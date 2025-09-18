Кількість постраждалих від атаки рф на АЗС на Полтавщині зросла до 6

Кількість постраждалих внаслідок атаки російських військ на АЗС у Полтавській області 17 вересня зросла до 6, повідомили у Полтавській обласній прокуратурі, пише УНН.

Станом на 20 годину відомо про постраждалих мирних жителів – п’ятьох водіїв та працівницю АЗС, яких госпіталізовано до лікарні. Жінка перебуває у тяжкому стані - повідомили у прокуратурі.

Деталі

Увечері 17 вересня збройні сили рф атакували Полтавський район ударними безпілотниками. Унаслідок влучання БпЛА пошкоджено автозаправну станцію.

