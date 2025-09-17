Армія рф атакувала критичну інфраструктуру на Черкащині дронами: що відомо

У Черкаській області вночі російські війська атакували критичну інфраструктуру дронами, пожежу на об'єкті вже ліквідували, але є затримки поїздів, що курсують областю, повідомив у середу голова Черкаської ОВА Ігор Табурець у Telegram, пише УНН.

Уночі рф спрямувала на Черкащину ударні дрони. Цілила по критичній інфраструктурі. Наші оборонці відбили частину атак, знешкодивши 11 ворожих БпЛА. На щастя, постраждалих немає. Це найголовніше. Рятувальники ліквідували пожежу на об'єкті