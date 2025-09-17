$41.230.05
Эксклюзив
05:30 • 14 просмотра
День усыновления: почему тысячи украинских подростков до сих пор ждут семью
16 сентября, 16:50
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
Эксклюзив
16 сентября, 15:22
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 14:08
КМУ продлил сроки служебного расследования в отношении временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука еще на месяц – источник
16 сентября, 10:17
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Эксклюзив
16 сентября, 10:07
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
16 сентября, 09:54
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
Эксклюзив
16 сентября, 09:19
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
16 сентября, 08:08
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура
16 сентября, 07:46
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ в рф
Армия рф атаковала критическую инфраструктуру в Черкасской области дронами: что известно

Киев • УНН

 • 50 просмотра

Российские войска атаковали Черкасскую область ударными дронами, целясь по критической инфраструктуре. Украинские защитники обезвредили 11 вражеских БПЛА, пострадавших нет, однако есть задержки пассажирских поездов.

Армия рф атаковала критическую инфраструктуру в Черкасской области дронами: что известно

В Черкасской области ночью российские войска атаковали критическую инфраструктуру дронами, пожар на объекте уже ликвидировали, но есть задержки поездов, курсирующих по области, сообщил в среду глава Черкасской ОВА Игорь Табурец в Telegram, пишет УНН.

Ночью рф направила на Черкасщину ударные дроны. Целилась по критической инфраструктуре. Наши защитники отбили часть атак, обезвредив 11 вражеских БпЛА. К счастью, пострадавших нет. Это самое главное. Спасатели ликвидировали пожар на объекте

- написал Табурец.

По его словам, все необходимые службы продолжают работу.

"В то же время, по информации от Укрзализныци, в результате российской агрессии есть задержки пассажирских поездов, следующих через область", - отметил глава ОВА.

Массированная атака РФ вызвала задержки поездов на двух направлениях: подробности17.09.25, 07:35 • 1042 просмотра

Юлия Шрамко

Война в Украине
Черкасская область
Украинская железная дорога