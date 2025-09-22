Ворожі дрони атакували Полтавщину: пожежа на підприємстві та падіння БпЛА у полі

$41.250.00
Ексклюзив
21 вересня, 12:26 • 16441 перегляди
Осіннє рівнодення 22 вересня: його значення та прогноз для всіх знаків Зодіаку
21 вересня, 07:39 • 30086 перегляди
Жодних витоків із "Дії": в Мінцифрі пояснили, що відбулося
Ексклюзив
21 вересня, 05:00 • 44811 перегляди
День миру у світі та Україні: які кроки були зроблені за рік для настання миру
20 вересня, 15:23 • 45842 перегляди
Зеленський заявив, що підписав три пакети санкцій: на кого вони спрямовані
20 вересня, 13:11 • 54837 перегляди
"Перекрили крани": українські безпілотники зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій у рф
20 вересня, 10:19 • 52887 перегляди
Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом наступного тижня
20 вересня, 08:41 • 77088 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку
20 вересня, 04:00 • 85020 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto
19 вересня, 18:48 • 63174 перегляди
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
19 вересня, 17:23 • 58206 перегляди
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
День миру у світі та Україні: які кроки були зроблені за рік для настання миру
Ексклюзив
21 вересня, 05:00 • 44811 перегляди
Трамп встановив "плату" 100 тис. доларів за робочі візи США для іноземців: переваги, недоліки, підводні камені20 вересня, 18:15 • 34038 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку 20 вересня, 08:41 • 77088 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto20 вересня, 04:00 • 85020 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 91208 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 71036 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 91208 перегляди
Massive Attack видалили свою музику зі Spotify через інвестиції власника компанії у військовий ШІ19 вересня, 14:03 • 41437 перегляди
Адель веде переговори щодо виступу в перерві Супербоулу 2026 року - ЗМІ19 вересня, 10:57 • 41281 перегляди
Cadillac F1 підписав грандіозне партнерство з Jim Beam перед дебютом у 2026 роціPhotoVideo19 вересня, 10:18 • 42953 перегляди
Ворожі дрони атакували Полтавщину: пожежа на підприємстві та падіння БпЛА у полі

Київ • УНН

 • 36 перегляди

21 вересня Полтавська область зазнала атаки безпілотників. Один дрон влучив у підприємство в Полтавському районі, спричинивши пожежу, яку локалізували. Інший безпілотник впав на відкритій території в Миргородському районі, обійшлося без постраждалих.

Ворожі дрони атакували Полтавщину: пожежа на підприємстві та падіння БпЛА у полі

Увечері 21 вересня Полтавська область зазнала чергової атаки ворожих безпілотників. Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Володимир Когут, передає УНН.

Зафіксоване влучання по території одного з підприємств у Полтавському районі, внаслідок чого виникла пожежа, яку локалізували підрозділи ДСНС

- зазначає Когут.

За його словами, один із дронів влучив у територію підприємства в Полтавському районі, після чого спалахнула пожежа. Вогонь оперативно локалізували підрозділи ДСНС.

Ще один безпілотник упав на відкритій території у Миргородському районі. На щастя, в обох випадках обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо

17 вересня армія рф атакувала Полтавщину дронами, зафіксовано влучання ворожого БпЛА по автозаправній станції. Четверо людей, включаючи трьох водіїв та касира, постраждали внаслідок удару.

Також 20 вересня ворожий БпЛА влучив у житловий будинок на Полтавщині, спричинивши пожежу. Обійшлося без постраждалих.

Вероніка Марченко

Війна в Україні
Полтавська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій