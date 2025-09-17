В Полтавской области из-за российской атаки произошел пожар на территории предприятия: его потушили
Ночью на Полтавщине работала ПВО, что привело к падению обломков вражеского БпЛА. В результате этого возник пожар на открытой территории предприятия в Полтавском районе, который оперативно ликвидировали подразделения ГСЧС. Пострадавших нет.
Пожар на территории предприятия произошел в Полтавском районе после падения обломков вражеского дрона, атаку которых отражали на Полтавщине, сообщил в среду вр.и.о. главы Полтавской ОВА Владимир Когут в Telegram, пишет УНН.
Сегодня ночью на Полтавщине работала ПВО. В результате падения обломков вражеского БпЛА возник пожар на открытой территории одного из предприятий в Полтавском районе
По его словам, пожар оперативно ликвидирован подразделениями ГСЧС.
"Обошлось без пострадавших", - отметил он.
