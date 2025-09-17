Армія рф атакувала критичну інфраструктуру на Черкащині дронами: що відомо

$41.230.05
Ексклюзив
05:30
День усиновлення: чому тисячі українських підлітків досі чекають на родину
16 вересня, 16:50
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Ексклюзив
16 вересня, 15:22
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 14:08
КМУ продовжив строки службового розслідування щодо тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука ще на місяць – джерело
16 вересня, 10:17
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
Ексклюзив
16 вересня, 10:07
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
16 вересня, 09:54
У Кривому Розі в каналізації знайшли тіло немовляти
Ексклюзив
16 вересня, 09:19
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
16 вересня, 08:08
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру
16 вересня, 07:46
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ у рф
Ексголкіпера "Динамо" та "Шахтаря" затримали при спробі незаконно перетнути кордон, він вже у навчальному центрі ЗСУ - ЗМІ 16 вересня, 20:20
Трамп разом з дружиною Меланією прибули до Великої Британії (відео) 16 вересня, 20:51
Понад десять ворожих БпЛА атакують Кіровоградщину: у місті лунають вибухи 16 вересня, 22:47
Кораблі НАТО провели спецоперацію через підозріле судно рф біля берегів Швеції 03:37
Вибори у Верховну Раду можуть відбутися вже найближчим часом - нардеп 04:55
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати 16 вересня, 16:50
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 15:22
Ворог бʼє по логістичних складах. Що відомо про удар шахеда на Київщині 16 вересня, 12:55
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
16 вересня, 10:07
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
Ексклюзив
16 вересня, 09:19
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Чарльз ІІІ
Королева Камілла
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Державний кордон України
Кіровоградська область
Coachella 2026 оголосила хедлайнерів: Бібер, Карпентер, Karol G та Anyma 16 вересня, 14:15
На концерт Пивоварова у Нью-Йорку увірвалася поліція та зупинила виступ 16 вересня, 12:26
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможців 15 вересня, 08:11
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина 15 вересня, 07:06
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 км 14 вересня, 09:45
БМ-30 «Смерч»
The Guardian
Fox News
E-6 Mercury
Детонатор

Армія рф атакувала критичну інфраструктуру на Черкащині дронами: що відомо

Київ • УНН

 • 50 перегляди

Російські війська атакували Черкащину ударними дронами, цілячись по критичній інфраструктурі. Українські оборонці знешкодили 11 ворожих БпЛА, постраждалих немає, проте є затримки пасажирських поїздів.

Армія рф атакувала критичну інфраструктуру на Черкащині дронами: що відомо

У Черкаській області вночі російські війська атакували критичну інфраструктуру дронами, пожежу на об'єкті вже ліквідували, але є затримки поїздів, що курсують областю, повідомив у середу голова Черкаської ОВА Ігор Табурець у Telegram, пише УНН.

Уночі рф спрямувала на Черкащину ударні дрони. Цілила по критичній інфраструктурі. Наші оборонці відбили частину атак, знешкодивши 11 ворожих БпЛА. На щастя, постраждалих немає. Це найголовніше. Рятувальники ліквідували пожежу на об'єкті

- написав Табурець.

З його слів, усі потрібні служби продовжують роботу. 

"Водночас, за інформацією від Укрзалізниці, внаслідок російської агресії є затримки пасажирських поїздів, які прямують через область", - зазначив голова ОВА.

Масована атака рф спричинила затримки поїздів на двох напрямках: подробиці17.09.25, 07:35 • 1046 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Черкаська область
Українська залізниця