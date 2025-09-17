На Полтавщині через російську атаку сталася пожежа на території підприємства: її загасили

Пожежа на території підприємства сталася у Полтавському районі після падіння уламків ворожого дрона, атаку яких відбивали на Полтавщині, повідомив у середу т.в.о. голови Полтавської ОВА Володимир Когут у Telegram, пише УНН.

Сьогодні вночі на Полтавщині працювала ППО. Унаслідок падіння уламків ворожого БпЛА виникла пожежа на відкритій території одного з підприємств у Полтавському районі - написав Когут.

З його слів, пожежу оперативно ліквідовано підрозділами ДСНС.

"Обійшлося без постраждалих", - зазначив він.

