17 вересня, 19:21 • 23810 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo
17 вересня, 17:46 • 32928 перегляди
Прослушка в кабінеті мера Львова Садового: СБУ розпочало кримінальне провадження
17 вересня, 16:51 • 27189 перегляди
Монети номіналом 10 копійок почнуть вилучати з обігу вже з жовтня - НБУ
Ексклюзив
17 вересня, 15:01 • 27148 перегляди
Правоохоронці мають зʼясувати, чи була злочинною передача головою Державіаслужби Більчуком супроводу документації по вертольотах компанії зі звʼязками в рф - юрист
17 вересня, 12:33 • 31662 перегляди
США оголосили про внесок 75 млн доларів у Інвестиційний фонд відбудови України
17 вересня, 09:20 • 38690 перегляди
Рада ухвалила закон про військового омбудсмана: що передбачається
17 вересня, 09:16 • 35613 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: вирок планують оголосити в понеділок
Ексклюзив
17 вересня, 05:30 • 41336 перегляди
День усиновлення: чому тисячі українських підлітків досі чекають на родину
17 вересня, 02:27 • 40319 перегляди
Сили оборони України нищать ворога: Сирський назвав втрати росії за 2025 рікVideo
16 вересня, 16:50 • 113983 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Кількість постраждалих від атаки рф на АЗС на Полтавщині зросла до 6

Київ • УНН

 • 182 перегляди

Внаслідок атаки російських військ на АЗС у Полтавській області 17 вересня постраждали 6 осіб, серед них п'ятеро водіїв та працівниця АЗС, яка перебуває у тяжкому стані. Збройні сили РФ атакували Полтавський район ударними безпілотниками.

Кількість постраждалих від атаки рф на АЗС на Полтавщині зросла до 6

Кількість постраждалих внаслідок атаки російських військ на АЗС у Полтавській області 17 вересня зросла до 6, повідомили у Полтавській обласній прокуратурі, пише УНН.

Станом на 20 годину відомо про постраждалих мирних жителів – п’ятьох водіїв та працівницю АЗС, яких госпіталізовано до лікарні. Жінка перебуває у тяжкому стані

- повідомили у прокуратурі.

Деталі

Увечері 17 вересня збройні сили рф атакували Полтавський район ударними безпілотниками. Унаслідок влучання БпЛА пошкоджено автозаправну станцію.

Нічна атака рф на Полтавщину: є постраждалий18.09.25, 08:33 • 1374 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Полтавська область