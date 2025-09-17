Армия рф атаковала критическую инфраструктуру в Черкасской области дронами: что известно

В Черкасской области ночью российские войска атаковали критическую инфраструктуру дронами, пожар на объекте уже ликвидировали, но есть задержки поездов, курсирующих по области, сообщил в среду глава Черкасской ОВА Игорь Табурец в Telegram, пишет УНН.

