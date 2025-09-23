Полтавщина зазнала атаки рф: сталася пожежа на підприємстві
Київ • УНН
Цієї ночі сили ППО відбивали атаку ворожих БпЛА в Полтавській області. У Миргородському районі уламки впали на відкритій території без наслідків, а в Полтавському районі влучання спричинило пожежу на підприємстві, яку ліквідували без постраждалих.
По Полтавській області вночі вдарили російські війська, у Полтавському районі сталася пожежа на підприємстві, її загасили, повідомив у вівторок т.в.о. голови Полтавської ОВА Володимир Когут у Telegram, пише УНН.
Цієї ночі сили ППО вчергове відбивали атаку ворожих БпЛА. У Миргородському районі уламки безпілотника впали на відкритій території. Без наслідків. У Полтавському районі зафіксовано влучання по будівлі одного з підприємств. Виникла пожежа, яку оперативно ліквідували підрозділи ДСНС
Він вказав, що обійшлося без постраждалих.
