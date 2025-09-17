Ворожий безпілотник влучив в автозаправну станцію на Полтавщині: спалахнула пожежа, є постраждалий

Армія рф атакувала Полтавщину дронами, зафіксовано влучання ворожого БпЛА по автозаправній станції. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Володимир Когут, передає УНН.

У Полтавському районі зафіксовано влучання ворожого БпЛА по автозаправній станції. У результаті влучання виникла пожежа - повідомив Когут.

За попередньою інформацією, одна людина травмована. Усі відповідні служби працюють на місці.

