зросла до чотирьох. Про це повідомляє ДСНС України, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що російський БпЛА влучив по автозаправній станції. Постраждали четверо людей - троє водіїв та касир.
Унаслідок удару виникла пожежа та руйнування будівлі. Пошкоджено автомобілі, будівлю та обладнання станції
Вказуєтьтся, що пожежу ліквідовано,роботи з розбору завалів завершено.
Нагадаємо
Ввечері 17 вересня на Полтавщині було зафіксовано влучання ворожого БпЛА по автозаправній станції, внаслідок чого виникла пожежа.
На Полтавщині через російську атаку сталася пожежа на території підприємства: її загасили17.09.25, 08:57 • 2738 переглядiв