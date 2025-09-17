На Полтавщині через російську атаку сталася пожежа на території підприємства: її загасили
Київ • УНН
Вночі на Полтавщині працювала ППО, що призвело до падіння уламків ворожого БпЛА. Внаслідок цього виникла пожежа на відкритій території підприємства у Полтавському районі, яку оперативно ліквідували підрозділи ДСНС. Постраждалих немає.
Пожежа на території підприємства сталася у Полтавському районі після падіння уламків ворожого дрона, атаку яких відбивали на Полтавщині, повідомив у середу т.в.о. голови Полтавської ОВА Володимир Когут у Telegram, пише УНН.
Сьогодні вночі на Полтавщині працювала ППО. Унаслідок падіння уламків ворожого БпЛА виникла пожежа на відкритій території одного з підприємств у Полтавському районі
З його слів, пожежу оперативно ліквідовано підрозділами ДСНС.
"Обійшлося без постраждалих", - зазначив він.
Армія рф атакувала критичну інфраструктуру на Черкащині дронами: що відомо17.09.25, 08:29 • 2564 перегляди