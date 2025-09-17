$41.180.06
Удар беспилотника по АЗС на Полтавщине: количество пострадавших возросло

Киев • УНН

 • 0 просмотра

Четыре человека, включая трех водителей и кассира, пострадали в результате удара вражеского БПЛА по автозаправочной станции на Полтавщине. Пожар ликвидирован, разбор завалов завершен.

Удар беспилотника по АЗС на Полтавщине: количество пострадавших возросло

Число раненых в результате удара вражеского беспилотника по Полтавщине возросло до четырех. Об этом сообщает ГСЧС Украины, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что российский БпЛА попал по автозаправочной станции. Пострадали четыре человека – трое водителей и кассир.

В результате удара возник пожар и разрушение здания. Повреждены автомобили, здание и оборудование станции

- говорится в сообщении.

Указывается, что пожар ликвидирован, работы по разбору завалов завершены.

Напомним

Вечером 17 сентября на Полтавщине было зафиксировано попадание вражеского БпЛА по автозаправочной станции, в результате чего возник пожар.

В Полтавской области из-за российской атаки произошел пожар на территории предприятия: его потушили17.09.25, 08:57 • 2730 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ОбществоВойна в Украине
Полтавская область