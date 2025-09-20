На Полтавщині працює ППО

$41.250.05
Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом наступного тижня
08:41 • 11816 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку
20 вересня, 04:00 • 33568 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto
19 вересня, 18:48 • 43867 перегляди
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
19 вересня, 17:23 • 46556 перегляди
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
Ексклюзив
19 вересня, 16:30 • 39940 перегляди
В Українському центрі оцінювання розвіяли міфи навколо повернення ДПА для учнів 4 класів
19 вересня, 16:00 • 48044 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo
Ексклюзив
19 вересня, 12:05 • 60598 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
19 вересня, 12:00 • 33670 перегляди
У ЄС представили 19-й пакет санкцій проти рф: містить бан на російський СПГ, зачепило нафту, банки, крипту, торгівлю, Китай та Індію
Ексклюзив
19 вересня, 11:23 • 49250 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристиPhoto
Самарська область під атакою БпЛА: вибухи лунають біля нафтопереробного заводуPhoto20 вересня, 02:55 • 24818 перегляди
США скорочують поставки озброєнь до Європи - The Atlantic20 вересня, 04:38 • 24027 перегляди
російська ракета влучила у житлову багатоповерхівку Дніпра: є загиблий та поранені - ОВАPhoto20 вересня, 04:40 • 16746 перегляди
Польща піднімала винищувачі через нічну атаку рф на Україну20 вересня, 06:16 • 16101 перегляди
Кібератака паралізувала роботу аеропортів Європи: є затримки та скасування рейсів08:02 • 19545 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку 08:41 • 11822 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з'явилася традиція глобального очищення планетиPhoto20 вересня, 04:00 • 33574 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 47000 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
Ексклюзив
19 вересня, 12:05 • 60599 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристиPhoto
Ексклюзив
19 вересня, 11:23 • 49251 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Сергій Лисак
Ґевін Ньюсом
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпро (місто)
Державний кордон України
Київська область
П'ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 48045 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 47000 перегляди
Massive Attack видалили свою музику зі Spotify через інвестиції власника компанії у військовий ШІ19 вересня, 14:03 • 22276 перегляди
Адель веде переговори щодо виступу в перерві Супербоулу 2026 року - ЗМІ19 вересня, 10:57 • 24911 перегляди
Cadillac F1 підписав грандіозне партнерство з Jim Beam перед дебютом у 2026 роціPhotoVideo19 вересня, 10:18 • 27585 перегляди
На Полтавщині працює ППО

Київ • УНН

 • 622 перегляди

У Полтавській області працюють сили ППО на тлі повітряної тривоги. Це відбувається після того, як росія запустила по Україні 40 ракет та 579 безпілотників.

На Полтавщині працює ППО

У Полтавській області на тлі повітряної тривоги працюють сили ППО, передає УНН із посиланням на голову Полтавської ОВА Володимира Когута.

На Полтавщині працює ППО. До відбою залишайтеся в укриттях 

- йдеться у повідомленні.

Окупанти атакували ракетою Полтавську громаду: уламки впали на відкритій території18.07.25, 21:04 • 8243 перегляди

Нагадаємо

Як повідомили у Повітряних силах, росія вночі запустила по Україні 40 ракет та 579 безпілотників, застосовуючи традиційну тактику одночасного удару по визначених об'єктах великою кількістю ракет і дронів, ворожу атаку відбивали у тому числі винищувачі F-16, знешкоджено 31 ракету та 552 безпілотники.

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Полтавська область
Україна
F-16 Fighting Falcon