Удар беспилотника по АЗС на Полтавщине: количество пострадавших возросло
Киев • УНН
Четыре человека, включая трех водителей и кассира, пострадали в результате удара вражеского БПЛА по автозаправочной станции на Полтавщине. Пожар ликвидирован, разбор завалов завершен.
Число раненых в результате удара вражеского беспилотника по Полтавщине возросло до четырех. Об этом сообщает ГСЧС Украины, информирует УНН.
Подробности
Отмечается, что российский БпЛА попал по автозаправочной станции. Пострадали четыре человека – трое водителей и кассир.
В результате удара возник пожар и разрушение здания. Повреждены автомобили, здание и оборудование станции
Указывается, что пожар ликвидирован, работы по разбору завалов завершены.
Напомним
Вечером 17 сентября на Полтавщине было зафиксировано попадание вражеского БпЛА по автозаправочной станции, в результате чего возник пожар.
