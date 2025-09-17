$41.180.06
48.660.16
uken
Ексклюзив
15:01 • 1958 перегляди
Правоохоронці мають зʼясувати, чи була злочинною передача головою Державіаслужби Більчуком супроводу документації по вертольотах компанії зі звʼязками в рф - юрист
12:33 • 11344 перегляди
США оголосили про внесок 75 млн доларів у Інвестиційний фонд відбудови України
17 вересня, 09:20 • 26366 перегляди
Рада ухвалила закон про військового омбудсмана: що передбачається
17 вересня, 09:16 • 29166 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: вирок планують оголосити в понеділок
Ексклюзив
17 вересня, 05:30 • 35130 перегляди
День усиновлення: чому тисячі українських підлітків досі чекають на родину
17 вересня, 02:27 • 36331 перегляди
Сили оборони України нищать ворога: Сирський назвав втрати росії за 2025 рікVideo
16 вересня, 16:50 • 97592 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Ексклюзив
16 вересня, 15:22 • 115464 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 14:08 • 53344 перегляди
КМУ продовжив строки службового розслідування щодо тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука ще на місяць – джерело
16 вересня, 10:17 • 62390 перегляди
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
Ворожий безпілотник влучив в автозаправну станцію на Полтавщині: спалахнула пожежа, є постраждалий

Київ • УНН

 • 94 перегляди

На Полтавщині зафіксовано влучання ворожого БпЛА по автозаправній станції, внаслідок чого виникла пожежа. Попередньо, одна людина травмована.

Ворожий безпілотник влучив в автозаправну станцію на Полтавщині: спалахнула пожежа, є постраждалий

Армія рф атакувала Полтавщину дронами, зафіксовано влучання ворожого БпЛА по автозаправній станції. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Володимир Когут, передає УНН

У Полтавському районі зафіксовано влучання ворожого БпЛА по автозаправній станції. У результаті влучання виникла пожежа 

- повідомив Когут.

За попередньою інформацією, одна людина травмована. Усі відповідні служби працюють на місці.

Армія рф атакувала критичну інфраструктуру на Черкащині дронами: що відомо17.09.25, 08:29 • 4404 перегляди

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Полтавська область