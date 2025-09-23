Полтавщина зазнала атаки рф: сталася пожежа на підприємстві

$41.250.00
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів
00:52 • 4628 перегляди
Президент Туреччини не вірить у швидке завершення війни в Україні
22 вересня, 20:12 • 13203 перегляди
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічейVideo
22 вересня, 17:45 • 28251 перегляди
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
22 вересня, 12:19 • 32414 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязненняPhoto
22 вересня, 11:53 • 36010 перегляди
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплатVideo
Ексклюзив
22 вересня, 11:25 • 52439 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
22 вересня, 09:32 • 62803 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України
Ексклюзив
22 вересня, 07:19 • 59235 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
22 вересня, 05:49 • 29114 перегляди
ГУР вперше в історії спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 в Криму: показали відеоVideo
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

У Норвегії пролунала тривога через загрозу безпілотників: затримано двоє іноземців - AftonBladet22 вересня, 20:21 • 10233 перегляди
російські війська атакували Чернігів: є влучання в об'єкт критичної інфраструктури22 вересня, 23:15 • 5924 перегляди
Директор компанії привласнив майже 4 млн грн, виділених на модульні будинки на КиївщиніPhoto01:12 • 3984 перегляди
Аеропорт Осло тимчасово закрили через появу невідомих дронів01:48 • 8378 перегляди
Українські десантники знищили російський БпЛА "Форпост" вартістю 7 мільйонів доларівVideo02:44 • 9234 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів05:00 • 3482 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 47474 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 23860 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42 • 40028 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 90863 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 113029 перегляди
Полтавщина зазнала атаки рф: сталася пожежа на підприємстві

Київ • УНН

 • 78 перегляди

Цієї ночі сили ППО відбивали атаку ворожих БпЛА в Полтавській області. У Миргородському районі уламки впали на відкритій території без наслідків, а в Полтавському районі влучання спричинило пожежу на підприємстві, яку ліквідували без постраждалих.

Полтавщина зазнала атаки рф: сталася пожежа на підприємстві

По Полтавській області вночі вдарили російські війська, у Полтавському районі сталася пожежа на підприємстві, її загасили, повідомив у вівторок т.в.о. голови Полтавської ОВА Володимир Когут у Telegram, пише УНН.

Цієї ночі сили ППО вчергове відбивали атаку ворожих БпЛА. У Миргородському районі уламки безпілотника впали на відкритій території. Без наслідків. У Полтавському районі зафіксовано влучання по будівлі одного з підприємств. Виникла пожежа, яку оперативно ліквідували підрозділи ДСНС

- написав Когут.

Він вказав, що обійшлося без постраждалих.

На Полтавщині горить підприємство внаслідок влучання БпЛА - ОВА22.09.25, 02:14 • 7610 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Полтавська область