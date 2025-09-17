Армія рф атакувала критичну інфраструктуру на Черкащині дронами: що відомо
Київ • УНН
Російські війська атакували Черкащину ударними дронами, цілячись по критичній інфраструктурі. Українські оборонці знешкодили 11 ворожих БпЛА, постраждалих немає, проте є затримки пасажирських поїздів.
У Черкаській області вночі російські війська атакували критичну інфраструктуру дронами, пожежу на об'єкті вже ліквідували, але є затримки поїздів, що курсують областю, повідомив у середу голова Черкаської ОВА Ігор Табурець у Telegram, пише УНН.
Уночі рф спрямувала на Черкащину ударні дрони. Цілила по критичній інфраструктурі. Наші оборонці відбили частину атак, знешкодивши 11 ворожих БпЛА. На щастя, постраждалих немає. Це найголовніше. Рятувальники ліквідували пожежу на об'єкті
З його слів, усі потрібні служби продовжують роботу.
"Водночас, за інформацією від Укрзалізниці, внаслідок російської агресії є затримки пасажирських поїздів, які прямують через область", - зазначив голова ОВА.
