Нічна атака рф на Полтавщину: є постраждалий
Київ • УНН
Внаслідок нічної атаки російських військ на залізничну інфраструктуру в Миргородському районі Полтавської області одна людина постраждала. Виниклі пожежі були локалізовані, рух пасажирських поїздів затримувався, але наразі відновлено.
У Полтавській області внаслідок нічної атаки російських військ відомо про одного постраждалого, повідомив у четвер т.в.о. голови Полтавської ОВА Володимир Когут у Telegram, пише УНН.
Вночі ворог атакував залізничну інфраструктуру у Миргородському районі. У результаті виникли пожежі, які були локалізовані підрозділами ДСНС. Одна людина травмована
Нагадаємо
Через нічний ворожий обстріл Полтавщини та знеструмлення кількох дільниць затримано рух пасажирських поїздів. Наразі пошкодження локалізовано, напругу подано, поїзди рухатимуться своїм ходом.