Нічна атака рф на Полтавщину: є постраждалий

У Полтавській області внаслідок нічної атаки російських військ відомо про одного постраждалого, повідомив у четвер т.в.о. голови Полтавської ОВА Володимир Когут у Telegram, пише УНН.

Вночі ворог атакував залізничну інфраструктуру у Миргородському районі. У результаті виникли пожежі, які були локалізовані підрозділами ДСНС. Одна людина травмована - написав Когут.

Нагадаємо

Через нічний ворожий обстріл Полтавщини та знеструмлення кількох дільниць затримано рух пасажирських поїздів. Наразі пошкодження локалізовано, напругу подано, поїзди рухатимуться своїм ходом.