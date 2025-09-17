В Полтавской области из-за российской атаки произошел пожар на территории предприятия: его потушили

$41.230.05
48.500.10
ukenru
Эксклюзив
05:30 • 2096 просмотра
День усыновления: почему тысячи украинских подростков до сих пор ждут семью
16 сентября, 16:50 • 36538 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 61389 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 14:08 • 35021 просмотра
КМУ продлил сроки служебного расследования в отношении временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука еще на месяц – источник
16 сентября, 10:17 • 50729 просмотра
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Эксклюзив
16 сентября, 10:07 • 70975 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
16 сентября, 09:54 • 28682 просмотра
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
Эксклюзив
16 сентября, 09:19 • 53410 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
16 сентября, 08:08 • 37807 просмотра
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура
16 сентября, 07:46 • 17238 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ в рф
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+15°
1.7м/с
69%
749мм
Популярные новости
Экс-голкипера "Динамо" и "Шахтера" задержали при попытке незаконно пересечь границу, он уже в учебном центре ВСУ - СМИPhoto16 сентября, 20:20 • 17444 просмотра
Трамп вместе с женой Меланией прибыли в Великобританию (видео)Video16 сентября, 20:51 • 15299 просмотра
Более десяти вражеских БПЛА атакуют Кировоградщину: в городе раздаются взрывы16 сентября, 22:47 • 17516 просмотра
Корабли НАТО провели спецоперацию из-за подозрительного судна РФ у берегов Швеции03:37 • 20966 просмотра
Выборы в Верховную Раду могут состояться уже в ближайшее время - нардеп04:55 • 11772 просмотра
публикации
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать16 сентября, 16:50 • 36543 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 61396 просмотра
Враг бьет по логистическим складам. Что известно об ударе шахеда в Киевской области16 сентября, 12:55 • 31704 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
16 сентября, 10:07 • 70979 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
Эксклюзив
16 сентября, 09:19 • 53414 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Марко Рубио
Карл III
Королева Камилла
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Государственная граница Украины
Кировоградская область
Реклама
УНН Lite
Coachella 2026 объявила хедлайнеров: Бибер, Карпентер, Karol G и Anyma16 сентября, 14:15 • 17431 просмотра
На концерт Пивоварова в Нью-Йорке ворвалась полиция и остановила выступлениеVideo16 сентября, 12:26 • 24034 просмотра
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto15 сентября, 08:11 • 54757 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина15 сентября, 07:06 • 53263 просмотра
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45 • 57736 просмотра
Актуальное
BM-30 Smerch
Хранитель
Фокс Ньюс
E-6 Mercury
Детонатор

В Полтавской области из-за российской атаки произошел пожар на территории предприятия: его потушили

Киев • УНН

 • 244 просмотра

Ночью на Полтавщине работала ПВО, что привело к падению обломков вражеского БпЛА. В результате этого возник пожар на открытой территории предприятия в Полтавском районе, который оперативно ликвидировали подразделения ГСЧС. Пострадавших нет.

В Полтавской области из-за российской атаки произошел пожар на территории предприятия: его потушили

Пожар на территории предприятия произошел в Полтавском районе после падения обломков вражеского дрона, атаку которых отражали на Полтавщине, сообщил в среду вр.и.о. главы Полтавской ОВА Владимир Когут в Telegram, пишет УНН.

Сегодня ночью на Полтавщине работала ПВО. В результате падения обломков вражеского БпЛА возник пожар на открытой территории одного из предприятий в Полтавском районе

- написал Когут.

По его словам, пожар оперативно ликвидирован подразделениями ГСЧС.

"Обошлось без пострадавших", - отметил он.

Армия рф атаковала критическую инфраструктуру в Черкасской области дронами: что известно17.09.25, 08:29 • 2660 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Полтавская область