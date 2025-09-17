На Полтавщині через російську атаку сталася пожежа на території підприємства: її загасили

$41.230.05
48.500.10
ukenru
Ексклюзив
05:30 • 1974 перегляди
День усиновлення: чому тисячі українських підлітків досі чекають на родину
16 вересня, 16:50 • 36156 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Ексклюзив
16 вересня, 15:22 • 60913 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 14:08 • 34795 перегляди
КМУ продовжив строки службового розслідування щодо тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука ще на місяць – джерело
16 вересня, 10:17 • 50524 перегляди
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
Ексклюзив
16 вересня, 10:07 • 70679 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
16 вересня, 09:54 • 28617 перегляди
У Кривому Розі в каналізації знайшли тіло немовляти
Ексклюзив
16 вересня, 09:19 • 53215 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
16 вересня, 08:08 • 37792 перегляди
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру
16 вересня, 07:46 • 17232 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ у рф
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+15°
1.6м/с
69%
749мм
Популярнi новини
Ексголкіпера “Динамо” та “Шахтаря” затримали при спробі незаконно перетнути кордон, він вже у навчальному центрі ЗСУ - ЗМІPhoto16 вересня, 20:20 • 17152 перегляди
Трамп разом з дружиною Меланією прибули до Великої Британії (відео)Video16 вересня, 20:51 • 15001 перегляди
Понад десять ворожих БпЛА атакують Кіровоградщину: у місті лунають вибухи16 вересня, 22:47 • 17216 перегляди
Кораблі НАТО провели спецоперацію через підозріле судно рф біля берегів Швеції03:37 • 20502 перегляди
Вибори у Верховну Раду можуть відбутися вже найближчим часом - нардеп04:55 • 11632 перегляди
Публікації
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати16 вересня, 16:50 • 36143 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 15:22 • 60898 перегляди
Ворог бʼє по логістичних складах. Що відомо про удар шахеда на Київщині16 вересня, 12:55 • 31537 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
16 вересня, 10:07 • 70672 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
Ексклюзив
16 вересня, 09:19 • 53210 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Чарльз ІІІ
Королева Камілла
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Державний кордон України
Кіровоградська область
Реклама
УНН Lite
Coachella 2026 оголосила хедлайнерів: Бібер, Карпентер, Karol G та Anyma16 вересня, 14:15 • 17354 перегляди
На концерт Пивоварова у Нью-Йорку увірвалася поліція та зупинила виступVideo16 вересня, 12:26 • 23964 перегляди
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможцівPhoto15 вересня, 08:11 • 54694 перегляди
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина15 вересня, 07:06 • 53204 перегляди
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto14 вересня, 09:45 • 57684 перегляди
Актуальне
БМ-30 «Смерч»
The Guardian
Fox News
E-6 Mercury
Детонатор

На Полтавщині через російську атаку сталася пожежа на території підприємства: її загасили

Київ • УНН

 • 176 перегляди

Вночі на Полтавщині працювала ППО, що призвело до падіння уламків ворожого БпЛА. Внаслідок цього виникла пожежа на відкритій території підприємства у Полтавському районі, яку оперативно ліквідували підрозділи ДСНС. Постраждалих немає.

На Полтавщині через російську атаку сталася пожежа на території підприємства: її загасили

Пожежа на території підприємства сталася у Полтавському районі після падіння уламків ворожого дрона, атаку яких відбивали на Полтавщині, повідомив у середу т.в.о. голови Полтавської ОВА Володимир Когут у Telegram, пише УНН.

Сьогодні вночі на Полтавщині працювала ППО. Унаслідок падіння уламків ворожого БпЛА виникла пожежа на відкритій території одного з підприємств у Полтавському районі

- написав Когут.

З його слів, пожежу оперативно ліквідовано підрозділами ДСНС.

"Обійшлося без постраждалих", - зазначив він.

Армія рф атакувала критичну інфраструктуру на Черкащині дронами: що відомо17.09.25, 08:29 • 2564 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Полтавська область