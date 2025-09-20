На Полтавщині працює ППО
Київ • УНН
У Полтавській області працюють сили ППО на тлі повітряної тривоги. Це відбувається після того, як росія запустила по Україні 40 ракет та 579 безпілотників.
У Полтавській області на тлі повітряної тривоги працюють сили ППО, передає УНН із посиланням на голову Полтавської ОВА Володимира Когута.
На Полтавщині працює ППО. До відбою залишайтеся в укриттях
Нагадаємо
Як повідомили у Повітряних силах, росія вночі запустила по Україні 40 ракет та 579 безпілотників, застосовуючи традиційну тактику одночасного удару по визначених об'єктах великою кількістю ракет і дронів, ворожу атаку відбивали у тому числі винищувачі F-16, знешкоджено 31 ракету та 552 безпілотники.