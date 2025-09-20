В Полтавской области работает ПВО
Киев • УНН
В Полтавской области работают силы ПВО на фоне воздушной тревоги. Это происходит после того, как Россия запустила по Украине 40 ракет и 579 беспилотников.
В Полтавской области на фоне воздушной тревоги работают силы ПВО, передает УНН со ссылкой на главу Полтавской ОВА Владимира Когута.
На Полтавщине работает ПВО. До отбоя оставайтесь в укрытиях
Напомним
Как сообщили в Воздушных силах, Россия ночью запустила по Украине 40 ракет и 579 беспилотников, применяя традиционную тактику одновременного удара по определенным объектам большим количеством ракет и дронов, вражескую атаку отражали в том числе истребители F-16, обезврежена 31 ракета и 552 беспилотника.