Нічна атака рф на Полтавщину: є постраждалий

17 вересня, 19:21 • 21541 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo
17 вересня, 17:46 • 30510 перегляди
Прослушка в кабінеті мера Львова Садового: СБУ розпочало кримінальне провадження
17 вересня, 16:51 • 25675 перегляди
Монети номіналом 10 копійок почнуть вилучати з обігу вже з жовтня - НБУ
Ексклюзив
17 вересня, 15:01 • 25672 перегляди
Правоохоронці мають зʼясувати, чи була злочинною передача головою Державіаслужби Більчуком супроводу документації по вертольотах компанії зі звʼязками в рф - юрист
17 вересня, 12:33 • 30351 перегляди
США оголосили про внесок 75 млн доларів у Інвестиційний фонд відбудови України
17 вересня, 09:20 • 38037 перегляди
Рада ухвалила закон про військового омбудсмана: що передбачається
17 вересня, 09:16 • 35263 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: вирок планують оголосити в понеділок
Ексклюзив
17 вересня, 05:30 • 41067 перегляди
День усиновлення: чому тисячі українських підлітків досі чекають на родину
17 вересня, 02:27 • 40036 перегляди
Сили оборони України нищать ворога: Сирський назвав втрати росії за 2025 рікVideo
16 вересня, 16:50 • 112643 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Удар безпілотника по автозаправці на Полтавщині: кількість постраждалих зрослаPhoto17 вересня, 20:59 • 7280 перегляди
П'яне ДТП у Тернополі за участю працівника ТЦК: керівництво "засуджує будь-які протиправні дії"17 вересня, 23:12 • 6064 перегляди
Фронтмен "Другої Ріки" Валерій Харчишин розкрив правду про стосунки з Яніною СоколовоюPhoto00:07 • 9686 перегляди
Що відбувається з тілами, повернутими в Україну шляхом репатріації: деталі від МВС01:05 • 8604 перегляди
"Пішов рух": уповноважений Президента з питань санкцій дав прогноз по 19-му пакету ЄС проти рф02:08 • 10757 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo17 вересня, 19:21 • 21532 перегляди
Кубок України з футболу: розклад матчів 1/16 фіналу17 вересня, 12:21 • 30534 перегляди
Готуємо запіканку: топ неймовірно смачних рецептівPhoto17 вересня, 08:16 • 61644 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати16 вересня, 16:50 • 112637 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 15:22 • 128967 перегляди
Дональд Трамп
Чарльз ІІІ
Королева Камілла
Марко Рубіо
Олексій Гончаренко
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Державний кордон України
Запорізька область
Кіану Рівз таємно одружився з художницею Александрою Грант під час літньої подорожі Європою17 вересня, 18:36 • 14896 перегляди
Відомий продюсер Бейонсе та Дрейка раптово помер у нью-йоркській квартирі17 вересня, 17:52 • 15789 перегляди
Aston Martin та Egg створюють люксовий дитячий візочок за $3000Photo17 вересня, 17:24 • 14879 перегляди
Coachella 2026 оголосила хедлайнерів: Бібер, Карпентер, Karol G та Anyma16 вересня, 14:15 • 44504 перегляди
На концерт Пивоварова у Нью-Йорку увірвалася поліція та зупинила виступVideo16 вересня, 12:26 • 49088 перегляди
Актуальне
Нічна атака рф на Полтавщину: є постраждалий

Київ • УНН

 • 336 перегляди

Внаслідок нічної атаки російських військ на залізничну інфраструктуру в Миргородському районі Полтавської області одна людина постраждала. Виниклі пожежі були локалізовані, рух пасажирських поїздів затримувався, але наразі відновлено.

Нічна атака рф на Полтавщину: є постраждалий

У Полтавській області внаслідок нічної атаки російських військ відомо про одного постраждалого, повідомив у четвер т.в.о. голови Полтавської ОВА Володимир Когут у Telegram, пише УНН.

Вночі ворог атакував залізничну інфраструктуру у Миргородському районі. У результаті виникли пожежі, які були локалізовані підрозділами ДСНС. Одна людина травмована

- написав Когут.

Нагадаємо

Через нічний ворожий обстріл Полтавщини та знеструмлення кількох дільниць затримано рух пасажирських поїздів. Наразі пошкодження локалізовано, напругу подано, поїзди рухатимуться своїм ходом.

Юлія Шрамко

СуспільствоВійна в Україні
Електроенергія
Полтавська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій