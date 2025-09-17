Армия рф атаковала критическую инфраструктуру в Черкасской области дронами: что известно
Киев • УНН
Российские войска атаковали Черкасскую область ударными дронами, целясь по критической инфраструктуре. Украинские защитники обезвредили 11 вражеских БПЛА, пострадавших нет, однако есть задержки пассажирских поездов.
В Черкасской области ночью российские войска атаковали критическую инфраструктуру дронами, пожар на объекте уже ликвидировали, но есть задержки поездов, курсирующих по области, сообщил в среду глава Черкасской ОВА Игорь Табурец в Telegram, пишет УНН.
Ночью рф направила на Черкасщину ударные дроны. Целилась по критической инфраструктуре. Наши защитники отбили часть атак, обезвредив 11 вражеских БпЛА. К счастью, пострадавших нет. Это самое главное. Спасатели ликвидировали пожар на объекте
По его словам, все необходимые службы продолжают работу.
"В то же время, по информации от Укрзализныци, в результате российской агрессии есть задержки пассажирских поездов, следующих через область", - отметил глава ОВА.
Массированная атака РФ вызвала задержки поездов на двух направлениях: подробности17.09.25, 07:35 • 1042 просмотра