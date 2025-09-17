Ворожий безпілотник влучив в автозаправну станцію на Полтавщині: спалахнула пожежа, є постраждалий
Київ • УНН
На Полтавщині зафіксовано влучання ворожого БпЛА по автозаправній станції, внаслідок чого виникла пожежа. Попередньо, одна людина травмована.
Армія рф атакувала Полтавщину дронами, зафіксовано влучання ворожого БпЛА по автозаправній станції. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Володимир Когут, передає УНН.
У Полтавському районі зафіксовано влучання ворожого БпЛА по автозаправній станції. У результаті влучання виникла пожежа
За попередньою інформацією, одна людина травмована. Усі відповідні служби працюють на місці.
