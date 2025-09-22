Ворожі дрони атакували Полтавщину: пожежа на підприємстві та падіння БпЛА у полі
Київ • УНН
21 вересня Полтавська область зазнала атаки безпілотників. Один дрон влучив у підприємство в Полтавському районі, спричинивши пожежу, яку локалізували. Інший безпілотник впав на відкритій території в Миргородському районі, обійшлося без постраждалих.
Увечері 21 вересня Полтавська область зазнала чергової атаки ворожих безпілотників. Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Володимир Когут, передає УНН.
Зафіксоване влучання по території одного з підприємств у Полтавському районі, внаслідок чого виникла пожежа, яку локалізували підрозділи ДСНС
За його словами, один із дронів влучив у територію підприємства в Полтавському районі, після чого спалахнула пожежа. Вогонь оперативно локалізували підрозділи ДСНС.
Ще один безпілотник упав на відкритій території у Миргородському районі. На щастя, в обох випадках обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо
17 вересня армія рф атакувала Полтавщину дронами, зафіксовано влучання ворожого БпЛА по автозаправній станції. Четверо людей, включаючи трьох водіїв та касира, постраждали внаслідок удару.
Також 20 вересня ворожий БпЛА влучив у житловий будинок на Полтавщині, спричинивши пожежу. Обійшлося без постраждалих.